РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9551 посетитель онлайн
Новости
8 107 39

Террорист Прилепин заявил, что разыскиваемые в Беларуси 170 российских боевиков давно покинули страну и добрались до пункта назначения

Террорист Прилепин заявил, что разыскиваемые в Беларуси 170 российских боевиков давно покинули страну и добрались до пункта назначения

Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Беларуси в третью страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил российский писатель-террорист Захар Прилепин.

"Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Беларусь в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Беларуси или деятельности там эти группы не имели, Беларусь была лишь транзитным пунктом", - заявил Прилепин 4 августа.

По его сведениям, остальные 170 россиян давно покинули Беларусь, добрались до пункта назначения и там выполняют задачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" из Стамбула собирались лететь в Латинскую Америку, - российский консул

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Также на Цензор.НЕТ: Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Беларусь (7923) боевик (16779) задержание (6690) россия (96246) Прилепин Захар (54) наемники рф (2093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
До чого тут прілєпін? Це чмо не знає навіть, з якої сторони у нього рот, а з якої дупа. Його навіть дировці зневажають (яке ж це лайно, якщо його лайно зневажає).
показать весь комментарий
04.08.2020 12:41 Ответить
+5
Скорее всего, блефует подонок.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:43 Ответить
+4
не блефует. Постоянно раша-боевики ездили через Беларусь, тут Батька решил выпендриться и взял одну из групп.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто ж там сидить у Луки?
показать весь комментарий
04.08.2020 12:40 Ответить
По даним луки, всього було близько 200 чоловік, пару десятків взяли, інші - в розшуку.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:46 Ответить
Значит им меньше повезло, быстрее утилизируют в месте назначения
показать весь комментарий
04.08.2020 12:40 Ответить
Мразь поганая
показать весь комментарий
04.08.2020 12:41 Ответить
До чого тут прілєпін? Це чмо не знає навіть, з якої сторони у нього рот, а з якої дупа. Його навіть дировці зневажають (яке ж це лайно, якщо його лайно зневажає).
показать весь комментарий
04.08.2020 12:41 Ответить
Бацька з ******, розігрують партєйку, для лохов.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:43 Ответить
Тоді б тітушню набрали ноунейм, а не виродків, що вже світились.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:46 Ответить
Так все сходиться.
Їх брали не для дій, а що б налякати: «ПВК ! Вагнер!».
А ноунейм, ніхто.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:10 Ответить
Серед затриманих є громадяни України, а також ті, що розшукуються правоохоронними органами України за ведення агресивної війни проти України. Якщо він не екстрадує їх в Україну, а видасть нарасєю, то це матиме дуже сильні наслідки на міжнародній арені.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:14 Ответить
Скорее всего, блефует подонок.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:43 Ответить
не блефует. Постоянно раша-боевики ездили через Беларусь, тут Батька решил выпендриться и взял одну из групп.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:56 Ответить
Блефует, что уползли давно.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:31 Ответить
ТАМ ДО..УЯ динири та линирівців "на відпочинку"..

тільки бери і вяжи...)
показать весь комментарий
04.08.2020 13:37 Ответить
так у него цель не "вязать" а напугать лохторат и возможно под шумок ввести военное положение. Хватит 1-2-3 групп.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:53 Ответить
почему мразь не в розыске????
показать весь комментарий
04.08.2020 12:44 Ответить
https://informnapalm.org/ua/rosiia-hotuietsia-do-vtruchannia-u-vybory/ Розслідування.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:45 Ответить
вот он источник информации заслуживающий полного доверия
показать весь комментарий
04.08.2020 12:46 Ответить
и родит же самка такое фуфло обдристаное...
показать весь комментарий
04.08.2020 12:46 Ответить
Кацапське чмо вирішило трохи дези підкинути для ще більшого заплутування ситуації.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:48 Ответить
Майдан не за горами. Бацьку заждался Каддафи. Запад тоже поможет.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:49 Ответить
Каддафі чекає на фуйла.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:52 Ответить
Эй вы, украинские почитатели Луки, до вас дошло, что Беларусь при лукашенке используют боевики при полном содействии власти уже давно.А что некоторые из них транзитом через Беларусь направлялись в Украину, вас не смущает?Так что залепили бы вы свои ..., выплёскивая грязь на противников Луки и приписывая им грехи , совершающие существующей властью в Бедаруси.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:52 Ответить
Боовики через Білорусь в Україну? Іх що, сбушники зустрічали ?
показать весь комментарий
04.08.2020 12:55 Ответить
Все правильно говорите. Но тут дебилов очень много. Они им восхищаются и хотят чтобы здесь такой же был. Рабы они и есть рабы...
показать весь комментарий
04.08.2020 13:10 Ответить
нічого нового не дізнались, знають всі давно, що у вас перевалочний пункт.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:49 Ответить
Судя по блеянию Прилепина ЧВКовцы еще в Беларуси.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:55 Ответить
В данном случае эта падаль не врет.
Боевики ездили в Африку и другие места через Беларусь, особенно во времена когда у Раши не было прямого сообщения с Турцией.
Батька решил понтануться перед лохторатом и одну из групп задержал.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OvllWwJQsz4 Відео, продемонстроване білоруським телебаченням, опосередковано підтверджує цю версію. Серед предметів, виявлених під час арешту, дійсно був папірець з арабським текстом, шарф-шемаг (куфія) та телефонна платіжна картка із зображенням мечеті Хатмія у місті Кассала. Крім того, на відео затримання можна помітити банкноту номіналом 20 суданських фунтів.Малоймовірно, що бойовики могли б придбати платіжні картки суданських мобільних операторів, перебуваючи в Росії. Тож ці картки мали б бути придбані у Судані. Бойовики мали їх при собі, оскільки картки ще не були використані.оловний шлях передислокації бойовиків "Вагнера", зокрема коли йдеться про передислокацію до Судану, проходить через Сирію (Дамаск), куди бойовиків доставляють військовим транспортним літаком або спеціальними рейсами російського міністерства оборони або сирійської авіакомпанії ChamWings. Тож використання Мінського аеропорту як пересадочного пункту для перевезення бойовиків не витримує критики.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:00 Ответить
"не витримуе критики" рассужедния людей которые не в теме и не могут открыть карту. В Судан из Стамбула летает прямой рейс. А вот из Дамаска добраться на Судан проблематично.
Кроме того, ради мелких групп Раша самолеты не гоняет. Боевики в ротации, "работают" вахтами, в данном случае ради 33 человек гонять самолет нецелесообразно, тем более что из Дамаска добираться в Судан будет потом гораздо трудней чем рейсами Минск-Стамбул-Хартум.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:06 Ответить
Так сказано що було 200.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:07 Ответить
Они летают по разным местам. Боевики из Раши есть в Ливии, Судане, ЦАР, Венесуэле. Не факт что все 200 были только на Судан.
К тому же, представь что с самолета Аэрофлота в Стамбуле выходит группа 200 мужчин подозрительной внешности. Турки бы неправильно поняли. Поэтому рассредоточивают по разным рейсам небольшими группами.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:11 Ответить
сьогодні на виступі перед Парламентом він заявив про ще якусь групу..
показать весь комментарий
04.08.2020 13:39 Ответить
Вполне возможно. Они там ездили через Беларусь как у себя дома.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:50 Ответить
Это лишний раз подтверждает, что кремлевская комунофашистская хунта является логовом мирового терроризма, и рожа прилепина не нуждается в рекламе и очень похожа на рожу беса путлера.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:06 Ответить
Когда русский что то говорит - он врет!
Он может и не хочет врать, но врет и это заложено на уровне ДНК.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:16 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает!" (с)
показать весь комментарий
04.08.2020 14:50 Ответить
Прилепин---фамилия о Сибе говорящая .
показать весь комментарий
04.08.2020 16:48 Ответить
верим!!! с честью офицера у него все в порядке
показать весь комментарий
04.08.2020 18:12 Ответить
 
 