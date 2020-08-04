Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами
Антикризисный консультант главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как готовит нардепов "Слуги народа" к прямым эфирам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода".
Подоляк назвал подготовку нардепов монобольшинства к прямым эфирам на телевидении "модерацией".
"Это не функция начальника, который сидит и говорит "иди сделай". Модерация - значит самому получить все отовсюду, всю информацию - негативную, позитивную - потом эту информацию продумать, наработать тезисы - "темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают", - объяснил Подоляк.
По его словам, он пишет 3-4 тезиса в телефоне и отправляет нардепам.
"Я вообще сторонник психологической работы. Я хочу, чтобы человек пришел - и я хочу с ним разговаривать на определенную тему. На тему, которая мне нужна в эфире или в повестке информационной. Он приходит и говорит - и я вижу, в чем у него есть проблема, что он понимает, чего он не понимает. И тогда я пытаюсь ему подсказать. Если ты видишь, что человек не потянет обсуждение об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством - как ты его отправишь? Чтобы что? Чтобы он про собак сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или там за что там платить надо?", - добавил Подоляк.
На вопрос, кого он готовит, советник главы Офиса Президента ответил: "Всех", но отказался называть конкретных людей, которых консультирует.
В то же время Подоляк подчеркнул, что не готовит "слуг" к местным выборам.
Относительно нардепа Николая Тищенко Подоляк сказал: "Он же у нас не являлся спикером, который должен комментировать глобальные темы". То, что Тищенко - кум Ермака, по словам Подоляка, его как консультанта не касается: "Здесь нельзя попросить".
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Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
Ермак с Арсенкой раскуривают на айкосы его власть и шо ж Подоляк так открыто несет!!! Путин хочет Вовку скинуть? Медведчук в Крыму получит инструкцию- КАК ЭТО БУДЕТ?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
В принципі, після цих слів (на початку статті) можна вже було б і не читати, виходячи з повної "відсутності кризи" в довірі до влади, в економіці, енергетиці, медицині.... Рівень цього "консультанта" відразу видко. Але те, що воно, як і найвеличніший, займається зовсім не тим, що повинен робити відповідно хоча б до назви посади, пояснює і решту.
От цікаво: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось виконує СВОЇ обов'язки? Чи то дуже скалдно? Тоді так: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось читав СВОЇ обов'язки?
Кум? Який кум? Хіба таке може бути при Зе-владі?
Це просто наклеп якийсь... Адже ЗЕ-Голобородько обіцяв, шо при ньому не буде ніякого кумівства!
Тепер стає зрозумілим потаємний зміст фрази "Я ваш вирок!"...
темники еженедельно выпускает партия ес, называется "інформація щодо актуальних питань".