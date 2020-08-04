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Новости Коронавирус и карантин
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В реанимациях двух больниц Ивано-Франковска, лечащих пациентов с COVID-19, не осталось свободных мест

В реанимациях двух больниц Ивано-Франковска, лечащих пациентов с COVID-19, не осталось свободных мест

В реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, не осталось свободных мест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на оперативном совещании в городском совете Ивано-Франковская сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

"По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находятся 294 пациента с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находятся 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находятся по 9 человек с тяжелым течением болезни. Неинвазивная терапия предоставляется 8 лицам, на искусственной вентиляции легких - два человека.

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Автор: 

Ивано-Франковск (833) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
Как только прекратят финансирование, так сразу всё станет на свои места - больные с короновирусом вообще исчесзнут из статистики.
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04.08.2020 14:46 Ответить
+6
Так с пневмониями, или с макароно-вирусом ?
У пневмонии может быть масса причин. Моя тёща тяжело болела пневмонией, безо всякого вируса, незадолго до смерти - у неё постепенно отказывало сердце.
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04.08.2020 14:40 Ответить
+5
Дайте спокойно власти воровать под предлогом короновируса.
А лохам вы и так ничего не докажете, им по телеку ворьё от медицины сказало, что идёт массовый мор от короновируса, значит идёт... Хотя все вокруг живы и здоровы...
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04.08.2020 14:50 Ответить
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А ходили байки, що короновірус від спеки зникне як роса на сонці...
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04.08.2020 14:37 Ответить
на искусственной вентиляции легких - два человека на весь областной центр

Это много?
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04.08.2020 14:41 Ответить
Еще одного пациента есть куда положить?
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04.08.2020 15:48 Ответить
надати весь список дурантинофілів Цензора?

підселити до них на квартиру..
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04.08.2020 18:32 Ответить
Так с пневмониями, или с макароно-вирусом ?
У пневмонии может быть масса причин. Моя тёща тяжело болела пневмонией, безо всякого вируса, незадолго до смерти - у неё постепенно отказывало сердце.
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04.08.2020 14:40 Ответить
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
Как только прекратят финансирование, так сразу всё станет на свои места - больные с короновирусом вообще исчесзнут из статистики.
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04.08.2020 14:46 Ответить
Вона хворіла на пневмонію, а ти - на голову.
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04.08.2020 14:54 Ответить
Україна по заражуваності довший час "на плато"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.

aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.

ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто

Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.



ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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04.08.2020 18:39 Ответить
Дайте спокойно власти воровать под предлогом короновируса.
А лохам вы и так ничего не докажете, им по телеку ворьё от медицины сказало, что идёт массовый мор от короновируса, значит идёт... Хотя все вокруг живы и здоровы...
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04.08.2020 14:50 Ответить
Андрей, ответьте товарищу на вопрос, а то он степесняется Вам его задать
https://censor.net/ua/user/111978

ты лично видел хоть одного больного короновирусом, или родственник у тебя заболел короновирусом, или например хоть знакомый?
https://censor.net/ua/comments/locate/3211819/019214cd-c90d-7008-b87f-8df07adce953
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04.08.2020 15:51 Ответить
Сімулянти.
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04.08.2020 14:55 Ответить
Аж 2 больных с искусственной вентиляцией лёгких!.. На весь Франковск! А сколько больных раком? А сердечников? А другими действительно тяжёлыми болезнями?
Но у нас пандемия коронавируса...
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04.08.2020 14:58 Ответить
а скільки від Дтп на травматології лежить...
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04.08.2020 18:33 Ответить
Птенцы гнезда ляшкова страх нагоняют. Ворье брехливое хватит из ковида страшилки корчить.
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04.08.2020 15:10 Ответить
Ну, вот вам ответ на вопрос ковидоотрицателей "А где переполненные больницы?"
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04.08.2020 15:18 Ответить
Увеличьте число больничных мест
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04.08.2020 15:56 Ответить
Ага, щас кРадуцкий за 6 дней новую больницу сбацает, как в Китае.
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04.08.2020 16:49 Ответить
Это нужно было сделать еще после вспышки 2009 года, когда область тоже была в "передовиках" по заболеваемости атипичной пневмонией.
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04.08.2020 16:57 Ответить
Тим більше що За 'реформами Супрун' мали вже у квітні бути вільними псих і туб лікарні..
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04.08.2020 18:34 Ответить
та що ви?а ви це розкажіть своїм сусідам,що розповідають,що не будуть вводити карантинні міри
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04.08.2020 16:10 Ответить
а може не місць не вистачило, а гроші на парати ЗЕбарани з'їли ,піарячись на будівництві доріг
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04.08.2020 21:19 Ответить
а ещё кто-то хочет карантин ослаблять.
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04.08.2020 21:35 Ответить
 
 