Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами

Антикризисный консультант главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как готовит нардепов "Слуги народа" к прямым эфирам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода".

Подоляк назвал подготовку нардепов монобольшинства к прямым эфирам на телевидении "модерацией".

"Это не функция начальника, который сидит и говорит "иди сделай". Модерация - значит самому получить все отовсюду, всю информацию - негативную, позитивную - потом эту информацию продумать, наработать тезисы - "темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают", - объяснил Подоляк.

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По его словам, он пишет 3-4 тезиса в телефоне и отправляет нардепам.

"Я вообще сторонник психологической работы. Я хочу, чтобы человек пришел - и я хочу с ним разговаривать на определенную тему. На тему, которая мне нужна в эфире или в повестке информационной. Он приходит и говорит - и я вижу, в чем у него есть проблема, что он понимает, чего он не понимает. И тогда я пытаюсь ему подсказать. Если ты видишь, что человек не потянет обсуждение об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством - как ты его отправишь? Чтобы что? Чтобы он про собак сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или там за что там платить надо?", - добавил Подоляк.

На вопрос, кого он готовит, советник главы Офиса Президента ответил: "Всех", но отказался называть конкретных людей, которых консультирует.

В то же время Подоляк подчеркнул, что не готовит "слуг" к местным выборам.

Относительно нардепа Николая Тищенко Подоляк сказал: "Он же у нас не являлся спикером, который должен комментировать глобальные темы". То, что Тищенко - кум Ермака, по словам Подоляка, его как консультанта не касается: "Здесь нельзя попросить".

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