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"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии. ВИДЕО

Николаевские волонтеры во время встречи с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией раскритиковали деятельность "слуг" и выразили сомнение в компетентности президента Зеленского во время решения некоторых вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, небольшой фрагмент записи со встречи Арахамии и волонтеров опубликовал блогер Андрей Луганский.

Волонтеры, в частности, называют некоторые заявления "Слуг народа" "красивой лапшой на ушах людей".

"Давид, вы тоже не держите слово и президент действует на эмоциях простых людей. Он классный актер, человек и, возможно, муж, но ничего не понимает, что происходит внизу. Он сколько вопросов держит на личном контроле? Когда морпехи погибли, он держал на личном контроле? Вам рассказать как было? Или вы знаете? И президент знает? Весь фейсбук обсуждал? Где был президент?"... "Наш гарант Конституции нарушает законы Украины и не держит свое слово, не выполняет свои обещания - нет кортежам, продали дачи, ездим на велосипеде"... "Почему прекратилось внедрение новых натовских норм питания в ВСУ после прихода этого президента", - это только часть вопросов, на которые николаевские волонтеры хотели получить ответы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Николаев (2162) волонтеры (2642) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
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"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии - Цензор.НЕТ 7145
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04.08.2020 13:53 Ответить
+55
Кого вы спрашиваете? Чмо которое родилось и выросло в Параше и сбежало из Абхазии наклав себе в штаны при первом выстреле при её оккупации.
"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии - Цензор.НЕТ 9928
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04.08.2020 13:52 Ответить
+52
"Он ... ничего не понимает, что происходит внизу."

"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии - Цензор.НЕТ 9648
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04.08.2020 13:56 Ответить
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Проблема в том, что зе не является профессионалом и сидит не на своём месте.
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04.08.2020 16:51 Ответить
Ну посидіти в нього час ще буде. Сопдіваюсь Малюсько йому подарує пару сертифікатів на віп камеру у СІЗО, а те що не на своєму місці... ну то звісно, його місце не на Банковій, а на Лук'нівській.
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04.08.2020 16:57 Ответить
Що ж ви хочете? Вибрали невігласа...
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04.08.2020 15:46 Ответить
Ну, с утверждением про,,хорошегоактера,, я бы поспорил.Да и как об ,,хорошем парне,,есть личный опыт,или просто лизнуть тухес приломило?
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04.08.2020 15:53 Ответить
та й чоловік із нього, судячи із росту, не ахті
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04.08.2020 15:55 Ответить
Тут могут быть варианты.
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04.08.2020 16:58 Ответить
не знаю, запитайте у Мендель
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04.08.2020 16:59 Ответить
Редкая женщина вызывает у меня такое чуство брезгливости. Нет уж-увольте!
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04.08.2020 17:03 Ответить
А Гарант зміг!
А ви усі кажете слабак, слабак, а він. через не можу!
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04.08.2020 17:06 Ответить
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04.08.2020 17:36 Ответить
Гарно там дівчинка-волонтер цю зелену мавпочку на місце ставила. Мені сподобалось. У нього аж чубчик нашорошився від збудження. Це вам НЄ КаРАБЄЛЬНАЯ СаСНА, НЄМНОГа ПаДДУТАЯ! Це справжня україночка, що порве за свою Батьківщину, не зважаючи на фізії і за словом в карман не полізе. Респект тобі, люба!
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04.08.2020 15:57 Ответить
Це тільки початок. Коли їм у **.ло будуть давати відразу після слів, я від партії Слуга народу, от тоді буде цікаво.
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04.08.2020 15:58 Ответить
Ну, у этих николаевский ребят ещё нервы крепкие, я бы здесь без отборных матерных фраз, освоенных ещё в армии, не обошелся.
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04.08.2020 16:19 Ответить
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 3630
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05.08.2020 07:49 Ответить
уже хорошо
но когда говорят те из 73% ещё звучат некоторые проблески того бреда про хорошего парня и мужа))
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04.08.2020 16:20 Ответить
Какой БАРАН ПРЕЗИДЕНТ, ТАКИЕ БАРАНЫ И СЛУГИ УРОДА.
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04.08.2020 16:21 Ответить
Молодець, справжня україночка😊
Потрібно щоб естафету таких питань до зелених клоунів підхопили в кожному місті, щоб в зелених "миротворців" земля горіла під ногами.
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04.08.2020 16:25 Ответить
Медведчук поїхав в окупований Крим рятувати майно Зеленського

Як відомо, кум Путіна та політичний спільник Зеленського Медведчук нещодавно терміново виїхав в окупований Крим. Дуже цікаві подробиці щодо цієї ситуації оприлюднив відомий блогер https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDRZbHmldbPLDN8iDuMF-Tl5YaSdZM317AoKMyh8Gm3dIdOtDr75nBqdIzEBsEhJYiYrEtguoc03XFk&hc_ref=ARQx3y3RxAEjGjKaz9mkgaiKZr1_AX3KRhNGd5B15A6WC8U5h_0ohpHndcR5h1gZvq8&fref=nf Helgi Sharp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853385271732467&set=a.101398983597770&type=3 За КРИМСЬКУ КВАРТИРУ ЗАМОВТЕ СЛОВО ...
Тільки ледачий не написав про те, що куми путина (Медведчук-Марченко) поїхали в Крим "на відпочинок". Їжаку зрозуміло, що "відпочинок" - це прикриття, а основною метою, нібито, є зустріч з емісарами путина для обговорення Донбаського кейса в світлі нових українських реалій. Але у мене дещо інша інформація. Згідно з якою, подружжя Медведчуків кинулася на окупований півострів рятувати своє майно. І не тільки своє, а й ... Зеленського.
А тепер деталі. Сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії. Крім того, Оксана Марченко має земельну ділянку в зсувних під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок з господарськими будовами. Сам Медведчук володіє розкішною резиденцією біля Сімеїза. У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука». Квартира ж нинішнього Презедента розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійським палацом.
Начебто, нема про що турбуватися - лідер ОПЗЖ і Володимир Зеленський на доброму рахунку у Кремлі. Але виникла одна юридична невдача - це майно потрапило в перелік територій, якими, згідно з указом Путлера, не можуть володіти іноземні громадяни. Вихід один: оформлення майна на підставних осіб з російськими паспортами. Або ж ... отримання російських паспортів. Ось цим і займеться путінський кум для себе і того хлопця.
Йдемо далі. На Росії, серед інших, є 2 популярні телеканали: "Будинок кіно" і "Комедія". Так ось, людина з Донецька пише мені, що кожен будній день зазначені канали 2 рази (вранці та ввечері) крутять серіал "Свати". Ця епопея почалася практично в один день з обранням Зеленського президентом і триває вже понад рік. Тобто, 2 рази на день йде ротація одного серіалу: 3 серії вранці та 3 серії ввечері.
За даними відкритих джерел, прокат 1 серії "Тварюк" коштує від 10 тис американських рублів. Разом, $ 60 тис в день, як мінімум. Крім того, на інших каналах почали транслювати "8 перших побачень", "8 інших побачень", "Ржевський проти Наполеона" etc. На пам'ять приходить книга одного проффесора, за яку він отримав сущі копійки у вигляді 12 млн американських грошей. Виникають резонні питання:
1. До бюджету якої країни йдуть податки з прокату цієї фігні?
2. Чи не є виплата роялті з демонстрації згаданого кінобруду закамуфльованим хабарем?
Повертаючись до початку. За моєю інформацією, Мертветчук буде вирішувати в Криму не тільки свої майнові питання, а й питання близьких по духу подільників - в тому числі, пів на шосту президента. На знак подяки - і як вимога Кремля - ​​відкрите або закамуфльоване лобіювання його інтересів за донбаському та кримському треках.
Увага, а тепер не переплутайте!
"Барига", який віддав на армію 1,5 млрд грн власних грошей, закрита Липецька фабрика, Свинарчук (яких виправдали), "Ротердам +" (до якого зараз повернулися зелені), офшори з $ 3 тис на рахунку, зростання ВВП 11 кварталів поспіль , піднята з руїн армія - це погано.
Офшори на Кіпрі, хабарі від Кремля, замасковані під роялті, махінації з майном в Криму, призначення на державні посади Юзик, Баканова і половину 95-го кварталу, падіння промисловості на 18% і роззброєння армії - це добре. А польоти на літаках (які продав), переїзд в резиденцію (яку віддав дітям) і кілометрові кортежі замість велосипеда - так взагалі чудово!
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04.08.2020 16:28 Ответить
Їхав рівно, правильно, без порушень, ніде не підрізав, по зустрічній не обгонював, дальнє не вмикав, вже майде доїхав, але ж в самому кінці всравсь: Зєля - кака, Пєця - цяця. Тьху, бл...
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04.08.2020 17:08 Ответить
Рівень індексу "Державність" в Україні впав майже до 13%. Якщо небезпечним є 45%, то ми вже живемо в просторі Монгольєрів,де все може зникнути одномиттєво і відразу і під нами вже небуде нічого,навіть,нашої землі,бо ми всі" ДРУЖНЬО" її віддали проходимцям і перевертням різних мастей,які її і "зїли". А як її Жерти- це розкаже нам гнидос МЕДВЕДЧУК,КОЛИ ПОВЕРНЕТЬСЯ ЇЗ Криму. Чекаємо зі зброєю!
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04.08.2020 23:36 Ответить
Земля пусть горит им...чмошник Ну если ты обещаеш выполняй или уйди
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04.08.2020 16:30 Ответить
Ублюдок как житть нам говорить..да скатились д
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04.08.2020 16:32 Ответить
Я придурок пошел на выборы...полшестого просто тварь
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04.08.2020 16:33 Ответить
Шо, визнаєте, що ви - ідіот ?
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05.08.2020 01:00 Ответить
Звісно, що 73% голосувало за Голобородька, та хіба ж вони знали що голосують за Янелоха-зебіла?
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05.08.2020 07:55 Ответить
Тварь и ********** ящик типа ****** всех думали Мужчин вокруг себя наберёт.. Тварь
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04.08.2020 16:36 Ответить
Точно ідіот.
Як це чмо може зібрати навколо себе чоловіків ?
Жоден чоловік до такого непотрібу не піде, бо справжній чоловік має гідність.
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05.08.2020 01:01 Ответить
кому они рассказывают? этому ******?
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 3150
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04.08.2020 16:37 Ответить
В свою бытность работы в Николаеве в амерской IT компашке, этому телу, аре, спалили его внедорожник. От это тело выло. Через год санкции будут куда серьёзнее - судя по делам служек нариду.
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04.08.2020 17:05 Ответить
Валодя ни в чем ни винават. Валодя за свои поступки ни атвичает, это все его плахое акружение
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04.08.2020 17:19 Ответить
царь хороший, бояре плохие. Валодя нифига не палится, с кого пример берёт.
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04.08.2020 23:01 Ответить
Та да
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05.08.2020 04:04 Ответить
ТОМУ ЩО ЗЕ ЦЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, А РЕЗИДЕНТ КРЕМЛЯ
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04.08.2020 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь". И Зеленский там был, и Зеленского вниманием не обошли. Поэтому нам не сообщают подробности того визита, а попытались навешать лапши про оманские инвестиции и торговлю с Оманом. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. Когда наступит это время, думают, что пройдёт время и все забудут? Ещё недавнее убийство СБУ-шника который расследовал государственные измены. К кому-то он близко подобрался.
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05.08.2020 08:45 Ответить
не копенгаген
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04.08.2020 18:01 Ответить
И актеришка он так себе-ничего выдающегося, и человек хреновый-злобный, злопамятный и недалекий. Не зря же дети его таким прозвищем наградили.
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 1319
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04.08.2020 18:07 Ответить
Так складається. Велика людина, поет, щирий і незламний борець-патріот Василь Стус у могилі вже майже сорок років, а мерзотник, який допоміг його заштовхати на Той Світ - Медведчук, доларовий мультімільонер, живе у царських умовах, ненавидить і постійно гадить Україні. Нема справедливості на Землі.
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04.08.2020 18:25 Ответить
Так складається, зелохи выбрали нелоха, но виноват порох
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04.08.2020 20:05 Ответить
Та осточертели вы проплаченные порохоботы ,обосра.... ли все страницы и к месту и не к месту,еле выдержал народ
5 лет его роттердамы.
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04.08.2020 22:46 Ответить
доказательство существования проплаченых порохоботов так и не было представлено. Зато некто Михаил Федоров оговорился, что "мы почти не прибегали к помощи ботоферм".
Так что кто из нас тут проплаченый - это большой и скучный вопрос.
Скоро вам, зелеботам, будут морды бить, так что подумай заранее и не отсвечивай реальное имя.
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04.08.2020 22:58 Ответить
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 6014

"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 6938
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04.08.2020 23:23 Ответить
А вы за дерьмоклоуна, по велению души вписываетесь?
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05.08.2020 04:44 Ответить
Кроме Порошенко с Фирташем и Зеленского с Коломойским никого нет? Чем они отличаются один от другого? Различия только в размерах и возрасте.
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05.08.2020 09:01 Ответить
Где ответы Арахамии,почему нарезка без ответов?Два первых выступающих вообще не о чем.
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04.08.2020 18:30 Ответить
112ziknewsonеинтер несут руцмир дураков в украину.И голодоморы как инструмент усмирения несогласных как это кацапы и всегда делали, какой век для них не имеет значения, могут и в 25м сделать и в начале 21го-дурак вечен.
Кацапам не выгоден высокий уровень жизни в украине. Вы видите как ъуйло информационно защищает своих дураков от украины и майдана. 6 лет льют помои на украину, чтобы руцдураки не смотрели и не задавали вопросов хремлю, а пачему у украины выборы,а в парашке нет и тд. И чтобы этого не случилось ъутину не выгодно дать украине стать лучше уровнем. Потому все нормальные кандидаты за 2 года или раньше убиваются в украине. И приходится выбирать между тимошенко и бойком.Дерьмом и кацапским дерьмом.
Без уничтожения парашки не возможно улучшить жизнь в украине. Потому никакого перемирия, потому что кацапы устали воевать.
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04.08.2020 20:15 Ответить
Каким боком здесь Президент Зеленский?
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05.08.2020 09:20 Ответить
112ziknewsonеинтер - КАНАЛЫ НИЩЕТЫ.
Все видят как путин травит кацапов украиной с огромным негативным поданием в своей пропаганде, защищая кацапов от влияния на них успешности хохлов хоть в чем-то. Это говорит что ъуйло потерял контроль на украиной и не может напрямую ее делать нищей и не успешной по всем позициям даже по майдану. И только по майдану какая большая травля украины, чтобы кацапы не смотрели на украину.Нормального президента украине не видеть - он будет убит как раньше до еще его решения баллотироваться.
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04.08.2020 20:16 Ответить
Каким боком здесь Президент Зеленский?
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05.08.2020 09:20 Ответить
Ответы Арахамии? Включи лучше мычание коров, там больше смысла.
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04.08.2020 21:41 Ответить
Так в ответе он все по полочкам разложил.
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05.08.2020 09:22 Ответить
https://censor.net/user/346923 а не пошёл бы ты в жопу.
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04.08.2020 21:42 Ответить
какие нах ответы на риторические вопросы, зебилище? Что можно ответить по существу НА ФАКТЫ?
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04.08.2020 22:55 Ответить
Это не факты,а пропаганда мародера.Факты давай.
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05.08.2020 09:23 Ответить
факты - констатируются. На них отвечать не надо.
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04.08.2020 22:56 Ответить
Пропаганда порохоотская-это тотальная ложь.Факты давай.
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05.08.2020 09:24 Ответить
На тебе факты, тупое ты чмо.

"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 3824
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05.08.2020 15:46 Ответить
Этой фейковой картинкой свою шоколадную жопу подотри,шлюха мародера.И посмотри в вики,что такое факт,имбецил.
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06.08.2020 06:04 Ответить
какие тебе нужны ответы? Сунуть его башкой в парашу, пусть там зелебулькает.
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05.08.2020 00:08 Ответить
Мне нужны ответы,ответы не нужны только зомбоящерам.
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05.08.2020 09:25 Ответить
два украинца три гетьмана.
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04.08.2020 18:31 Ответить
У вас вся страна «своих»: Арахамию порвали в клочья волонтеры в Николаеве.

"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 2189
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04.08.2020 18:36 Ответить
Поки що зелена банда перемагає Україну. На жаль. Народ вірить їх словам. а не їх справам.
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04.08.2020 18:46 Ответить
пока что люди просто эмоционально ставят неудобные риторические вопросы сопливой власти...а скоро, думаю, будут молча бить в **..ло при встрече. Уже без всяких вопросов.
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04.08.2020 19:11 Ответить
Тамара, народ вже нікому не вірить!
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04.08.2020 19:23 Ответить
та він як і актор не дуже. Одним словом вибрали лайно от тепер і маємо...
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04.08.2020 20:05 Ответить
Где
ЗАкрытие путинских каналов 112ziknewsone.Выносите журнашлюх врагов украины этих каналов.Хотя бы в мусорные ящики.
Где нацжоны. Враги под видом журнашлюх втирают путинскую ъерню. Почему не блокированы путинские каналы в украине.В парашке даже нету ни одной библиотеки или школы украинской. Нету их и циганарии венгерском. Вынести все имперское вражеское дерьмо с украинского пространства.
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04.08.2020 20:14 Ответить
Что вы хотите от человека, который называл Украину проституткой? Вот он и сдает её Путину, Патрушеву, Козаку,Коломойскому, Медведчеку, Кравчуку, Фокину, всей шобле промосковской.
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04.08.2020 20:09 Ответить
Все этот ******* понимает. Понимает и делает!
Вот в чем подвох.
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04.08.2020 20:22 Ответить
Зеленский всё правильно делает.
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04.08.2020 21:13 Ответить
Кацап, у тебя уже делирий от бояры
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05.08.2020 00:09 Ответить
хорошее ты самовнушение само себе исключительно о себе написало, одобряю.
читай утром и вечером само себе о себе "Кацап, у тебя уже делирий от бояры "
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05.08.2020 06:04 Ответить
Нашли у кого спросить )) Но, на самом деле, не с кем там разговаривать. Ни мозгов , ни искренности, То ли тупож""ая хитрость... то ли хитрож""я тупость.
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04.08.2020 22:08 Ответить
о тож бо і воно, самі цих квартальних зехерохамій обирали, тепер ЖАЛУЙТЕСЬ виродкам.
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04.08.2020 22:19 Ответить
А ведь предупреждали, не послушались умного человека и патриота. - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Навыбирали больных на голову клоунов, свадебных фотографов, стриптизёрш и домохозяек. - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі
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05.08.2020 10:18 Ответить
"Почему прекратилось внедрение новых натовских норм питания в ВСУ после прихода этого президента" -- потому что вам же сказали, при порошенко не было никаких реформ. Хавай. те.
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04.08.2020 22:52 Ответить
один ты слепой, вот для тебя и нет реформ. Если ты думаешь, что все реформы коснутся тебя лично и каждому в карман чет упадет, то советую свое хо-хо заправить в трусы.
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04.08.2020 23:47 Ответить
Україна знову робить крок назад , потім буде важче доганяти..
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04.08.2020 22:57 Ответить
главное, уловить момент, когда толпа не будет разговаривать с Арахамией, а будет сразу бить
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05.08.2020 00:00 Ответить
"Царь хороший, а бояре плохие". Знакомая история.
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05.08.2020 06:52 Ответить
так ведь там были те, кто голосовал за МЗЧ ( маленькое зеленое чмо по Google). Порохоботов там не было!
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05.08.2020 08:34 Ответить
а вот и спаситель, армию ботов выгнал.....потому как без власти нет дохода...
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 6390
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05.08.2020 08:37 Ответить
а вот его настоящие рускоговорящие друзья....
"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії - Цензор.НЕТ 9235
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05.08.2020 08:40 Ответить
*********.********* твоя фамилия.
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05.08.2020 11:30 Ответить
Толя...шел бы ты под свой флаг..нах...
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05.08.2020 11:47 Ответить
А воно стоїть та тільки мичить...
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05.08.2020 15:35 Ответить
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