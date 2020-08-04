Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, 10 единиц боевой бронетехники и около 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка
Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск было доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего.
Кроме того, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытие наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.
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С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Чи так воно?
03.08.2020 18:47 https://www.5.ua/ru/rehyoni/vlast-demonstryruet-nedoverye-k-sobstvennoi-armyy-bloher-pobival-na-donbasse-y-rasskazal-o-*************-na-peredovoi-220821.html Читайте по-русски
У його репортажі військові змушені приховувати свої обличчя та імена - бояться переслідувань
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Відчувають себе незрячими і обеззброєними - так на передовій говорять бійці про умови нового "всеосяжного" припинення вогню. Враження з Донбасу привіз блогер, учасник війни з Росією у 2014-2019 роках Гліб Бабич.
"У Володимира Зеленського називають те, що відбувається, проривом, тому що його ідея "просто перестати стріляти" вже закріплена в документі Тристоронньої групи. Обмеження, введені для дій армії, безпрецедентні. Верховний головнокомандувач і його оточення стверджують, що якщо військових зв'язати по руках і ногах, зав'язати очі і заборонити захищати нас і себе, настане мир. Тому ми знову в зоні бойових дій, щоб з'ясувати, що відбувається і що думають ті, хто стримує російські окупаційні війська і захищає всіх нас. Чия робота ризикувати, вбивати ворога, а при необхідності - помирати за Україну", - пояснює Бабич.
У його репортажі військові змушені приховувати свої обличчя та імена - бояться переслідувань. Вони говорять про те, що режиму тиші, який так голосно анонсувала влада, фактично не було. Агресор в першу ж годину порушив домовленості.
"Режим припинення вогню, по суті, протримався перші 20 хвилин. В нас дуже багато запитань, набагато більше, ніж відповідей. Ми невпевнено почуваємося. Розумієте, виходить так, що ми будемо виконувати умови припинення вогню, тому що ми є Збройні сили. Ми є представники держави. Але ми впевнені, що росіяни навпроти нас цього виконувати не будуть", - зазначають військові.
Розвідники наголошують, що армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті.
"З 27-го числа нам забороняється вести всі розвідувальні дії на території ООС. Наслідком цього є те, що ми не розуміємо, що збирається зробити супротивник. Уявіть собі, ви сидите зі зв'язаними руками і зав'язаними очима. І у вас стріляють, б'ють і нічого не дають з цим зробити. Ви не бачите, що робить супротивник. Так само і нам. Нам зав'язують очі, руки. Не дають вести нормальні бойові дії, які необхідно вести", - наголошують військові.
"Я не пам'ятаю ситуації, коли нам було заборонено використовувати безпілотники для ведення розвідки. Коли нам було заборонено взагалі ведення будь-якої розвідки і категорично заборонений снайперський вогонь", - кажуть солдати. Бійці наголошують, що запорукою перемоги є насамперед потужна армія, здатна в будь-який момент дати відсіч агресору. "Я взагалі як воєнна людина не вірю в перемир'я. Я не вірю в політичне вирішення цього питання, цього конфлікту, війни. Я не вірю в те, що з ними можна домовитися. Та в принципі ніхто не вірить", - каже воїн.
В зоні ООС наголошують, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують свою діяльність, попри домовленості.
"Відводиться важке озброєння: міномети 120 калібру; подекуди важкі кулемети; міномети 82 калібру; АГС. При тому що російські ДРГ продовжують наступати, продовжують ходити між нашими позиціями. І вже від учора, коли наші хлопці спостерігали за ними - вогонь заборонили вести", - наголошують бійці.
Місцеві мешканці теж повідомляють, що Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію важке озброєння.
"Бойовики завели в селище в Луганській області одинадцять танків Т-64, а також 152-мм самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С". Та активно мінують територію біля ділянки розведення Петровське. 24 червня в районі села Зайченко на окупованій території прибув 382-й окремий батальйон морської піхоти Російської Федерації. Окрім штатного озброєння, він посилений мінометною батареєю. 15 липня з Росії на територію України переміщено 1080 одиниць *********** для реактивних систем залпового вогню. Як бачите, Росія активно готується до жорсткого перемир'я", - наголошують очевидці.
"А тепер по військах поїхали комісії. Ці комісії залишаються у підрозділах і їм ставиться у обов'язок контролювати неухильне дотримання всього, про що ми говорили. І карати будь-яке порушення цього режиму. Ці комісії у більшості складаються з офіцерів, які мають бойовий досвід. Але в них є наказ - дотримуватися, контролювати і карати за невиконання. Це величезна демотивація як для контрольованих підрозділів, так і для контролерів, який в армії вже прозвали "наглядачами". Це дуже велика дикість. Для того, щоб припинити стріляти, умовно, в тій же ж бригаді достатньо наказу комбрига. Тобто - це недовіра до власної армії і демотиватор для власної армії", - наголошує Гліб Бабич.
А вот раньше такого никогда не случалось.....
Так,что ВСУ должно быть ко всему готовыми,несмотря на явное пораженчество провластной "зелени"..