Минсоцполитики планирует провести индексацию пенсий всех категорий, - Лазебная

Правительство планирует провести индексацию пенсий для всех пенсионеров без исключения, но для этого придется изменить законодательство.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лазебной, министерство будет инициировать изменения в законодательство относительно индексации всех пенсий.

"У нас есть такие инициативы - сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… И военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты", - добавила министр.

Напомним, ранее сообщалось, что индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта.

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