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Новости Местные выборы-2020
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Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами

Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для

Антикризисный консультант главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как готовит нардепов "Слуги народа" к прямым эфирам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода".

Подоляк назвал подготовку нардепов монобольшинства к прямым эфирам на телевидении "модерацией".

"Это не функция начальника, который сидит и говорит "иди сделай". Модерация - значит самому получить все отовсюду, всю информацию - негативную, позитивную - потом эту информацию продумать, наработать тезисы - "темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают", - объяснил Подоляк.

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 По его словам, он пишет 3-4 тезиса в телефоне и отправляет нардепам.

"Я вообще сторонник психологической работы. Я хочу, чтобы человек пришел - и я хочу с ним разговаривать на определенную тему. На тему, которая мне нужна в эфире или в повестке информационной. Он приходит и говорит - и я вижу, в чем у него есть проблема, что он понимает, чего он не понимает. И тогда я пытаюсь ему подсказать. Если ты видишь, что человек не потянет обсуждение об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством - как ты его отправишь? Чтобы что? Чтобы он про собак сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или там за что там платить надо?", - добавил Подоляк.

На вопрос, кого он готовит, советник главы Офиса Президента ответил: "Всех", но отказался называть конкретных людей, которых консультирует.

В то же время Подоляк подчеркнул, что не готовит "слуг" к местным выборам.

Относительно нардепа Николая Тищенко Подоляк сказал: "Он же у нас не являлся спикером, который должен комментировать глобальные темы". То, что Тищенко - кум Ермака, по словам Подоляка, его как консультанта не касается: "Здесь нельзя попросить".

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Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2636) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+11
ДА С ЭТИМ И ТАК ВСЁ ПОНЯТНО, КАК И С ТРУСКАВЕЦКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, ТЫ ВОТ ЛУЧШЕ НАМ ПОЯСНИ:
Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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04.08.2020 12:46 Ответить
+5
И круче всего признание этого мудака- оказывается, он рулит идеологией у НЕлоха и натаскивает ЗЕБАРАНОВ ... Грызущийся за влияние триумвират, бли,вокруг никчемного ПР ЗЕдента!
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04.08.2020 12:54 Ответить
+3
Це зветься - Ідіоти не тільки визнають себе ідіотами, а ще й вихваляються цим.
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04.08.2020 13:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ДА С ЭТИМ И ТАК ВСЁ ПОНЯТНО, КАК И С ТРУСКАВЕЦКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, ТЫ ВОТ ЛУЧШЕ НАМ ПОЯСНИ:
Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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04.08.2020 12:46 Ответить
Подоляку не выплатили гонорар или кто-то больше заплатил?
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04.08.2020 12:47 Ответить
Все чему научили клоунов - орать не умолкая во время выступления оппонента
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04.08.2020 20:08 Ответить
Советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков иногда слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Подоляк уверяет, что Владимир Зеленский смог урегулировать эту ситуацию.
Ермак с Арсенкой раскуривают на айкосы его власть и шо ж Подоляк так открыто несет!!! Путин хочет Вовку скинуть? Медведчук в Крыму получит инструкцию- КАК ЭТО БУДЕТ?
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04.08.2020 12:51 Ответить
И круче всего признание этого мудака- оказывается, он рулит идеологией у НЕлоха и натаскивает ЗЕБАРАНОВ ... Грызущийся за влияние триумвират, бли,вокруг никчемного ПР ЗЕдента!
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04.08.2020 12:54 Ответить
Цензор.нет - "Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами"
Радник глави ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами - Цензор.НЕТ 8605
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04.08.2020 12:58 Ответить
Один з піарщиків януковіча та послідовників тепер на нелоха працює
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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04.08.2020 13:02 Ответить
хе,хе ну значит закончит как шапкокрад
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04.08.2020 13:07 Ответить
"Антикризисный консультант главы Офиса Президента Михаил Подоляк" Источник: https://censor.net/n3211787

В принципі, після цих слів (на початку статті) можна вже було б і не читати, виходячи з повної "відсутності кризи" в довірі до влади, в економіці, енергетиці, медицині.... Рівень цього "консультанта" відразу видко. Але те, що воно, як і найвеличніший, займається зовсім не тим, що повинен робити відповідно хоча б до назви посади, пояснює і решту.
От цікаво: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось виконує СВОЇ обов'язки? Чи то дуже скалдно? Тоді так: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось читав СВОЇ обов'язки?
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04.08.2020 13:19 Ответить
Це зветься - Ідіоти не тільки визнають себе ідіотами, а ще й вихваляються цим.
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04.08.2020 13:27 Ответить
ЗеГовно
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04.08.2020 13:26 Ответить
Брехло брешет зеговно погоняет
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04.08.2020 13:27 Ответить
То, что Тищенко - кум Ермака, по словам Подоляка, его как консультанта не касается ©
Кум? Який кум? Хіба таке може бути при Зе-владі?
Це просто наклеп якийсь... Адже ЗЕ-Голобородько обіцяв, шо при ньому не буде ніякого кумівства!


Радник глави ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами - Цензор.НЕТ 7889
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04.08.2020 14:00 Ответить
Знову темники? Як при Кучмі та Янеку?
Тепер стає зрозумілим потаємний зміст фрази "Я ваш вирок!"...

Радник глави ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами - Цензор.НЕТ 4065
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04.08.2020 14:12 Ответить
Мало того, что банда, так банда ещё и тупая. Спасибо вам 73%
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04.08.2020 20:29 Ответить
это не темники.
темники еженедельно выпускает партия ес, называется "інформація щодо актуальних питань".
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04.08.2020 22:26 Ответить
 
 