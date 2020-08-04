Проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора, - Кушнирук

Непрозрачность транспортных тарифов может быть преодолена путем внедрения независимого регулятора.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на "Лига".



"Решение хронической проблемы непрозрачных механизмов тарифообразования находится в плоскости комплексной реформы транспортной отрасли, прежде всего - в создании независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3927 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", - написал Кушнирук.



По его мнению, независимый Регулятор будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг, конкуренции и недопущению дискриминации потребителей на прилегающих к железнодорожной инфраструктуре рынках.



Эксперт отметил, на сегодня тарифы в транспортной отрасли формируются непрозрачно, а средства не используются по целевому назначению, в частности, не направляются в развитие отрасли.



"Формально принцип индексации тарифов" Укрзализныци "постановлением КМУ привязан к PPI (индексу цен производителей). Впрочем, работает он только в сторону повышения. Это наша "хорошая" традиция. Так, в 2019 году тарифы на грузовые перевозки были увеличены на 14,2%, что соответствовало уровню PPI декабря 2018 к декабрю 2017. За декабрь 2019 - декабрь 2018 PPI снизился на 7.5%, однако снижение тарифов АО "Укрзализныця" так и не было инициировано", - написал Кушнирук.



По его словам, так же нелогично происходит тарифообразование и в портовой отрасли. В частности, общий уровень портовых сборов за заход грузовых судов в порты Украины более чем в два раза выше, чем в других зарубежных портах. А сверхвысокие доходы Администрации морских портов Украины от портовых сборов не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры (в 2014-2018 гг. Только 23% собранных портовых сборов были использованы на инвестиции).



Напомним, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявил, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзализныци" и Администрации морских портов в части тарифообразования.



Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.