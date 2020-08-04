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В Минобразования рассказали, что делать абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах

В Минобразования рассказали, что делать абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах

Министерство образования и науки Украины сообщает, что абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, не нужно получать их дубликаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться к сервису поддержки электронных кабинетов поступающих (обеспечивается техническим администратором ГП "ИнфоРесурс"), направив на электронную почту [email protected] соответствующее электронное письмо", - говорится в сообщении Минобразования.

Отмечается, что к письму необходимо приложить: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата об образовании, сертификата, паспорта и скриншоты с ошибкой.

В случае выявления ошибок, их временное исправление осуществляет ГП "ИнфоРесурс" без необходимости немедленной замены документа (изготовление дубликата) - это даст возможность поступающим подать электронные заявления.

В то же время, изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.

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Автор: 

Минобразования (1739) абитуриент (147)


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а смысл им ваще рыпаться? ведь на бесплатное идут дети боевиков с домбаса
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04.08.2020 15:52 Ответить
Т.е. прав был Срален, когда в 1944-м хотел все насление Украины отселить в Сибирь "за сотрудничество с гитлеровцами"?
Вы, соевые идиоты, хоть иногда головой думаете?
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04.08.2020 16:10 Ответить
они головой едят.. думает у них другой орган
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04.08.2020 16:13 Ответить
Этих я бы отселил хоть на край Земли, там одни предатели и они не навидят Украину. Нам нужно токо земля и граница с кацапами на замке!!!
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04.08.2020 16:16 Ответить
так он все население домбаса и отселл и навез туда быдло скот товарняками в теплушках и шапках ушанках всяких уркаганов. теперь мы это и пожинаем
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04.08.2020 16:18 Ответить
 
 