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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова

В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, -

В Украине более 60 медиков умерли от коронавирусной инфекции СOVID-19, семьи 12 из них уже получили компенсацию от государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в ходе итоговой пресс-конференции председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Как члена комитета по вопросам социальной политики, меня больше волнует выплата по смертям медиков от СOVID-19. Таких случаев у нас уже более 60 и Кабинет Министров создал систему выплат, она идет через Фонд социального страхования. По моей информации, на данный момент более чем 10 семей получили такую выплату. Почему я постоянно вспоминаю про неконтролированность Фонда социального страхования? Потому что там создан механизм, согласно которому семья погибшего медика должна собрать 21 документ", - сказала Третьякова.

Позже в своем ответе нардеп уточнила количество семей медиков, которые получили компенсационные выплаты за смерть их родственников от коронавирусной инфекции: "Выплаты были сделаны. Статистика такая: 60 (медиков, умерших вследствие заболевания СOVID-19 – Ред.) и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что система сбора документов очень сложная".

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Третьякова заявила, что в последующие месяцы будет работать над упрощением системы получения выплат и уменьшением количества документов, которые должны будут подать родственники, чтобы получить от государства компенсацию за смерть своего родственника-медика от коронавируса. Подобные изменения депутат хочет распространить и на другие категории социальных выплат, в частности и на выплаты многодетным семьям.

"Необходимо влиять на Кабинет Министров, потому что это его компетенция, а в данном случае - Фонда социального страхования для того, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку для получения выплат, которые гарантированы законом. Это мы будем делать, будем искать способ. Если не будет получаться, то будем выходить на какой-то законопроект", - добавила председатель комитета.

карантин (16729) врачи (1518) Слуга народа (2636) Третьякова Галина (118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
угадай страну ..
В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 64
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04.08.2020 12:11 Ответить
+3
Число умерших медиков, это оценка их обеспечения защитными средствами. Некачественное правительство, особенно Третьякова.
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04.08.2020 12:15 Ответить
+2
лучше бы скончалась слуга народа третьякова, гидота
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04.08.2020 12:12 Ответить
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https://censor.net/news/3211780/v_ukraine_izza_covid19_skonchalis_60_medikov_semi_12_iz_nih_uje_poluchili_kompensatsii_ot_gosudarstva...

А почему только 12 и только семьи этих медиков получили компенсацию от государства?
А если например умер военнослужащий от короновируса, его семье выплатят компенсацию?
А некоторое учителя, преподаватели ВУЗов, работники детсадов, работники железной дороги, полиции, итд... то есть госслужащие уже умерли от короновируса... но их семьям не дали никакой компенсации, почему?
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04.08.2020 12:08 Ответить
ну, якщо так, то чого не платити продавцям в магазинах, робітникам на заводах та іншим особам, які контактують з людьми....Дійсно, лікарям потрібно платити в першу чергу, бо вони лікують.....якщо лікують звичайно.....
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04.08.2020 12:21 Ответить
угадай страну ..
В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 64
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04.08.2020 12:11 Ответить
лучше бы скончалась слуга народа третьякова, гидота
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04.08.2020 12:12 Ответить
а чого вона, а буратіни залишаться встороні, які допускають панування олігархату протягом 30 років....Невже не було зрозуміло в 1990 році те, що приватна власність на засоби виробництва, на фабрики і заводи призведе до укрупнення фінансових ресурсів у певних осіб, які ці фінанси будуть використовувати на своє подальше збагачення, захоплення реальної влади в країні та закріпачення народу....
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04.08.2020 12:25 Ответить
Число умерших медиков, это оценка их обеспечения защитными средствами. Некачественное правительство, особенно Третьякова.
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04.08.2020 12:15 Ответить
Жидокацапская мразь
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04.08.2020 12:17 Ответить
А всего заболело медиков 7030. Смертность 0,8 процентов. Учитывая, что медики получают огромную вирусную нагрузку, то смертность среди обычных граждан навряд ли более 0,5 процентов, что означает, что заболевших у нас реально в 5 раз больше чем тех кого обнаружили
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04.08.2020 12:17 Ответить
В Україні через COVID-19 померли 60 медиків, сім'ї 12 із них вже отримали компенсації від держави, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8917

Приблизна поточна летальність 697217*100/18446498=3,78%
Хоча, деякі рахують і співвідношення померлі/(померлі+одужавші). Там буде більше
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04.08.2020 12:29 Ответить
Просто вони були низької якості.
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04.08.2020 12:19 Ответить
Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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04.08.2020 12:33 Ответить
https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/

В Италии погибли от ковид 176 врачей, из них в июле - 3.
В Италии медик - уважаемый образованный специалист. О них никто не скажет "низької якості" или "взяточник", т.к. это нонсэнс.
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04.08.2020 12:39 Ответить
Не смій принижувати наших лікарів, кацапка. Вони за копійки працюють та віддають свої життя, бо не мають нормального захисту.
А в Італії вони там шо на полі бою «гинули» чи у лікарнях під танки кидалися? Наш медик загинув на полі бою від рук кацапозагарбників. Ось це називається - загинув!
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04.08.2020 16:44 Ответить
Дайте Степанову і Ляшку за це премію та ордени
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04.08.2020 12:42 Ответить
Когда уже это позорище, на которое мы тратим свои налоги, выгонят с Рады.
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04.08.2020 12:44 Ответить
а у остальных 48 родственники что ли некачественные?
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04.08.2020 13:27 Ответить
В Італії лікарі та медсестри кидали своїх старих пацієнтів помирати без ліків та харчів, бо боялись самі заразитися. Це писали люди, які там живуть і яким я вірю. Навідміну від кацапських тролів S.r.l. під проксі. Наші лікарі майже без захисту рятували людей. За що їм низький уклін та подяка.
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04.08.2020 15:50 Ответить
 
 