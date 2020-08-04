"Это красивая лапша на ушах, а президент - классный актер, человек и, возможно, муж, но не понимает, что происходит", - волонтеры из Николаева - "слуге народа" Арахамии. ВИДЕО

Николаевские волонтеры во время встречи с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией раскритиковали деятельность "слуг" и выразили сомнение в компетентности президента Зеленского во время решения некоторых вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, небольшой фрагмент записи со встречи Арахамии и волонтеров опубликовал блогер Андрей Луганский.

Волонтеры, в частности, называют некоторые заявления "Слуг народа" "красивой лапшой на ушах людей".

"Давид, вы тоже не держите слово и президент действует на эмоциях простых людей. Он классный актер, человек и, возможно, муж, но ничего не понимает, что происходит внизу. Он сколько вопросов держит на личном контроле? Когда морпехи погибли, он держал на личном контроле? Вам рассказать как было? Или вы знаете? И президент знает? Весь фейсбук обсуждал? Где был президент?"... "Наш гарант Конституции нарушает законы Украины и не держит свое слово, не выполняет свои обещания - нет кортежам, продали дачи, ездим на велосипеде"... "Почему прекратилось внедрение новых натовских норм питания в ВСУ после прихода этого президента", - это только часть вопросов, на которые николаевские волонтеры хотели получить ответы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко. ДОКУМЕНТ