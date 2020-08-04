Лукашенко назвал призыв оппозиции к реформам подарком криминалу: Могут вернуться "лихие 90-е"

Призыв белорусской оппозиции вернуть Конституцию в редакции 1994 года - это подарок криминалу.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - заявил он.

Он считает, что реализация идей, о которых "талдычат наши альтернативщики", приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в "лихие 90-е".

По словам Лукашенко, перемены должны приносить пользу стране и идти "от людей и станка".

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"Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях", - пояснил он.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.