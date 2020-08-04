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Новости
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Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков: Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам

Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков: Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - предупредил Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают.

"Закон есть закон. Нравится - не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону... Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - сказал белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что у группы россиян, задержанных под Минском, была задача оставаться в стране и ждать.

"Пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно в наших интернет-каналах, по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там выводы и предложения [не делают]. Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что билеты, купленные в Стамбул, были легендой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Как сообщалось, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Беларусь (7923) боевик (16779) Лукашенко Александр (3618) россия (96246)


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Топ комментарии
+16
ну что сказать?
как тебя коснулось...так обидно и больно и все понятно...
а как у соседей (у нас) 6 лет ихтамнеты по степям да терриконам шастают - так то шахтеры и трактористы гражданскую войну замутили с раскопками в шахтах современного вооружения с клеймом раши... и гумконвои белые с заразой черною никто не остановит...
говорят же... своя рубашка ближе к телу...
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04.08.2020 14:28 Ответить
+14
Задачка: "Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи".
Знайди лишнє слово.
Відповідь: россияне.
Пояснення: у всіх решта генотип людини.
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04.08.2020 14:20 Ответить
+13
Даешь навечно! В рамках границ БНР 1918 года, когда Смоленск, Брянск и Белосток были нашими
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04.08.2020 14:25 Ответить
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туфта для дуачков
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04.08.2020 14:17 Ответить
Командир ротьі Козлов , а если "туфту" отловят ? Кстати , могут ведь и через украинский кордон драпать , с юга Беларуси . До Ковеля рукой подать...
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04.08.2020 14:22 Ответить
Нє, бацьку на лафєтє не вивезуть.
Може на гелікоптері до нашого двічі лєгітімного...
Але, здається, як би не классика.
Румунський варіант.
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04.08.2020 14:35 Ответить
Росіяни піодонки, але не довбодятли щоб виходити через західну Україну.
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04.08.2020 14:38 Ответить
)) Уявляю вираз на мордочках наросіян, які б наважилися виходити через західну Україну.
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04.08.2020 14:42 Ответить
Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах - Цензор.НЕТ 6551
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04.08.2020 15:36 Ответить
супер!!!
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04.08.2020 16:06 Ответить
лаптеногие понимают только силу, Лукашенко нужно лавить мокшей и отдавать их Украине.
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04.08.2020 14:18 Ответить
Раскатал губу. Смотри, как бы по приказу Пыни, сам не перегнал их через украинскую границу и там их отпустил.
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04.08.2020 14:28 Ответить
Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам

-------------------------------------
Боевые трахтаристы и комбайнёры носятся с вилами по лесам ловят фантомы
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04.08.2020 14:18 Ответить
А проблема вирішується просто - візовий режим з кацапстаном і зміцнення кордону, вірніше - облаштуваннясправбнього, замість існуюсого бутафорського і головне - ніяких союзних утворень.
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04.08.2020 14:33 Ответить
А що робити з війсковими базами?
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04.08.2020 22:25 Ответить
Відрізати від продуктової бази. Особливо - спиртної.
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05.08.2020 09:19 Ответить
Не можу погодитись. 200 грамів фронтових це святе.
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05.08.2020 11:05 Ответить
😁
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05.08.2020 12:09 Ответить
Даешь белорускую нарідную рєспубліку 😈😈😈
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04.08.2020 14:19 Ответить
Даешь навечно! В рамках границ БНР 1918 года, когда Смоленск, Брянск и Белосток были нашими
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04.08.2020 14:25 Ответить
ну так я и пишу народную, где правит народ а не лукашенко)))
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04.08.2020 14:28 Ответить
Хм, а Брест і Гомель в складі чого були?
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04.08.2020 14:41 Ответить
А в РФ считают , что надо вернуть 1923 год -- Витебск, Могилев, Гомель -- РФ.
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04.08.2020 14:56 Ответить
Рамки 1918 вам не факт, что понравятся, тк не все территории нынешней Беларуси входили в БНР образца 1918.
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04.08.2020 15:13 Ответить
Задачка: "Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи".
Знайди лишнє слово.
Відповідь: россияне.
Пояснення: у всіх решта генотип людини.
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04.08.2020 14:20 Ответить
хотя смотря под каким углом смотреть. евреи точно не братья: судя по бене и зебене. кацапы априори. поляки спорно, очень спорно, Вещь Посполита тут робила бесчинства. Токо беларусы еще ничего бо сами являются мальчиками для битья...
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04.08.2020 14:27 Ответить
Радий, що хоча б по основному питанню у нас немає розбіжностей. Я про гени.
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04.08.2020 14:32 Ответить
ну у росиян же лишняя хромосома
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04.08.2020 14:33 Ответить
и челюсть рускоговорящая, и с рускослышащим ухом, и с русковидящим глазом
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04.08.2020 14:34 Ответить
Тому і не зрозуміли, коли треба було перетворюватися з мавп на людей. Бо звернення було на людській (українській) мові.
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04.08.2020 14:38 Ответить
Бесчинства Речи Посполитой многократно преувеличены московской/росийской/советской пропагандой. Бесчинства начались во время гетьманування Хмеля, но уже со стороны восставших "народных масс", особенно запорожцев.
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04.08.2020 14:34 Ответить
Річ посполита це федеративна країна, а не польска, тому вона нічого такого не могла робити.
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04.08.2020 14:43 Ответить
мужчина там про геном вообщето писал, а у поляков и речипосполитанцев он одинаковый
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04.08.2020 14:49 Ответить
Нічого що Київ це теж Річ Посполита.
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04.08.2020 15:04 Ответить
Срочно вызвать специалистов по борьбе с партизанами ... я воль ...
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04.08.2020 14:22 Ответить
и хатынь им там устроить, дастиш фантастиш
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04.08.2020 14:25 Ответить
Белорусы, оставьте лучше себе Луку, как влезет такая кака как у нас в Украине, будете плеваться во все стороны...
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04.08.2020 14:23 Ответить
рузька методичка?

Луку Ростов ждет!
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04.08.2020 15:01 Ответить
От якщо лука видасть нам цих кацапських ублюдків,тоді можна буде робити хоч якісь там висновки та припущення про його щирість. Але,здається мені,все так звіздьожом луки і закінчиться...
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04.08.2020 14:24 Ответить
А есть у Украины с этой советской республикой какой-то договор о экстрадиции преступников?
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04.08.2020 14:25 Ответить
конечно, как и положено между всеми советскими республиками
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04.08.2020 14:27 Ответить
ну нет уж,увольте,вы там сами в своём совке варитесь,нас не приплетайте,мы вам не адиннарот
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04.08.2020 14:29 Ответить
как ни странно, у нас многие говорят тоже самое, только без эпитетов.
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04.08.2020 14:41 Ответить
Добрая половина КГБ Белоруссии на зарплате у ФСБ сидит, а лука всех скзками кормит про пихотинцев в южных лесах...
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04.08.2020 14:26 Ответить
ну тоесть ты хочешь сказать, что вагнерОвцы приперлись на шпили посмотреть и каждый начал колхозить про то, что летит то в Турцию, то в венесуэлу, то в Ливию, а кто просто шпили вили смотреть? ох и логика у тебя.
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04.08.2020 14:30 Ответить
просто последние 6лет Минск действительно был транспортным хабом для этой нечести и лука это знал и покрывал..... + предвыборная параноя.... Время покажет.....
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04.08.2020 14:42 Ответить
Санаторий Вагнера в 1,5 км от резиденции Лукашенко. Возможно разведка гру хотела бы выкурить его из бункера. Не беда. Не получилось так - ближайшие соратники, они же агенты фсб, скрутят и отправят его в одиночку для справедливого народного суда. Типа спецслужбы переходят на сторону народа.
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04.08.2020 22:31 Ответить
думаю, что хотели во время митингов пострелять митингующих, что бы обвинить Лукашенко в хфашизме, после протягивают свою консерву в президенты и играй-играй.
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04.08.2020 22:56 Ответить
Что он несет, какое отношение силовики имеют к уборке урожая.
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04.08.2020 14:26 Ответить
Бітва за урожай...трудовая армія...чєм нє сілавікі...
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04.08.2020 14:29 Ответить
Практически уверен, что это спектакль.
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04.08.2020 14:27 Ответить
ну что сказать?
как тебя коснулось...так обидно и больно и все понятно...
а как у соседей (у нас) 6 лет ихтамнеты по степям да терриконам шастают - так то шахтеры и трактористы гражданскую войну замутили с раскопками в шахтах современного вооружения с клеймом раши... и гумконвои белые с заразой черною никто не остановит...
говорят же... своя рубашка ближе к телу...
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04.08.2020 14:28 Ответить
Беларусь поставляла горючее Украине и ремонтировала воен.технику.. и Лукашенко не признал аннексию Крыма, хотя и превратил свой народ в про-российскую вату..
Вот когда придет оппозиция к власти, то она и Крым признает российским, и объединится с Ордой...
и да - Лукашенко все время пинал Турчинова за трусость публично, за то что тот не организовал защиту Крыма в 2014-ом...
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04.08.2020 14:37 Ответить
Лукашенко - о Крыме. Что президент Беларуси говорил об аннексии полуострова (видео)

(погуглите)
С 2014 года президент Беларуси неоднократно комментировал события в Крыму.
Изначально он утверждал, что полуостров - это «российская территория» и от факта непризнания российской аннексии мировым сообществом «ничего не изменится». Впоследствии он говорил, что аннексия - «это неправильно», но заявлял украинским журналистам, что надеяться на возвращение Крыма не стоит. При этом Лукашенко несколько раз указывал, что, по его мнению, Беларусь никогда официально не признает российскую аннексию полуострова, ведь это будет нарушением Будапештского меморандума.
Как менялась «крымская риторика» президента Беларуси за последние шесть лет
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04.08.2020 14:49 Ответить
клоун усатый начинает что-то подозревать))))))
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04.08.2020 14:30 Ответить
Юг Бєларуссіі - це Україна.
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04.08.2020 14:30 Ответить
Часом бацька не прикупив сценаріїв у «ЗєкоМанди-2020»?
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04.08.2020 14:31 Ответить
дык, если это "боевики" - огонь на поражение...
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04.08.2020 14:31 Ответить
Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков: Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам - Цензор.НЕТ 7734
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04.08.2020 14:32 Ответить
Зєля б назвав вагнеровців невиясненою стороною. Толєраст на нашу голову.
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04.08.2020 14:33 Ответить
Ага, а в ООН як голосувала ваша ср...на білорусь?!
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04.08.2020 14:44 Ответить
Не, в ООН голосовала не почти 9 000 000 народа Беларуси, там голосовала делегация либо представитель страны, но все действия всегда согласовываются главным тараканом.
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04.08.2020 15:00 Ответить
Он хочет сказать, что у него менты на комбайнах урожай собирали, и им пришлось бросить уборку? На какого слабоумного он рассчитывает?
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04.08.2020 14:46 Ответить
Незрозуміло якось, чи то колгоспники мають ловити диверсантів, чи спецура мала б збирати врожай.
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04.08.2020 14:46 Ответить
Бацька курнул.....
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04.08.2020 15:02 Ответить
Бульба или кабздец!
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04.08.2020 15:05 Ответить
Бацька, а ти думав мокші проводили у вас маневри щоб вас боронити, там після них стільки закладок лишилося для ДРГ, що вам ще бігати - неперебігати...
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04.08.2020 16:24 Ответить
Этот ***** пацана Гриба хутко поймал и сдал кацапам, а тяпер засопся .
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04.08.2020 16:37 Ответить
вообще то, переброска вооруженных наемников или военных на территорию сопредельного государства это акт агрессии и может быть расценено как факт оглашения войны.
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04.08.2020 16:40 Ответить
а их там нет ! А если и есть, то давно уволены, еще в декабре
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04.08.2020 18:10 Ответить
ну это понятно. русские воюют исключительно на добровольных началах, причем самоорганизовываясь в военные корпуса с боевой техникой, купленной исключительно на пожертвования сердобольных старушек.
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05.08.2020 07:33 Ответить
а я угадал, что сбежавшая часть отряда задачу выполнит
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04.08.2020 17:56 Ответить
Уникальный шанс для зенелоха предложить свою помощь братской Беларуси в случае повторения донбасского сценария и хоть как-то отбелить свою репутацию перед украинской общественностью
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04.08.2020 18:31 Ответить
Белорусы обречены. Путин поставил на Бацьке крест и подсунул колоду кремлевских джокеров. То есть вероятность появления прозападного политика в кандидатах еще уменьшается в перспективе. Когда Бацька менял Конституцию - тогда еще что-то можно было сделать. Нынешнее поколение и несколько следующих будут жить под кремлевскими гауляйтерами.
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04.08.2020 21:57 Ответить
тоже думаю, что высока вероятность, что кремляди пропихнут свою консерву, у Лукашенко сейчас есть козыри, вот как он ими сыграет - вопрос. Белорусам сейчас нужно резко включать мозги, но судя по всему, там своих 73% хватает.
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04.08.2020 23:00 Ответить
Лукашенко пора менять, но боюсь беларусы полностью русифицированы
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04.08.2020 23:58 Ответить
 
 