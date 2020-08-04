В Гослекслужбе сообщили о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги

Мошенники под видом сотрудников Государственной службы по лекарственным средствам запугивают субъектов хозяйствования проверками и требуют деньги.

Об этом сообщила Гослекслужба на своей странице в сети "Facebook", передает Цензор.НЕТ.

"В центральный аппарат Гослекслужбы начали поступать сообщения от субъектов хозяйствования о подозрительных телефонных звонках, якобы осуществляемых работниками Гослекслужбы. В таких разговорах от лицензиатов требуют или перевести деньги на банковскую карточку, или быть готовыми к проверкам", - сообщила Гослекслужба.

В службе подчеркивают, что ее сотрудники не осуществляли звонки с просьбой о переводе денежных средств и не имеют на это полномочий.

"Будьте бдительны в отношении подозрительных звонков, помните: мошенники могут прикрываться любым именем и должностью. Если вы получаете звонки или сообщения с требованием о переводе денежных средств, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы", - призывает Гослекслужба

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