Террорист Прилепин заявил, что разыскиваемые в Беларуси 170 российских боевиков давно покинули страну и добрались до пункта назначения
Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Беларуси в третью страну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил российский писатель-террорист Захар Прилепин.
"Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Беларусь в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Беларуси или деятельности там эти группы не имели, Беларусь была лишь транзитным пунктом", - заявил Прилепин 4 августа.
По его сведениям, остальные 170 россиян давно покинули Беларусь, добрались до пункта назначения и там выполняют задачи.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
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Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Їх брали не для дій, а що б налякати: «ПВК ! Вагнер!».
А ноунейм, ніхто.
тільки бери і вяжи...)
Боевики ездили в Африку и другие места через Беларусь, особенно во времена когда у Раши не было прямого сообщения с Турцией.
Батька решил понтануться перед лохторатом и одну из групп задержал.
Кроме того, ради мелких групп Раша самолеты не гоняет. Боевики в ротации, "работают" вахтами, в данном случае ради 33 человек гонять самолет нецелесообразно, тем более что из Дамаска добираться в Судан будет потом гораздо трудней чем рейсами Минск-Стамбул-Хартум.
К тому же, представь что с самолета Аэрофлота в Стамбуле выходит группа 200 мужчин подозрительной внешности. Турки бы неправильно поняли. Поэтому рассредоточивают по разным рейсам небольшими группами.
Он может и не хочет врать, но врет и это заложено на уровне ДНК.