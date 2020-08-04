Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО

Мэр Тернополя Сергей Надал раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения с городом. Из-за отнесения города к "красной зоне" карантина Тернополь подвержен транспортной блокаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, Надал опубликовал видеообращение на странице в сети Facebook.

Мэр возмутился решением центральной комиссии по ТЭБ и ЧС включить Тернополь в так называемую "красную зону". Жители города, которые выехали в отпуск или в гости к родственникам, не могут попасть домой. Городской голова призвал власть не решать за тернопольчан и не играть в вершителей человеческих судеб.

"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваша задача - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - подчеркнул Надал.

Мэр Тернополя требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение с городом и отменить запрет остановки на железнодорожной станции.

Также читайте: В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал