Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО
Мэр Тернополя Сергей Надал раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения с городом. Из-за отнесения города к "красной зоне" карантина Тернополь подвержен транспортной блокаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, Надал опубликовал видеообращение на странице в сети Facebook.
Мэр возмутился решением центральной комиссии по ТЭБ и ЧС включить Тернополь в так называемую "красную зону". Жители города, которые выехали в отпуск или в гости к родственникам, не могут попасть домой. Городской голова призвал власть не решать за тернопольчан и не играть в вершителей человеческих судеб.
"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваша задача - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - подчеркнул Надал.
Мэр Тернополя требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение с городом и отменить запрет остановки на железнодорожной станции.
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Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.
Документ
Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .
Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.
див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/20200803.html?m=1
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
Велюр, говорите, работает? Тогда почему в Киеве ситуация лучше, чем в Луцке и Тернополе?
Суки, как же хочется остаться у власти, попиариться, пренебрегая здоровьем всей страны.
Расскажи теперь про другие города
В Запорожье,на предприятии чсленостью около 2000, где 1/3 - пенсионеры ни один не умер ( и не заболел) от "короны" - да и по городу никаких слухов о смертности ( кроме страшилок от СМИ)
Так написано в методичке для ботов от зеленых воров?
Количество заболевших в Тернополе на 1000 населения, меньше чем в Киеве.
Ты понял, дятел?
І так, населення Тернополя - 215 тис. осіб. Солома - найбільший район Києва. Так який ж район Києва тоді більший за Тернопіль в рази?
Економіка Швеції за підсумками другого кварталу знизиться на 7%. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/virus-hit-to-sweden-s-economy-seen-among-least-bad-in-europe Bloomberg , уточнюючи, що офіційні дані будуть опубліковані 5 серпня.
Хоча таке зниження і стане безпрецедентним для найбільшої економіки Північної Європи, це все ж таки значно менше, ніж показники зниження ВВП у США і єврозоні.
У той же час шведська стратегія відмови від жорстких карантинних обмежень привела до одного з найвищих показників смертності у світі - 56,4 на 100 тис. осіб, і незрозуміло, чи буде шведська економіка розвиватися набагато краще, ніж у сусідніх Данії і Норвегії, які з самого початку ввели суворі обмеження і домоглися значного зниження смертності. https://nv.ua/ukr/biz/economics/vidmova-vid-karantinu-cherez-koronavirusa-pom-yakshiv-padinnya-ekonomiki-shveciji-ostanni-novini-50104036.html
56,4/100 000* 100%= 0,0564% Пандемия - более 6% по всему миру.
Народ,делить и умножать телевизор отучил
При этом, одни пищат, что карантин ненужен, это антиконституционно, а другие, наоборот, недовольны, что ситуация с пандемией в стране ухудшилась, что Зеленский и Ко ослабили карантин и допустили ухудшение.
А Зеленский поступает лишь так, как рекомендует ВОЗ.
А ботам всегда неймется.
Ну да, их надо слушать.
А Зеленский поступает лишь так, как рекомендует ВОЗ.
Я бы его зауважал, если бы он поступил так , как Александр Григорьевич Лукашенко!...
Один лишь Бацька разум не терял,и смогонки выпив, всех послал..
«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець. За словами доктора, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті». «Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.
Как-то удивительно совпало, красная зона и заявления медиков...
Ото вони триндять. Все стандартно і стабільно.
До речі, моя однокласниця працює у пологовому будинку м. Луцька (через паркан від обласної лікарні).
Отозелені хай лапшу собі на ..... вішають.
Як там кримінальна справа стосовно продажу масок, та розкрадання деррезерву зернових?
Чому цифру жодне чмо не назве ?
Скільки ліжок конкретно ? Скільки хворих переповнили лікарню ?
А молоти можна, що завгодно.
Ибо если тебя ограбили, то по твоей логике, ты не должен даже подавать заявление в полицию о преступлени, ибо сам ты лично открыл дверь бандитам, которые представились социальными работниками.
а общее впычатление шо цырк толком не знает шо делать......
Именно Западна Украина была активней всего на Майдане
Вот истиная причина блокирования транспортного сообщения с западными регионами
А то совесть нации - Западная Украине, все пере заразит. Видно вирус в Киев привезли богатые на самолётах. Вирус в Украину привезли заробитчане. Без изоляции, без дии. Теперь они не хотят лечиться дома им нужна свобода разносить инфекцию по всей стране. Если они активней всех - значит закройте нас.
Кстати: Области были закрыты при 6 десяти и 28 больных соответственно.
ШПАНДЫРЬ
(нем. Spandriemen). 1) ремень, которым сапожники прикрепляют свою работу к ноге. 2) натяжка, ремень в барабане. Отсюда: пришпандорить - приструнить, взять строго в руки.
(Источник: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910)
ШПАНДОРИТЬ
Происхождение, этимология:"держать в строгости", "бежать, идти", псковск., тверск. (Даль).
Ты ещё маленький и глуп.
С таким успехом днепровцы могут сказать - не решайте за нас куда девать взысканные здесь налоги! На хера нам помогать смерекорубам после их очередного потопа? Далеко так Украина зайдет? Повторюсь, не нравится - иск подайте в админсуд с ходатайством о приостановлении действия акта в обеспечение иска. Хватит Украину добивать уже и так все на грани.
Зеля и все бенинцы - мудаки рукожопопые, если что...
Как они достали....