РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10393 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 131 18

150 военнослужащих Сухопутных войск ВСУ под руководством британских инструкторов начали подготовку в рамках миссии Orbital. ФОТО

На Днепропетровщине около 150 военнослужащих со всей Украины под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Полученные навыки они распространят в войсках в качестве инструкторов учебных батальонов и специалистов по боевой подготовке отдельных воинских частей. Курсанты имеют боевой опыт и представляют все четыре оперативных командования Сухопутных войск ВС Украины. После завершения курса "Индивидуальная подготовка" они получат сертификаты и будут учить украинских военнослужащих по новым стандартам", - говорится в сообщении.

Местом проведения обучения Новомосковский полигон был выбран не случайно. В прошлом году в рамках миссии Orbital инструкторы учебного батальона 239-го общевойскового полигона уже прошли такую подготовку и теперь помогают британским коллегам в проведении более масштабного учебного курса.

150 военнослужащих Сухопутных войск ВСУ под руководством британских инструкторов начали подготовку в рамках миссии Orbital 01

"Из нашего учебного батальона отобрано семь инструкторов, которые будут контролировать курс подготовки и работать в полном взаимодействии с британскими инструкторами для того, чтобы им было легче, поскольку некоторые иностранцы здесь впервые. В 2019 году учебный батальон был укомплектован на 100% инструкторским составом. Это специалисты по огневой подготовке, тактической медицине, связи, топографии, инженерной и тактической подготовке. Срок подготовки наших специалистов составляет 32 суток. Когда бригада выходит на восстановление боеспособности, наши инструкторы проводят с военнослужащими занятия по совершенствованию навыков по каждой из дисциплин с учетом опыта и стандартов, которые нам передали британцы", - отметил командир учебного батальона 239-го общевойскового полигона.

150 военнослужащих Сухопутных войск ВСУ под руководством британских инструкторов начали подготовку в рамках миссии Orbital 02

По его словам, отличие украинского и британского подходов к подготовке в том, что в ВС Украины упор больше делают на коллективных занятиях, а британцы работают с меньшими группами - один инструктор ведет группу из пяти-шести человек, до тех пор, когда каждый курсант полностью усвоит материал и выполнит все практические упражнения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Двое украинских курсантов прошли курс обучения в колледже ВВС Великобритании "Кранвелл". ФОТО

150 военнослужащих Сухопутных войск ВСУ под руководством британских инструкторов начали подготовку в рамках миссии Orbital 03
Фото: сайт Минобороны

Великобритания (5027) Минобороны (9428) обучение (536) военнослужащие (6186) Днепропетровская область (4093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Министерство Обороны Белоруссии мобилизует на 25-дневную срочную службу мужчин до 35 лет.. При этом Министерство обороны объявило о проведении на границе с РФ военные сборы.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:43 Ответить
+3
Бланк.
Це той п...р, що у 1921 році, по Ризькому Договору, поділив Українську Народню Республіку, між Польщею і Россією.
Західні территориї України, Лєнін віддав Польщі, а Східні, забрав собі, Россіі.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:46 Ответить
+3
Бацька з ****** розігрують двухходівку міжсобойчик.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Удачи в учении, абы наши совковые генералы не похерили это.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:33 Ответить
Учится, учится, учится... так завещал дедушка Ленин.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:40 Ответить
Бланк.
Це той п...р, що у 1921 році, по Ризькому Договору, поділив Українську Народню Республіку, між Польщею і Россією.
Західні территориї України, Лєнін віддав Польщі, а Східні, забрав собі, Россіі.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:46 Ответить
На сколько я знаю большевики пытались отбить западные территории Украины у Польши, даже походом на Варшаву ходили, но силёнок не хватило. Хватило в 1939.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:50 Ответить
да он высрал шо "визнав" УНР, и что получилось?
показать весь комментарий
04.08.2020 11:50 Ответить
А за 3 роки до того комуняки в Брест-Литовську визнали незалежну Україну... А потім в 1921 наплювали на цей договір. А в 1939 наплювали на договір 1921 року з Польщею.
Що там Бісмарк казав про угоди з рашкою??
показать весь комментарий
04.08.2020 12:35 Ответить
Итог всего вранья большевиков - самое большое государство в Европе - Украина! Может нам пора учиться у них и вернуть не только Крым и лугандон, а прирасти Кубанью, Таганрогом, Курском, Воронежом, Белгородом, Брянском, Ростовом..?
показать весь комментарий
04.08.2020 14:04 Ответить
Так держава Україна з Таганрогом і Кубанню була юридично оформлена ДО більшовиків! Якщо точніше, то 22 січня 1919 року Актом Злуки.
Якраз подальші дії большевиків і напад на визнану ними Україну призвели до того, що Львів і Луцьк опинилися в Польщі, а Чернівці - в Румунії. А потім самі ж більшовики відібрали Кубань з Білгородом і Таганрогом, коли малювали кордони урср!
показать весь комментарий
04.08.2020 15:32 Ответить
учиться вам нужно)))не в обиду,но три ошибки подряд))))
показать весь комментарий
04.08.2020 13:29 Ответить
Спасибо конечно, но указывать на грамматические опечатки это скверная черта кремлёвских говно-троллей.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:05 Ответить
Дяденька,может ты меня еще бабой ягой назовешь с перепугу?не бойся говнотроллей от них не умирают,там где умирают таких как ты героев не встретишь.И если ты безграмотное чудо какие то мысли имеешь,это не беда)))беда в том что я имею с тобой одинаковое избирательное право,и такие как ты уже выбрали мне президента,тоже интеллектуала...А если хочешь,чтобы тебя читали,немного прояви уважения и соблюдай элементарное правописание и не хами не знакомым людям,в том комменте я к тебе обратился как к человеку, ошибочка вышла.
показать весь комментарий
05.08.2020 00:09 Ответить
Та не надо мне указывать на граматические ошибки, ибо повторяю это черта говно-тролля. Не нравится? Не читай.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:28 Ответить
пнх
показать весь комментарий
08.08.2020 16:17 Ответить
Министерство Обороны Белоруссии мобилизует на 25-дневную срочную службу мужчин до 35 лет.. При этом Министерство обороны объявило о проведении на границе с РФ военные сборы.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:43 Ответить
Бацька з ****** розігрують двухходівку міжсобойчик.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:47 Ответить
Хитрый старикан)))молодежь,чтоб не бузила на майданах под ружье взял вовремя,плюс попробуй в таких местах проголосовать не правильно)))
показать весь комментарий
05.08.2020 00:18 Ответить
А у Білорусі на 11 число оголошена термінова мобілізація. Тепер я розумію, чому ***** забажав припинення вогню- театр подій зміститься північніше...
показать весь комментарий
04.08.2020 11:49 Ответить
посм. на наших дегенералов и на их - - Мужики.
(не наши)
Это же позор - пузатые "перенимают опыт" от подтянутых. Там реально даже 70 лет генерал - стройный, как и должно быть, а у нас? - 50 лет = пузатое чмо. Учившееся в Моск. выше., плюс = агент ФСБ, вот нафиг нам Джэвелины, если сразу это говно их тупо выдаст Рашке?
показать весь комментарий
04.08.2020 11:55 Ответить
 
 