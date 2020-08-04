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В Гослекслужбе сообщили о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги

В Гослекслужбе сообщили о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги

Мошенники под видом сотрудников Государственной службы по лекарственным средствам запугивают субъектов хозяйствования проверками и требуют деньги.

Об этом сообщила Гослекслужба на своей странице в сети "Facebook", передает Цензор.НЕТ.

"В центральный аппарат Гослекслужбы начали поступать сообщения от субъектов хозяйствования о подозрительных телефонных звонках, якобы осуществляемых работниками Гослекслужбы. В таких разговорах от лицензиатов требуют или перевести деньги на банковскую карточку, или быть готовыми к проверкам", - сообщила Гослекслужба.

В службе подчеркивают, что ее сотрудники не осуществляли звонки с просьбой о переводе денежных средств и не имеют на это полномочий.

"Будьте бдительны в отношении подозрительных звонков, помните: мошенники могут прикрываться любым именем и должностью. Если вы получаете звонки или сообщения с требованием о переводе денежных средств, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы", - призывает Гослекслужба

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Автор: 

мошенничество (1240) Гослекслужба (52)


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значит есть шо скрывать - тем субъектам - сразу крыше позвонили )) - а эти в погонах в прессу - как так))))
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04.08.2020 14:32 Ответить
Є з кого брати приклад...
В Гослекслужбе сообщили о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги - Цензор.НЕТ 9703
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04.08.2020 14:32 Ответить
Такое возможно только если натуральная служба переполнена взяточниками и все про это знают.
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04.08.2020 19:55 Ответить
 
 