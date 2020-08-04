В Минобразования рассказали, что делать абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах
Министерство образования и науки Украины сообщает, что абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, не нужно получать их дубликаты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.
"Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться к сервису поддержки электронных кабинетов поступающих (обеспечивается техническим администратором ГП "ИнфоРесурс"), направив на электронную почту [email protected] соответствующее электронное письмо", - говорится в сообщении Минобразования.
Отмечается, что к письму необходимо приложить: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата об образовании, сертификата, паспорта и скриншоты с ошибкой.
В случае выявления ошибок, их временное исправление осуществляет ГП "ИнфоРесурс" без необходимости немедленной замены документа (изготовление дубликата) - это даст возможность поступающим подать электронные заявления.
В то же время, изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.
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