В материалах дела по "Роттердам +" отсутствуют доказательства убытков или неправомерной выгоды, - доктор юридических наук Власова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) за более 3 лет расследования дела "Роттердам +" не предоставили никаких доказательств нанесения ущерба или получения неправомерного вознаграждения от действия этой формулы.

Об этом заявила доктор юридических наук Анна Власова, сообщает "Главком".

"За более чем 3,5 года НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба и получения неправомерного вознаграждения или заговора", - отметила Анна Власова.

По ее словам, в материалах досудебного расследования, которые были представлены адвокатам и обществу, отсутствуют вообще какие-либо подтверждения совершения преступления.

"Учитывая эти факты и доказательства подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. А значит фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ", - отметила Власова.

Она предположила, что НАБУ и САП, несмотря на отсутствие доказательной базы, могут передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за провал расследования на судебную систему.

"Дело в том, что правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте, пожалуйста, решение. Поэтому думаю, что это больше такая возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы", - добавила доктор юридических наук.

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Издание напоминает, что формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен для всего угля. Формулу оменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам +". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения.

Как сообщалось ранее, председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам +" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли. "Раньше был "Роттердам +", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам +", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом разница", - заявил Саакашвили. "Роттердам +", нам говорят, что формула работала, потом перестала, а платим мы почему-то больше после того, как она перестала", - добавил он.