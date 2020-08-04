В реанимациях двух больниц Ивано-Франковска, лечащих пациентов с COVID-19, не осталось свободных мест
В реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, не осталось свободных мест.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на оперативном совещании в городском совете Ивано-Франковская сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.
"По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находятся 294 пациента с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находятся 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - отметила Бойко.
По ее словам, в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находятся по 9 человек с тяжелым течением болезни. Неинвазивная терапия предоставляется 8 лицам, на искусственной вентиляции легких - два человека.
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Это много?
підселити до них на квартиру..
У пневмонии может быть масса причин. Моя тёща тяжело болела пневмонией, безо всякого вируса, незадолго до смерти - у неё постепенно отказывало сердце.
Как только прекратят финансирование, так сразу всё станет на свои места - больные с короновирусом вообще исчесзнут из статистики.
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
А лохам вы и так ничего не докажете, им по телеку ворьё от медицины сказало, что идёт массовый мор от короновируса, значит идёт... Хотя все вокруг живы и здоровы...
https://censor.net/ua/user/111978
ты лично видел хоть одного больного короновирусом, или родственник у тебя заболел короновирусом, или например хоть знакомый?
https://censor.net/ua/comments/locate/3211819/019214cd-c90d-7008-b87f-8df07adce953
Но у нас пандемия коронавируса...