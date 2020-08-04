В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова

В Украине более 60 медиков умерли от коронавирусной инфекции СOVID-19, семьи 12 из них уже получили компенсацию от государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в ходе итоговой пресс-конференции председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Как члена комитета по вопросам социальной политики, меня больше волнует выплата по смертям медиков от СOVID-19. Таких случаев у нас уже более 60 и Кабинет Министров создал систему выплат, она идет через Фонд социального страхования. По моей информации, на данный момент более чем 10 семей получили такую выплату. Почему я постоянно вспоминаю про неконтролированность Фонда социального страхования? Потому что там создан механизм, согласно которому семья погибшего медика должна собрать 21 документ", - сказала Третьякова.

Позже в своем ответе нардеп уточнила количество семей медиков, которые получили компенсационные выплаты за смерть их родственников от коронавирусной инфекции: "Выплаты были сделаны. Статистика такая: 60 (медиков, умерших вследствие заболевания СOVID-19 – Ред.) и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что система сбора документов очень сложная".

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 за сутки выявили у 73 детей и 66 медработников, - Степанов

Третьякова заявила, что в последующие месяцы будет работать над упрощением системы получения выплат и уменьшением количества документов, которые должны будут подать родственники, чтобы получить от государства компенсацию за смерть своего родственника-медика от коронавируса. Подобные изменения депутат хочет распространить и на другие категории социальных выплат, в частности и на выплаты многодетным семьям.

"Необходимо влиять на Кабинет Министров, потому что это его компетенция, а в данном случае - Фонда социального страхования для того, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку для получения выплат, которые гарантированы законом. Это мы будем делать, будем искать способ. Если не будет получаться, то будем выходить на какой-то законопроект", - добавила председатель комитета.