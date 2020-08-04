РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10831 посетитель онлайн
Новости
1 138 3

В серой зоне специалисты "Воды Донбасса" ремонтируют водовод, - Донецкая ОГА

В серой зоне специалисты

В Донецкой области в так называемой серой зоне специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса" 4 августа выполняют ремонтные работы водовода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"По состоянию на 9:50 4 июля в результате прекращения подачи воды по водоводу Горловка-Торецкое открыта чрезвычайная ситуация местного уровня (Код НС 10830 - ЧС вследствие аварии в системах обеспечения населения питьевой водой; код признака И.75 - прекращение водоснабжения более 30% расчетного объема водоснабжения населенного пункта из-за аварий на объектах водоснабжения или повреждения сетей водоснабжения)", - говорится в сообщении.

Согласно информации, "сейчас для выполнения ремонтных работ получения согласования от Общего центра по контролю и координации прекращении огня".

На месте находятся представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и пиротехники Госслужбы Украины по ЧС.

Порыв на водоводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОГА (2394) Водоканал (84) Донецкая область (10015) водоснабжение (724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ополченцам пить хочется, жара, лето... Украинские лохи платят налоги, почему бы не отремонтировать...
показать весь комментарий
04.08.2020 13:23 Ответить
какие нах "серые зоны" на территории Украины?
показать весь комментарий
04.08.2020 13:29 Ответить
Название предприятия путин подсказал? Какая нахрен вода Добасса?
показать весь комментарий
04.08.2020 13:31 Ответить
 
 