В реанимациях двух больниц Ивано-Франковска, лечащих пациентов с COVID-19, не осталось свободных мест

В реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, не осталось свободных мест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на оперативном совещании в городском совете Ивано-Франковская сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

"По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находятся 294 пациента с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находятся 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находятся по 9 человек с тяжелым течением болезни. Неинвазивная терапия предоставляется 8 лицам, на искусственной вентиляции легких - два человека.

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