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Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко констатировал, что в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми.

"Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все, и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Все, остальное забудьте", - подчеркнул белорусский лидер.

"Завтра придет и возьмет неизвестный человек эту Конституцию... Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, от того, что он столкнет страну влево или вправо? - поставил вопрос белорусский президент - Удержим. Сегодня уже удержите, и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента

Президент Беларуси подчеркнул, что стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей.

"Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой", - отметил он.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

Беларусь (7923) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618)


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Топ комментарии
+10
Видать совсем дело плохо у бацьки
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04.08.2020 14:39 Ответить
+9
Сменяемость власти - это необходимое качество для существования какой-бы то ни было власти. Несменяемая авторитарная власть обязательно порождает беспредел, а за ним полную анархию и разруху, причем независимо от того,кто будет у власти.
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04.08.2020 14:44 Ответить
+8
сльози мiшають говорити,так розчулило,майже вмовив.
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04.08.2020 14:39 Ответить
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Видать совсем дело плохо у бацьки
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04.08.2020 14:39 Ответить
а ведь хорошо сказал, стервец !!!!!!!!!!

уж лучше усатый скользкий, чем ЗЕльоная корабельная сосна от Путина
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04.08.2020 15:49 Ответить
Ці два чобота пара, але один чобіт вусатий.
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04.08.2020 16:01 Ответить
После правильных слов и дубиналом получать как-то легче, и автозак почти такси.
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04.08.2020 16:04 Ответить
сльози мiшають говорити,так розчулило,майже вмовив.
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04.08.2020 14:39 Ответить
Не говори. Интересно, он до речи дал команду задерживать недовольных, или после?
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04.08.2020 16:06 Ответить
Аднак, як замітусіўся гэты 26 гадовы 3% таракан!
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04.08.2020 14:39 Ответить
У луки сьогодні що, останній бенефіс?
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04.08.2020 14:40 Ответить
всрався, Лука

сливай воду
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04.08.2020 14:40 Ответить
А ***** там не собирается пройти на гилляку?
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04.08.2020 14:57 Ответить
А що ти зробив, щоб ***** гойдався на гилляці? Може Зе обрав,зебіл?
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04.08.2020 16:03 Ответить
Поздно оправдываться масковский агент и сепар, тебя раскрыл местный дед Хасан.
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04.08.2020 16:11 Ответить
У ********* продовжують бомбити пукани, причому у всіх темах- чи це стосується спорту, чи погоди, чи Луки...
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04.08.2020 16:10 Ответить
Боже, що воно несе !
У порівнянні з ним, Янукович просто джентльмен - інтелектуал.
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04.08.2020 14:40 Ответить
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 5282
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04.08.2020 14:41 Ответить
Саша 3% угрожает своему народу.Права на ошибку,говорит у вас нет.Походу,там у них вообще маловато прав осталось.Одна священная обязаность-беззаветно любить бацьку и сынка его Колю.
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04.08.2020 14:44 Ответить
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 9522
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04.08.2020 14:58 Ответить
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04.08.2020 18:14 Ответить
Сменяемость власти - это необходимое качество для существования какой-бы то ни было власти. Несменяемая авторитарная власть обязательно порождает беспредел, а за ним полную анархию и разруху, причем независимо от того,кто будет у власти.
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04.08.2020 14:44 Ответить
Где это разруха - у беларусов??? Простите, а что тогда у нас в Украине при сменяемой власти?)
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04.08.2020 14:51 Ответить
А що у вас розвалилось,що не можете відремонтуввати?
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04.08.2020 14:53 Ответить
Сменяемость олигархических кланов здесь напрягает не меньше. очкуют все.
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04.08.2020 14:52 Ответить
Помогла Украине сменяемость ?
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04.08.2020 14:52 Ответить
В принципі да, не хтілось щоб було як в Біларусі чи наросії.
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04.08.2020 14:54 Ответить
Ну да, одного барыгу сменили на другого, потом выбрали клоуна. Следующий одноглазый негр и непременно ********.
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04.08.2020 14:56 Ответить
І це можливо, не помиляється тільки той, хто нічого не робить, вам би греком народитись. Ті теж,посадять 10 олив і чекають 40 років врожаю, зате стабільність.
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04.08.2020 14:58 Ответить
Ты чтоль?
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04.08.2020 14:58 Ответить
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04.08.2020 18:17 Ответить
Знаете помогла.Мы теперь на власть не молимся, а стараемся надеяться в основном на себя.
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04.08.2020 14:56 Ответить
К чьему сожалению? Тваво *****?
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04.08.2020 15:00 Ответить
Я в свою очередь предлагаю твоему ***** самолично вздернуться на березке, может быть такие как ты ужаснутся от собственного говна, в котором живут
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04.08.2020 15:15 Ответить
И ещё, мордва, вы чего так своей власовской тряпки стесняетесь?
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04.08.2020 15:23 Ответить
Нічого що Ющенко був президентом 5 років, а Кучма 10, Порох їм тем повноваження продлив заднім числом?
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04.08.2020 15:18 Ответить
Да, помогла. Если бы янукович был бы на втором сроке, то было бы не только лднр, но и харнр,запнр, хернр, и днепрнр. И танки хутина стояли бы на берегу Днепра.
Помогла европейцам сменяемость власти?
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04.08.2020 16:01 Ответить
Не было бы майдана и Крым бы никуда не уплыл. Не говоря уже о всяческих ДНР.
А Януковича бы просто не выбрали.
Европейцы разные, в Германии и без сменяемости власти все в порядке, что при Коле, что при Меркель.
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04.08.2020 17:25 Ответить
Если бы янукович не вообразил себя царем Украины, то и Майдана бы не было, а вот целовали бы мы кацапов во все места, или развешивали на столбах итог был бы один - рашка бы все равно предприняла попытку захвата, что кстати и ожидает Беларусь в той или другой форме.
А всю прелесть несменяемости власти немцы смогли ощутить в 30-х и 40-х годах прошлого века.
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04.08.2020 17:41 Ответить
не согласен, если народ безбожный, то выберет популиста, как в 1917-м
или несудимого, или клоуна, а на рб советский народ
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04.08.2020 17:51 Ответить
Я тоже привожу в пример этот аргумент когда впаривают что Порошенко единственный!!!!
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04.08.2020 19:46 Ответить
Вопрос не стоит не в том,что Порошенко единственный или не единственный, а в том, что его политическая сила пока самая последовательная в осуществлении национально-демократического, европейского курса страны, единственно правильного для Украины в сложившейся обстановки. Тогда как другие политические силы мечутся. пытаясь заработать рейтинги, а не быть полезными стране и ее народу.
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04.08.2020 20:38 Ответить
😂😭😂
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04.08.2020 14:47 Ответить
Лукашенко не просто не святой, он преступник,который должен ответить за все свои преступления. Законность - это не бухгалтерия, не дебет с кредитом, за каждое преступление должна быть ответственность.
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04.08.2020 14:48 Ответить
Пидэ Лукашенко, будэ шо в украйне.
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04.08.2020 14:48 Ответить
Чего это все активно занялись предвыборной агитацией? это получается у нас всегда были честные выборы? чего все напряглись
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04.08.2020 14:50 Ответить
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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04.08.2020 14:50 Ответить
Де ви цю маячню знайшли?
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04.08.2020 14:52 Ответить
Вірю що є така проблема, просто з повітрям вже перебор.
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04.08.2020 14:55 Ответить
Це теж бзік, що завадить людям перевезти заразу в маршрутках чи транзитом через інше містою
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04.08.2020 14:59 Ответить
Астанавитесь!!! Я буду хорошим, я всё исправлю....)))
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04.08.2020 14:52 Ответить
Держитесь за Бацька беларусы если Независимость Вам дорога, бо диктатору ***** может противостоять только диктатор Лука.
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04.08.2020 15:00 Ответить
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 6567
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04.08.2020 15:00 Ответить
Не Святое писание от Луки, глава 6...
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04.08.2020 15:08 Ответить
А до этого утверждал обратное, что он святой и безгрешный и только он может быть кормчим. А теперь понял, что наступила ж.па и бежать некуда. Раша сама хочет взять Луку за "здесь", а Европа выдаст по первому требованию, столько он ей залил сала за шкуру!
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04.08.2020 15:10 Ответить
жах
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04.08.2020 15:25 Ответить
Бацька, конечно, не лучший вариант. Но его оппоненты - ставленники рашки. И если его не выберут, в рашке появится ещё одна область - Белорусская.
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04.08.2020 15:31 Ответить
жах
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04.08.2020 15:42 Ответить
Не про ты вы...
Что Украине ВЫГОДНЕЙ - Бацька, посравшийся с Расией или проросийский "демократ"?
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04.08.2020 15:52 Ответить
Та не называйте вы это убожество шкловское бацькой. Его так в Беларуси даже прыкорытники давно называть перестали.
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04.08.2020 16:17 Ответить
У нас все так называют.
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04.08.2020 19:20 Ответить
У вас - это в узком кругу 3%?
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04.08.2020 19:47 Ответить
В нашем садовом товариществе.
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04.08.2020 19:50 Ответить
Кого садите, садисты?
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04.08.2020 19:58 Ответить
Оно посравшееся до первой скидки на газ или нефть...а потом точно такой же пророссийский...только диктатор...
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04.08.2020 16:24 Ответить
НЕ знаю, не знаю.... Если он чует угрозу физического уничтожения....
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05.08.2020 10:49 Ответить
Не колхозник...ты сам сказал что власть нужно перетрахивать...и перетрахивать..тебя за язык никто не тянул...
От себя добавлю...власть нужно трахать как можно чаще...что бы она кумовством за 25 лет не обрастала...как в паРаше и белоруссии...
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04.08.2020 16:22 Ответить
Эта белвата право на ошибку пять раз просрала.
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04.08.2020 16:30 Ответить
Лука! Рассмотрим примеры специально для тебя.Пороха не выбрали - он не президент, Украина не исчезла, Беларусь тоже не пропадет - будь спокоен! Даже в орде идет смена властей, когда прежние правители отбрасывают копыта - и ничего в ней существенного не происходит.
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04.08.2020 16:34 Ответить
...полеская гадюка прошипела: не надо меня бояться, есть ядовитей чем я...
...не нужно забалтывать самое главное: Тихановская ведь не тянет страну влево или вправо, она говорит, что
1. инициирует через референдум возврат старой конституции с ограничением времени
пребывания президента у власти
2 объявит досрочные выборы президента Беларуси
3 обеспечит прозрачность выборов с привлечением международных наблюдателей и "разгоном" лукашенковского центризбиркома, помня классику, что важно "не как голосуют, а как подсчитывают"...
ее ясная и понятная позиция приемлема всем беларусам, кто хочет иметь право выбирать, а не праздновать юбилеи царя, как в параше...
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04.08.2020 16:35 Ответить
без Луки Беларусь растащат в том числе рос олигархи.
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04.08.2020 21:31 Ответить
А что, в Украине много растащили ордынские олигархи?
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06.08.2020 18:02 Ответить
гугл в помощь.
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07.08.2020 03:34 Ответить
"Свои", украинские - да, все расхватали (Ахмет, Коломойский и многие другие), но ни Сечиным, ни Потаниным, ни Лисиным,ни Абрамовичем в Украине не пахнет - "свои" им тут же глотки перегрызут.
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10.08.2020 14:09 Ответить
кишки тонка перегрызть. снова гугель в помощь.
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10.08.2020 19:32 Ответить
Когда умер "вяликий Сталин", в СССР вата плакала от горя: "Как же мы жить-то будем без вяликаго вождя-кормчего?"- так ведь ничего, живы до сих пор, не померли, и даже сменилось 6 правителей. По батьке без власти тоже, думаю, рыдать никто особо не будет (кроме самого батьки) - быстро все поймут, что не в "батьке" дело, начнут шевелить мозгами, если за это дубиной по голове бить батькины опричники не будут.
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06.08.2020 18:00 Ответить
 
 