Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко констатировал, что в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми.
"Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все, и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Все, остальное забудьте", - подчеркнул белорусский лидер.
"Завтра придет и возьмет неизвестный человек эту Конституцию... Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, от того, что он столкнет страну влево или вправо? - поставил вопрос белорусский президент - Удержим. Сегодня уже удержите, и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее".
Президент Беларуси подчеркнул, что стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей.
"Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой", - отметил он.
Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.
30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уж лучше усатый скользкий, чем ЗЕльоная корабельная сосна от Путина
сливай воду
У порівнянні з ним, Янукович просто джентльмен - інтелектуал.
Помогла европейцам сменяемость власти?
А Януковича бы просто не выбрали.
Европейцы разные, в Германии и без сменяемости власти все в порядке, что при Коле, что при Меркель.
А всю прелесть несменяемости власти немцы смогли ощутить в 30-х и 40-х годах прошлого века.
или несудимого, или клоуна, а на рб советский народ
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
Что Украине ВЫГОДНЕЙ - Бацька, посравшийся с Расией или проросийский "демократ"?
От себя добавлю...власть нужно трахать как можно чаще...что бы она кумовством за 25 лет не обрастала...как в паРаше и белоруссии...
...не нужно забалтывать самое главное: Тихановская ведь не тянет страну влево или вправо, она говорит, что
1. инициирует через референдум возврат старой конституции с ограничением времени
пребывания президента у власти
2 объявит досрочные выборы президента Беларуси
3 обеспечит прозрачность выборов с привлечением международных наблюдателей и "разгоном" лукашенковского центризбиркома, помня классику, что важно "не как голосуют, а как подсчитывают"...
ее ясная и понятная позиция приемлема всем беларусам, кто хочет иметь право выбирать, а не праздновать юбилеи царя, как в параше...