Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко констатировал, что в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми.

"Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все, и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Все, остальное забудьте", - подчеркнул белорусский лидер.

"Завтра придет и возьмет неизвестный человек эту Конституцию... Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, от того, что он столкнет страну влево или вправо? - поставил вопрос белорусский президент - Удержим. Сегодня уже удержите, и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента

Президент Беларуси подчеркнул, что стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей.

"Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой", - отметил он.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.