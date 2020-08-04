Работу Херсонского лабцентра, в котором разоблачили закупку некачественных коронавирус-тестов, приостановят, - ЦОЗ

Работу Херсонского областного лабцентра, который проверяла комиссия Минздрава после информации СБУ о якобы некачественных тест-системах для диагностики COVID-19, остановят на день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Херсонской ОГА заявил, по результатам работы комиссии, и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

"При выборочной проверке деятельности лабораторных исследований (в областном лабцентре. - Ред.) мы убедились, что такие исследования проводятся в соответствии с действующими приказами Минздрава и, в том числе, в соответствии со стандартными операционными процедурами, которые были разработаны и которые были рекомендованы для внедрения на территории Украины в целом... Основываясь на тех результатах, которые мы получили в ходе проверки, мы можем сказать, что доверять результатам , которые выдает областной лабораторный центр, можно. Тем не менее, в ходе работы мы выяснили, что есть определенная часть организационных проблем, сложностей, которая связана как с недостатком кадров, так и с тем, что частично по некоторым рекомендациям была не совсем слаженная и четкая работа. И мы порекомендовали, чтобы лаборатория была остановлена на один день для того, чтобы привести часть документов, часть процессов в полное соответствие к стандартам ISO", - отметил Кузин.

При этом, как отметил Кузин, качество самих тест-систем именно эта комиссия, в состав которой вошли представители Центра общественного здоровья Минздрава Украины и СБУ, не проверяла, поскольку это компетенция Гослекслужбы Украины.

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Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга заверил, что всем результатам тестов, которые были проведены в области (а это более 26 тысяч ПЦР-исследований), можно доверять.

"Это главный ответ, который я ожидал вчера... Вопрос о томо, были ли нарушены какие-то требования законодательства во время проведения государственных закупок со стороны областного лабораторного центра - ответ на этот вопрос уже даст следствие в рамках которого, я думаю, будут исследованы все процедуры", - сказал Гусев.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тыс. некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни COVID-19

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