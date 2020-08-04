В Минздраве напомнили правила въезда в Украину для иностранцев из "красной" и "зеленой" зон

В Министерстве здравоохранения напомнили правила пересечения границы иностранцами из "красной" и "зеленой" зон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если гражданин другой страны прилетает в Украину из страны, отнесенной к "красной" зоне, то ему требуется самоизоляция или обсервация ... Чтобы прекратить самоизоляцию или обсервацию, он может либо сдать тест ПЦР уже в Украине, или другим способом, если он сдал соответствующий тест за рубежом за 48 часов до того, как пересек границу, и он негативный", - отметил Степанов.

Степанов уточнил, что такое нововведение позволяет максимально либерализовать правила пересечения границы для иностранцев. Кроме того, постановление Кабинета министров предусматривает наличие у путешественников страхового полиса, который покроет возможные расходы на лечение COVID-19. Туристам из стран "зеленой" зоны достаточно иметь только полис медстрахования, отметил Степанов.

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