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Новости Коронавирус и карантин
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Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко

Из

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы регион вышел из "красной зоны" карантина и как быстро это может произойти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Есть четыре национальных показателя: 

- заполненность коек;
- уровень тестировния;
- процент положительных тестов от всех проведенных тестирований;
- показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей", - напомнил санврач.

По словам Ляшко, если область в течение 5 дней подряд не соответствует национальным критериям - эта область относится к определенной карантинной зоне.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область соблюдала эти показатели, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - объяснил главный санврач Украины.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина в следующем году, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней просто перестать болеть

Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7964
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04.08.2020 15:25 Ответить
+2
А какими нормативно-правовыми актами узаконены эти зоны и эта самая комиссия. Я помню, Поршенко подписал указ о введении военного положения в луганде. Так какой вой стоял в раде на его утверждении, в чем только не обвиняли, даже в "узурпации власти". И это при агрессии со стороны запоребрика. А сейчас - делают что хотят, все сглатывают и просят добавки.
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04.08.2020 15:39 Ответить
+1
ляшко-полєзний , ссучєний ідіот.
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04.08.2020 15:29 Ответить
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Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней просто перестать болеть

Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7964
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04.08.2020 15:25 Ответить
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6927
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04.08.2020 15:22 Ответить
Дурачек они меньше тестов будут делать
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04.08.2020 15:26 Ответить
ляшко-полєзний , ссучєний ідіот.
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04.08.2020 15:29 Ответить
Из зоны не выходят а ОТКИДЫВАЮТСЯ ...
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04.08.2020 15:32 Ответить
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 967
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04.08.2020 15:32 Ответить
А какими нормативно-правовыми актами узаконены эти зоны и эта самая комиссия. Я помню, Поршенко подписал указ о введении военного положения в луганде. Так какой вой стоял в раде на его утверждении, в чем только не обвиняли, даже в "узурпации власти". И это при агрессии со стороны запоребрика. А сейчас - делают что хотят, все сглатывают и просят добавки.
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04.08.2020 15:39 Ответить
Из красной зоны можно выйти за взятку - в коррумпированной стране только так!
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04.08.2020 15:47 Ответить
он одекватный или прививку сделал?
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04.08.2020 15:57 Ответить
Собралась шобла санитаров и под руководством зели делают из страны дурдом. Где законы по котрым ты все это придумываешь?
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04.08.2020 16:16 Ответить
Це всього лише грунт для маніпуляцій даними на місцевому рівні. Хто ж захоче залишатись в червоній зоні. І ще один доказ того, що зараз при владі або лузери або свідомі пакосники.
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04.08.2020 16:22 Ответить
просто медикам красных зон надо прекратить клепать левые тесты о якобы обнаруженные ковид-19
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04.08.2020 16:23 Ответить
Щоб побороти короновірус,достатньо ляшко та степашку вчепити на гиляку.
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04.08.2020 17:49 Ответить
 
 