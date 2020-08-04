Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы регион вышел из "красной зоны" карантина и как быстро это может произойти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.
"Есть четыре национальных показателя:
- заполненность коек;
- уровень тестировния;
- процент положительных тестов от всех проведенных тестирований;
- показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей", - напомнил санврач.
По словам Ляшко, если область в течение 5 дней подряд не соответствует национальным критериям - эта область относится к определенной карантинной зоне.
"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область соблюдала эти показатели, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - объяснил главный санврач Украины.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
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