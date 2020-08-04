В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова
В Украине более 60 медиков умерли от коронавирусной инфекции СOVID-19, семьи 12 из них уже получили компенсацию от государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в ходе итоговой пресс-конференции председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.
"Как члена комитета по вопросам социальной политики, меня больше волнует выплата по смертям медиков от СOVID-19. Таких случаев у нас уже более 60 и Кабинет Министров создал систему выплат, она идет через Фонд социального страхования. По моей информации, на данный момент более чем 10 семей получили такую выплату. Почему я постоянно вспоминаю про неконтролированность Фонда социального страхования? Потому что там создан механизм, согласно которому семья погибшего медика должна собрать 21 документ", - сказала Третьякова.
Позже в своем ответе нардеп уточнила количество семей медиков, которые получили компенсационные выплаты за смерть их родственников от коронавирусной инфекции: "Выплаты были сделаны. Статистика такая: 60 (медиков, умерших вследствие заболевания СOVID-19 – Ред.) и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что система сбора документов очень сложная".
Третьякова заявила, что в последующие месяцы будет работать над упрощением системы получения выплат и уменьшением количества документов, которые должны будут подать родственники, чтобы получить от государства компенсацию за смерть своего родственника-медика от коронавируса. Подобные изменения депутат хочет распространить и на другие категории социальных выплат, в частности и на выплаты многодетным семьям.
"Необходимо влиять на Кабинет Министров, потому что это его компетенция, а в данном случае - Фонда социального страхования для того, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку для получения выплат, которые гарантированы законом. Это мы будем делать, будем искать способ. Если не будет получаться, то будем выходить на какой-то законопроект", - добавила председатель комитета.
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А почему только 12 и только семьи этих медиков получили компенсацию от государства?
А если например умер военнослужащий от короновируса, его семье выплатят компенсацию?
А некоторое учителя, преподаватели ВУЗов, работники детсадов, работники железной дороги, полиции, итд... то есть госслужащие уже умерли от короновируса... но их семьям не дали никакой компенсации, почему?
Приблизна поточна летальність 697217*100/18446498=3,78%
Хоча, деякі рахують і співвідношення померлі/(померлі+одужавші). Там буде більше
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
В Италии погибли от ковид 176 врачей, из них в июле - 3.
В Италии медик - уважаемый образованный специалист. О них никто не скажет "низької якості" или "взяточник", т.к. это нонсэнс.
А в Італії вони там шо на полі бою «гинули» чи у лікарнях під танки кидалися? Наш медик загинув на полі бою від рук кацапозагарбників. Ось це називається - загинув!