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Лукашенко назвал призыв оппозиции к реформам подарком криминалу: Могут вернуться "лихие 90-е"

Лукашенко назвал призыв оппозиции к реформам подарком криминалу: Могут вернуться

Призыв белорусской оппозиции вернуть Конституцию в редакции 1994 года - это подарок криминалу.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - заявил он.

Он считает, что реализация идей, о которых "талдычат наши альтернативщики", приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в "лихие 90-е".

По словам Лукашенко, перемены должны приносить пользу стране и идти "от людей и станка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет!

"Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях", - пояснил он.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

Беларусь (7923) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618) оппозиция (5335)


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Топ комментарии
+4
скорее лебединое озеро...балет
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04.08.2020 14:59 Ответить
+4
Лихие 90-е, а они у вас и не заканчивались.
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04.08.2020 15:02 Ответить
+3
Та все он знает, дурачком прикидывается
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04.08.2020 15:28 Ответить
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соли не имеют национальной привязанности Штырит даже эскимосов и папуасов
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04.08.2020 15:00 Ответить
бацькина лебединая песня)))
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04.08.2020 14:57 Ответить
скорее лебединое озеро...балет
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04.08.2020 14:59 Ответить
Предупреждаю сразу - я не сторонник Лукашенко, но не торопитесь его хоронить. Он пойдет на все ради сохранения власти. Даже ценой сдачи оставшегося суверенитета своей страны. Точно так же как Янукович просил путлера ввести войска в Украину.. Кто за белорусов встанет? Подозреваю, что никто. Максимум - серьезная обеспокоенность. Готовы ли они сами отстаивать свои права? Почему-то не верю
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04.08.2020 15:29 Ответить
Та досить вже цього таргана тут рекламувати! Що,писати вже зовсім нічого?
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04.08.2020 14:59 Ответить
Не вернутся рядом в Рашке уже все поделили..
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04.08.2020 15:01 Ответить
Стремно бацьке... Съегаться некуда.. Ху..ло не примет, за бугор - не нужен. Остается впхень-ян , но далековато
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04.08.2020 15:01 Ответить
путлер примет. А вот пупсик нет. В северной Корее в хоккей не играют,
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04.08.2020 15:22 Ответить
Лихие 90-е, а они у вас и не заканчивались.
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04.08.2020 15:02 Ответить
А когда настали "лихие 90е"?
-Правильно, сразу после несостоятельности СССР как государства. Так зачем ты Лука, в Беларусь, всё самое плохое, что было в СССР у себя в стране реикарнировал? А теперь удивляешься!?
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04.08.2020 15:04 Ответить
А до этого утверждал обратное, что он святой и безгрешный и только он может быть кормчим. А теперь понял, что наступила ж.па и бежать некуда. Раша сама хочет взять Луку за "здесь", а Европа выдаст по первому требованию, столько он ей залил сала за шкуру!
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04.08.2020 15:08 Ответить
90-тые в сравнении с 37мым просто оттепель дикая....
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04.08.2020 15:09 Ответить
Могут вернуться а могут и не вернуться. А пердак у усатого бомбит уже.
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04.08.2020 15:12 Ответить
Любопытно, в Беларуси есть олигархи? И чем они владеют?
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04.08.2020 15:14 Ответить
В совке тоже не было олигархов, но жили они, по сравнению с простым народом, очень даже неплохо
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04.08.2020 15:17 Ответить
В Беларуси правда нет олигархов? Жесть.
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04.08.2020 15:18 Ответить
Понятия не имею. Тебе из омериги виднее
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04.08.2020 15:21 Ответить
При диктатурі не завжди бувають олігархи, там є родина. в іраці, Лівії, Венесуелі все під родиною. Це наросії вистачає красти і родині і олігархам.
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04.08.2020 15:25 Ответить
Та все он знает, дурачком прикидывается
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04.08.2020 15:28 Ответить
партноменклатура называется.
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04.08.2020 15:20 Ответить
Олігарг - це той, хто за допомогою спецслужб і корупції заволодів заводами-параходами?
А Лукашенко хто тоді получається?
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04.08.2020 15:29 Ответить
это крамольный вопрос. как же так можно без списка форбс жить незалэжно?
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04.08.2020 21:40 Ответить
Усатый белорусский Пиночет уже не знает чем пугать свой народ?
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04.08.2020 15:15 Ответить
Это еще вопрос, что "лучше", лихие 90-е или тихий 1937 г.
Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися "лихі 90-ті" - Цензор.НЕТ 2722
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04.08.2020 15:18 Ответить
Лука своими "ходками" на президентство разделил бульбашей на две части. Страна по факту разделена на два враждебных лагеря.
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04.08.2020 15:20 Ответить
лукавый говорит , что в микромордоре не будет безальтернативного мыролюбного винницкого реформизма.
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04.08.2020 15:32 Ответить
феєрична зрада ... - хіба ж так можна ?
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04.08.2020 15:37 Ответить
Лихие 90е, это типа "вы же не хотите, чтоб как в Париже?", я поавильно понял!?
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04.08.2020 15:44 Ответить
Правильно Бацька сказал. Пока существует ***** любые "реформы" в Беларуси на пользу *****. Посмотрите на Украину - в Украине под крышей войны ***** много реформы дали? Дали - обнищание народа и ещё большее обогащение коррумпированной быдло-элиты.
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04.08.2020 15:45 Ответить
основна проблєма опозиції в Білорусі в тому , що її просто нема ...((
система там цілком і повністю заточена під Луку - і змінити її , зараз , ніхто не здатний .
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04.08.2020 15:48 Ответить
а зачем ее менять? после лукавого цыгана место бессермена менцкого болотного улуса займет его коленька.
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04.08.2020 15:52 Ответить
"Белорусский путь реформ - это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях", - пояснил он.


ты четверть века вдумчиво совершенствовал ! блудослов !
и что ты насовершенствовал? огромные ДОЛГИ и тупых подхалимов ворюг чиновников!!!
Источник:https://censor.net/n3211826
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04.08.2020 16:06 Ответить
Оппозиционеры убежали к маскалям, а Лукашенко борется с ними.
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04.08.2020 16:25 Ответить
Будущее страны определит честный подсчет голосов
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04.08.2020 16:28 Ответить
Лука гандон.
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04.08.2020 18:20 Ответить
Вы слышали про парк высоких технологий в Беларуси? Аналог (хоть и очень далекий) силиконовой долины в США... а по ихним дорогам сколько из вас уважаемые форумчане ездило? Вы видели там горы мусора как у нас в Украине?
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04.08.2020 19:44 Ответить
крамольные вещи говорите. как же они там без олигархов живут?
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04.08.2020 21:55 Ответить
после Луки запросто может быть грабительский дерибан госсобственности с обнищанием народа.
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04.08.2020 21:59 Ответить
"Оппозиция" кроме того, что они промосковские, то они еще хотят организовать дерибан Беларуси. Они хотят сделать кланово-олигархическую систему как в Украине. Им очень обидно, что они не имеют как украинские олигархи хатынки на побережьях Италии, Испании. И что они не управляют страной, как управляют украинские олигархи.
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05.08.2020 08:13 Ответить
Один из "оппозиционеров" Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву. Ясно, що інші "оппозиціонери приблизно такі самі.
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05.08.2020 08:17 Ответить
 
 