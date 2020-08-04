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В материалах дела по "Роттердам +" отсутствуют доказательства убытков или неправомерной выгоды, - доктор юридических наук Власова

В материалах дела по

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) за более 3 лет расследования дела "Роттердам +" не предоставили никаких доказательств нанесения ущерба или получения неправомерного вознаграждения от действия этой формулы.

Об этом заявила доктор юридических наук Анна Власова, сообщает "Главком".

"За более чем 3,5 года НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба и получения неправомерного вознаграждения или заговора", - отметила Анна Власова.

По ее словам, в материалах досудебного расследования, которые были представлены адвокатам и обществу, отсутствуют вообще какие-либо подтверждения совершения преступления.

"Учитывая эти факты и доказательства подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. А значит фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ", - отметила Власова.

Она предположила, что НАБУ и САП, несмотря на отсутствие доказательной базы, могут передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за провал расследования на судебную систему.

"Дело в том, что правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте, пожалуйста, решение. Поэтому думаю, что это больше такая возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы", - добавила доктор юридических наук.

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Издание напоминает, что формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен для всего угля. Формулу оменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам +". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения.

Как сообщалось ранее, председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам +" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли. "Раньше был "Роттердам +", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам +", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом разница", - заявил Саакашвили. "Роттердам +", нам говорят, что формула работала, потом перестала, а платим мы почему-то больше после того, как она перестала", - добавил он.

НАБУ (4233) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+7
в который раз зебилам продемонстрировали их идиотизм и ватность веры в зомбоящик)) Та и помнится, шмаркля на стадионе тогда особенно истерил именно на "вопросе" о Р+))
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04.08.2020 13:57 Ответить
+5
Убытки только зряплата следователей и издержки на белые нитки.
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04.08.2020 13:58 Ответить
+5
поздно.. ГПУ уже этот треш закрыла..
в т.ч. и открытые по указанию портнова-фсб о Томосе.
п.с. вот потому давненько не слышно от зебилов (в зомбоящике перестали давать ЦУ) о "нада срочна посОдить Пороха"
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04.08.2020 13:59 Ответить
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Вовки позорні...
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04.08.2020 13:50 Ответить
клятый порошенко, спрятал концы в воду!
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04.08.2020 13:55 Ответить
Не кажи гоп В ходе судебного следствия все может быть.
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04.08.2020 13:55 Ответить
поздно.. ГПУ уже этот треш закрыла..
в т.ч. и открытые по указанию портнова-фсб о Томосе.
п.с. вот потому давненько не слышно от зебилов (в зомбоящике перестали давать ЦУ) о "нада срочна посОдить Пороха"
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04.08.2020 13:59 Ответить
У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова - Цензор.НЕТ 3468
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04.08.2020 20:07 Ответить
ща бигус подтянется, все представит. Ему из Кремля методичку спустят, все будет, как написано!
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04.08.2020 13:56 Ответить
Зачем так далеко за методичкой обращаться? Игорьвалерич подкинет.
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04.08.2020 13:58 Ответить
в который раз зебилам продемонстрировали их идиотизм и ватность веры в зомбоящик)) Та и помнится, шмаркля на стадионе тогда особенно истерил именно на "вопросе" о Р+))
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04.08.2020 13:57 Ответить
Нажаль, ідіоти не можуть усвідомити, що вони ідіоти, оскільки вони ідіоти.
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04.08.2020 14:18 Ответить
Убытки только зряплата следователей и издержки на белые нитки.
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04.08.2020 13:58 Ответить
Наплодили "юристов-экономистов" типа Власовой, теперь они во весь голос по-рашински требуют "Авыдокажите!".
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04.08.2020 14:01 Ответить
Якщо з'явились різні иксперди і верещать на захист формули, за якою ціна українського вугілля і завезеного за копійки з непідконтрольної території дорівнює ціні вугілля з Роттердаму - значить формула дійсно грабіжницька.
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04.08.2020 14:01 Ответить
ну да! куда доктору наук до твоего ПТУшного диплома!
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04.08.2020 14:03 Ответить
то-то шмаркля её переделал под газ - грабить зебилов
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04.08.2020 14:04 Ответить
"..Формулу оменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла."

знов Порох крав зі свого карману та доплачував щоб ціни були меньші))
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04.08.2020 14:06 Ответить
ЛуГандонец, по чём уголь в "рэспубликах"?
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04.08.2020 20:08 Ответить
адвокаты на то и адвокаты, чтобы защищать своих подопечных. Они не будут предоставлять доказательства вины, а будут говорить; "ваши доказательства - не доказательства" и "ихтамнет"
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04.08.2020 14:08 Ответить
У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова - Цензор.НЕТ 2491
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04.08.2020 14:09 Ответить
Ну что свинарчуки Порошенка были виноваты???
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04.08.2020 14:18 Ответить
Народ обобрали, олигархи и политики разбогатели на роттердам, но никто не виноват - НАБУ И САП.
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04.08.2020 14:21 Ответить
очередной идиотизм зебилов))
какой "народ", пля?)) выкинь зомбоящик - а то прямо слово в слово повторяешь методички скабеевой мосийчук/портнова
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04.08.2020 14:24 Ответить
Порохряка на гілляку👆
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04.08.2020 14:49 Ответить
А герусятине - премию. Правда?
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04.08.2020 20:10 Ответить
Поимели народ во все щели - какой же это криминал?
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04.08.2020 17:20 Ответить
Та лаадно, подумаешь, госрезерв разграбили и на масках наварились.... Стопе! Вы разве не про Бубочку оффшорного?
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04.08.2020 20:12 Ответить
 
 