Минсоцполитики планирует провести индексацию пенсий всех категорий, - Лазебная
Правительство планирует провести индексацию пенсий для всех пенсионеров без исключения, но для этого придется изменить законодательство.
Об этом в эфире "Украинского радио" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лазебной, министерство будет инициировать изменения в законодательство относительно индексации всех пенсий.
"У нас есть такие инициативы - сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… И военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты", - добавила министр.
Напомним, ранее сообщалось, что индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта.
Топ комментарии
+9 Scorpman Y
показать весь комментарий04.08.2020 15:01 Ответить Ссылка
+8 Ali Hasan
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+6 а ес #372967
показать весь комментарий04.08.2020 14:59 Ответить Ссылка
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Це - держслужбовці, люди, які продовжують працювати, ті, хто отримує спеціальні пенсії (колишні прокурори та судді) та максимальні пенсії. Також перерахунок не зачепив тих, хто отримує соціальну пенсію (через брак страхового стажу для виплати пенсії за віком), а також тих, хто вийшов на пенсію у 2019-2020 рр.
«Не було підвищено пенсії пенсіонерам, у яких середня константа вище, ніж передбачено урядовою постановою. Якщо досі такий показник складав 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став складати 4778 гривень», - пояснила Олена Бойко.https://petropavlivka.city/read/plans/82418/vse-pro-indeksaciyu-pensij-u-2020-mu
Да и денег - откуда взять? в ПФ за год обпразовалась дыра в 200+ млрд.грн (к маю), поэтому зебильная власть решила провести "реформу" от минсоцполитики - "копите на пенсию себе сами"))
http://www.ukrrudprom.com/digest/Dengi_poydut_za_pensionerami_Kak_v_Ukraine_uge_s_oktyabrya_hotya.html
Украины и увеличением для тех, у которых она и так не мала.
В сентябре медикам повысят, пенсам...
Меняймо, браття
Самое несправедливое явление - уравниловка. Кто-то ишачил всю жизнь, а кто баклуши бил. И одинаковые пенсии? Конечно, было и так, но от уравниловки вроде отказались.
((((((((((((( ХВАТИТ !!! ЗАЕЗДИЛИ !!! )))))))))))))))))))
Про хорошее для народа В ПЛАНАХ , В БУДУЩЕМ, язык у вас не устаёт трындеть!
Когда, в тихоря, вводите новые ограничения или поборы, то ваши языки закостенивают.