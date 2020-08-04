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Новости Агрессия России против Украины
28 092 202

Лукашенко о задержании российских боевиков под Минском: Какой Стамбул, какая Венесуэла? Все вранье!

Лукашенко о задержании российских боевиков под Минском: Какой Стамбул, какая Венесуэла? Все вранье!

У группы россиян, задержанных под Минском, была задача оставаться в стране и ждать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию.

"Пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно в наших интернет-каналах, по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там выводы и предложения [ни делают]. Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что билеты, купленные в Стамбул, были легендой.

"Я плохой, может быть, географ, но не понимаю. А чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья! Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям россиянам и руководству не знать эти законы. Знают", - указал Лукашенко.

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Он подчеркнул, что Беларусь отнеслась к задержанным по-человечески, и они "рассказали все".

"Прекратите врать <…> в СМИ! Прекратите! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не Венесуэла, сами пока не знаем, куда. Мы - знаем. <…> Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело!", - также сказал белорусский президент.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

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Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня! - Цензор.НЕТ 7084
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04.08.2020 14:19 Ответить
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Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня! - Цензор.НЕТ 215
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04.08.2020 14:22 Ответить
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"нашим родным братьям россиянам" -ну ну, давай бацька, жги еще
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04.08.2020 13:56 Ответить
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Луку нужно гнать поганой метлой, любой из кандидатов будет лучше. Это как с Зеленским - любой черт лысый (имеется ввиду Яценюк или Турчинов) и тот будет встораз лучшим президентом
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04.08.2020 23:52 Ответить
Смешно смотреть на этот цирк - Вагнера . В камуфляже с опознавательными знаками с билетами , без женщин . Не разбились на маленькие группы , остановились вместе. Ну цирк бесплатный. Видать что это не настоящие диверсанты ,так себе ,самоучки - недоучки. В разведку пошли , пешки , тех настоящих в лесу надо искать., если они ,конечно есть.
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05.08.2020 14:00 Ответить
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