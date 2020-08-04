Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков: Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - предупредил Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают.

"Закон есть закон. Нравится - не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону... Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - сказал белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что у группы россиян, задержанных под Минском, была задача оставаться в стране и ждать.

"Пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно в наших интернет-каналах, по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там выводы и предложения [не делают]. Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что билеты, купленные в Стамбул, были легендой.

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Как сообщалось, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.