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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО

Мэр Тернополя Сергей Надал раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения с городом. Из-за отнесения города к "красной зоне" карантина Тернополь подвержен транспортной блокаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, Надал опубликовал видеообращение на странице в сети Facebook.

Мэр возмутился решением центральной комиссии по ТЭБ и ЧС включить Тернополь в так называемую "красную зону". Жители города, которые выехали в отпуск или в гости к родственникам, не могут попасть домой. Городской голова призвал власть не решать за тернопольчан и не играть в вершителей человеческих судеб.

"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваша задача - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - подчеркнул Надал.

Мэр Тернополя требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение с городом и отменить запрет остановки на железнодорожной станции.

Также читайте: В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+82
Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваше задание - обслуживать украинцев - Цензор.НЕТ 3984
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04.08.2020 11:29 Ответить
+71
Ой, а кто это все сделал разом?
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04.08.2020 11:28 Ответить
+60
Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваше задание - обслуживать украинцев - Цензор.НЕТ 4285
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04.08.2020 11:30 Ответить
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Не надо молоть чепуху! Я живу в Тернополе 67 лет и могу утверждать, что еще ни один городской голова не сделал столько для нашего города как Сергей Надал. Мне совсем не нравится его партия, но, ради справедливости должен сказать, такого успешного мэра как Надал еще поискать надо!
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04.08.2020 12:30 Ответить
Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.

Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.

Документ

Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .

Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.

див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/20200803.html?m=1
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04.08.2020 11:44 Ответить
при всій повазі - це не відповідає дійсності: у новый редакції (ПКМУ № 340 від 15.04.20 р.) Степанов таки призначений заступником голови комісії. Може знайтись грамотний ЗЕлупосос (хоча це велика рідкість), якій про це знає...
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04.08.2020 13:11 Ответить
За эти зоны, а по сути за разделение Украины чиновников нужно как передателей Родины судить и вещать!
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04.08.2020 11:44 Ответить
Ситуация с последними распоряжениями Министерства здравоохранения по поводу зональных ограничений и реакция на это некоторых региональных органов самоуправления выявила в общем то давно понятную истину - все действия власти не имеют реального юридического обоснования и опираются только на грубый шантаж и давление. Заявление представителей МВД об ответственности глав городов за "каждого умершего от COVID-19" еще больше подчеркивает незаконность действий властей.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
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04.08.2020 11:46 Ответить
Зеля, ты за воина, умиравшего в муках четыре дня тоже ответишь.
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04.08.2020 12:49 Ответить
Зеля с Тернополя хочет сделать украинский Хабаровск. Но лучше мы вместе сделаем из него пассажира на Ростов.
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04.08.2020 11:54 Ответить
никакого Ростова! Только крепкий держак от лопаты в стиле Каддафи.
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04.08.2020 13:13 Ответить
То есть, тернопольчане активно распространяют эту заразу по всей стране, при этом еще и недовольны.
Велюр, говорите, работает? Тогда почему в Киеве ситуация лучше, чем в Луцке и Тернополе?
Суки, как же хочется остаться у власти, попиариться, пренебрегая здоровьем всей страны.
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04.08.2020 11:54 Ответить
Мудыла, в Тернополе за сутки заболевает 10 человек.
Расскажи теперь про другие города
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04.08.2020 12:00 Ответить
Мудыла, в Тернополе за сутки заболевает 10 человек.

В Запорожье,на предприятии чсленостью около 2000, где 1/3 - пенсионеры ни один не умер ( и не заболел) от "короны" - да и по городу никаких слухов о смертности ( кроме страшилок от СМИ)
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04.08.2020 13:08 Ответить
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04.08.2020 12:01 Ответить
Кто сказал, что ситуация в Киеве лучше , чем в Луцке и Тернополе?
Так написано в методичке для ботов от зеленых воров?
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04.08.2020 12:02 Ответить
Тернополь меньше по населению ,любого района Киева причем в несколько раз.Попробуй вспомнить таблицу умножения и деления.Количество больных на количество населения!
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04.08.2020 12:16 Ответить
количество заболевших в Тернополе в несколько раз меньше чем в Киеве...
Количество заболевших в Тернополе на 1000 населения, меньше чем в Киеве.
Ты понял, дятел?
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04.08.2020 12:37 Ответить
Я тебя не оскорблял дебил.В Соломенском районе Киева проживает более миллиона человек,заболело на данный момент 780.Так что недоумок сходи в 3 класс начальной школы!!Пусть тебя там научат . Полуименный,100% зедебильный избиратель Тернополя.
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04.08.2020 12:45 Ответить
Так вот ты какой, крепкий орешек?
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04.08.2020 14:19 Ответить
Ти звідки взяв,що в Соломенському районі Києва більше міліона мешканців? Не ганьби нас киян своєю брехнею.
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04.08.2020 14:57 Ответить
Населення Соломи - 364 785 осіб! Який мільйон??

І так, населення Тернополя - 215 тис. осіб. Солома - найбільший район Києва. Так який ж район Києва тоді більший за Тернопіль в рази?
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04.08.2020 15:39 Ответить
В Киеве заболеваемость ВЫШЕ на 1000 населения чем в Тернополе и Луцке. Оба города попали в придуманную Зеленскими зону по методике,что в этих городах-основная численности заболевших по области. Зеленские "методику"такую придумали. Завтра,если не выгодно будет-поменяют.
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04.08.2020 12:02 Ответить
А ты дашь голову под поезд, что зе-власть цифры по корововирусу не фальсифицирует как свой рейтинг?
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04.08.2020 12:08 Ответить
Суперечлива відмова від карантину. Економіка Швеції постраждала менше, ніж країни єврозони.

Економіка Швеції за підсумками другого кварталу знизиться на 7%. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/virus-hit-to-sweden-s-economy-seen-among-least-bad-in-europe Bloomberg , уточнюючи, що офіційні дані будуть опубліковані 5 серпня.
Хоча таке зниження і стане безпрецедентним для найбільшої економіки Північної Європи, це все ж таки значно менше, ніж показники зниження ВВП у США і єврозоні.
У той же час шведська стратегія відмови від жорстких карантинних обмежень привела до одного з найвищих показників смертності у світі - 56,4 на 100 тис. осіб, і незрозуміло, чи буде шведська економіка розвиватися набагато краще, ніж у сусідніх Данії і Норвегії, які з самого початку ввели суворі обмеження і домоглися значного зниження смертності. https://nv.ua/ukr/biz/economics/vidmova-vid-karantinu-cherez-koronavirusa-pom-yakshiv-padinnya-ekonomiki-shveciji-ostanni-novini-50104036.html
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04.08.2020 12:03 Ответить
56.4 на 100 000? За півроку? А якщо перевести це в середню тривалість життя? 100 000 /56.4/ 2(півроку) = 886 років...Грубо кажучи смертність піднялась на 8% від нормальної фонової смертності - і очевидно що стане нижчою від нормальної в наступний період десь на це значення...Ніякої різниці з карантинними державами
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04.08.2020 12:40 Ответить
привела до одного з найвищих показників смертності у світі - 56,4 на 100 тис. осіб,



56,4/100 000* 100%= 0,0564% Пандемия - более 6% по всему миру.
Народ,делить и умножать телевизор отучил
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04.08.2020 13:21 Ответить
Молодец. И прекрасная украинская мова.
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04.08.2020 12:04 Ответить
Да. Подонки, преступники и коррупционеры от власти понимают только язык силы.
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04.08.2020 12:11 Ответить
100% прав. Вот они считают, что такие же хозяева и с ОРДЛО. Закрыть/перекрыть/не пустить. Ни на лечение. ни к детям не попасть. Дій вдома или 17 тіс. штрафа.
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04.08.2020 12:06 Ответить
Зоны нужны, чтоб хасидов беспрепятственно в Украину пропустить. В Израиле их дустом от короновируса поливают, синагоги заваривают, а тут им все нищаки.
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04.08.2020 12:12 Ответить
Из-за этих фом неверующих в короновирус, вся страна страдает. Мы из-за них фактически невыездные.
При этом, одни пищат, что карантин ненужен, это антиконституционно, а другие, наоборот, недовольны, что ситуация с пандемией в стране ухудшилась, что Зеленский и Ко ослабили карантин и допустили ухудшение.
А Зеленский поступает лишь так, как рекомендует ВОЗ.
А ботам всегда неймется.
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04.08.2020 12:19 Ответить
та ВОЗ, которая до февраля мамой клялась что вирус не передается от человека к человеку?
Ну да, их надо слушать.
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04.08.2020 12:36 Ответить
Це та ВОЗ, що пляше під дудки фармацевтичних компаній?
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04.08.2020 12:50 Ответить
Не верь глазам своим , а только Ляшко!

А Зеленский поступает лишь так, как рекомендует ВОЗ.

Я бы его зауважал, если бы он поступил так , как Александр Григорьевич Лукашенко!...
Один лишь Бацька разум не терял,и смогонки выпив, всех послал..
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04.08.2020 13:27 Ответить
У Луцьку та області спостерігається важка епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою, повідомив в коментарі https://radio.nv.ua/ Радіо НВ завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

«На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, від самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це є виправданим», - заявив фахівець. За словами доктора, його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - «всі ліжка зайняті». «Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, <...> також, на жаль, переповнена», - сказав Яковенко.
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04.08.2020 12:21 Ответить
сказки зеленых коррупционеров не актуальны, никто не верит воровской власти
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04.08.2020 12:33 Ответить
У Луцьку та області спостерігається важка епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою,



Как-то удивительно совпало, красная зона и заявления медиков...
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04.08.2020 13:31 Ответить
Моя родичка працює терапевтом ув областній лікарні м.Луцька (перша зупинка від залізничного вокзалу). Я сам народився у Луцьку.
Ото вони триндять. Все стандартно і стабільно.
До речі, моя однокласниця працює у пологовому будинку м. Луцька (через паркан від обласної лікарні).
Отозелені хай лапшу собі на ..... вішають.
Як там кримінальна справа стосовно продажу масок, та розкрадання деррезерву зернових?
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04.08.2020 14:04 Ответить
Терендять =всі ліжка, всі ліжка=... =переповнена=
Чому цифру жодне чмо не назве ?
Скільки ліжок конкретно ? Скільки хворих переповнили лікарню ?
А молоти можна, що завгодно.
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04.08.2020 15:49 Ответить
Тернопільчани, це ваш президент, отож підтримайте його в важку хвилину. Такі звернення мають право робити виключно у Львівській області, якщо бути чесним до кінця.
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04.08.2020 12:27 Ответить
Ерунду ты написал.
Ибо если тебя ограбили, то по твоей логике, ты не должен даже подавать заявление в полицию о преступлени, ибо сам ты лично открыл дверь бандитам, которые представились социальными работниками.
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04.08.2020 12:35 Ответить
Ну если на каждом углу тебе трубили ,что под видом социальных работников ходят жулики - но ты всеравно проигнорировал и открыл ибо запахло ХАЛЯВОЙ - то все верно. Сам виноват
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04.08.2020 12:44 Ответить
Беднинький наш президент, такие тяжёлые времена у него)))
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04.08.2020 13:30 Ответить
ну если Тернополь на местных даст за плесень 50% то...... как говорится хто ж вам доктор......
а общее впычатление шо цырк толком не знает шо делать......
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04.08.2020 12:43 Ответить
Готовясь к сдаче Донбаса, центральная прокремлевская зрада пытается изолировать Западную Украину, потому что панически боится их активности
Именно Западна Украина была активней всего на Майдане
Вот истиная причина блокирования транспортного сообщения с западными регионами
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04.08.2020 12:50 Ответить
Ну это вы в струе власти сыграли, разделяй и властвуй. Или росиянцам подыгрываете что типа восток и запад это не граждане Украины, а какие то разные народы.
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04.08.2020 13:03 Ответить
С какой целью, сегодня, ***** прилело в Крим, где его уже поджидает Медведчук?
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04.08.2020 15:31 Ответить
А это то тут причем? Или вы думаете они там обсуждают Крым в Украине в красной зоне или нет?
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04.08.2020 16:39 Ответить
с логикой у тебя напряг, ничем не могу помочь
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04.08.2020 18:57 Ответить
В чем логика? В вашей глупой многозначительность? То что Медвечук напрямую руководится москвай это даже он не скрывает транслируя по ТВ свои очеты в кремле и получение там указаний. Так что это факт, а не логика. Вы бы подтянули образование и понятия изучили чтоб не путать что попало с чем попало.
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05.08.2020 08:03 Ответить
Мы, украинская часть Донбасса, просим, верните нам карантин. Верните нам те месяца когда мы были изолированы от всей Украины (когда воЯки испугавшись эпидемии перекрыли въезд в Донецкую и Луганскую области.
А то совесть нации - Западная Украине, все пере заразит. Видно вирус в Киев привезли богатые на самолётах. Вирус в Украину привезли заробитчане. Без изоляции, без дии. Теперь они не хотят лечиться дома им нужна свобода разносить инфекцию по всей стране. Если они активней всех - значит закройте нас.
Кстати: Области были закрыты при 6 десяти и 28 больных соответственно.
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04.08.2020 13:37 Ответить
тебя надо повесить на фонарном столбе и пришпанолить табличку - агент *****.
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04.08.2020 15:34 Ответить
тебя надо повесить на фонарном столбе и пришпанолить табличку - агент *****.

ШПАНДЫРЬ
(нем. Spandriemen). 1) ремень, которым сапожники прикрепляют свою работу к ноге. 2) натяжка, ремень в барабане. Отсюда: пришпандорить - приструнить, взять строго в руки.
(Источник: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910)
ШПАНДОРИТЬ
Происхождение, этимология:"держать в строгости", "бежать, идти", псковск., тверск. (Даль).
Ты ещё маленький и глуп.
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04.08.2020 16:19 Ответить
ты прав, можно и за ноги, как Муссолини
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04.08.2020 18:58 Ответить
Ага, а как дошло дело до война самыми активными почему-то стали днепровцы! Их и погибло больше всего...
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04.08.2020 14:48 Ответить
с окопа небось пишешь. дрожащей рукой на груди убитого товарища? и как там на передовой, когда пойдем в наступление с ЗЕ?
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04.08.2020 15:37 Ответить
Завязывайте, хлопчик с мухоморами...
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04.08.2020 17:03 Ответить
Недоростки типа Зеленського, ху#ла та іньші, з за своїх комплексів дитинства завжди дорвавшись до влади починають дуркувати.
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04.08.2020 13:12 Ответить
ты балбес в Тернополе дороги сделай едешь как по стиральной доске и указатели повесь "хозяин"хренов!
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04.08.2020 13:35 Ответить
"Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев." - интересный в Тернополе мэр. Где он видел чтобы нацмены обслуживали украинцев? Во все времена было наоборот, пока украинцы не захватывали власть.
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04.08.2020 13:36 Ответить
эти @банутые "засунули" Венгрию с 2,26 на 100тыс. населения в "красную" зону а Белорусь с 21,95 в "зеленой". а что можно ожидать от дебилов, переводящих с гуглем название страны Того
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04.08.2020 13:44 Ответить
"не решать за тернопольчан" - т.е. на остальную Украину вам насрать? Вывозили заразу и будем завозить в другие регионы? Мало вас через Борисполь из всяких Италий завезли с распространением вируса по всему Киеву...

С таким успехом днепровцы могут сказать - не решайте за нас куда девать взысканные здесь налоги! На хера нам помогать смерекорубам после их очередного потопа? Далеко так Украина зайдет? Повторюсь, не нравится - иск подайте в админсуд с ходатайством о приостановлении действия акта в обеспечение иска. Хватит Украину добивать уже и так все на грани.
Зеля и все бенинцы - мудаки рукожопопые, если что...
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04.08.2020 14:46 Ответить
похоже мозги в украине остались только в луцке и тернополе
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04.08.2020 15:07 Ответить
Вы о Черкассах забыли 😉
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04.08.2020 15:26 Ответить
Мне кажется, если бы Зеленский знал, какой геморрой его ждёт на посту президента, он бы навсегда предпочёл остаться Головобородько.
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04.08.2020 15:25 Ответить
Пора банковую обьявить красной зоной. Забить все окна двери, перерубить все провода, перекрыть воду с канализацией и вообще залить бетоном вместе с зелеными придурками.
Как они достали....
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04.08.2020 15:25 Ответить
выпишите ему премию и он не будет возмущаться.
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04.08.2020 16:03 Ответить
73% ..
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04.08.2020 16:12 Ответить
Молодец ублюдки режут нас на зоны гулак твари хотите чмошники
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04.08.2020 16:40 Ответить
Достали ушлёпки Суки обуродованые
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04.08.2020 16:41 Ответить
я нормальный чел но **** достали
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04.08.2020 16:42 Ответить
Завтра будет жесткий ответ мэру от власти Галабародки - очередное шоу с террористом!
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04.08.2020 16:52 Ответить
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