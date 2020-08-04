Работу Херсонского лабцентра, в котором разоблачили закупку некачественных коронавирус-тестов, приостановят, - ЦОЗ
Работу Херсонского областного лабцентра, который проверяла комиссия Минздрава после информации СБУ о якобы некачественных тест-системах для диагностики COVID-19, остановят на день.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Херсонской ОГА заявил, по результатам работы комиссии, и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.
"При выборочной проверке деятельности лабораторных исследований (в областном лабцентре. - Ред.) мы убедились, что такие исследования проводятся в соответствии с действующими приказами Минздрава и, в том числе, в соответствии со стандартными операционными процедурами, которые были разработаны и которые были рекомендованы для внедрения на территории Украины в целом... Основываясь на тех результатах, которые мы получили в ходе проверки, мы можем сказать, что доверять результатам , которые выдает областной лабораторный центр, можно. Тем не менее, в ходе работы мы выяснили, что есть определенная часть организационных проблем, сложностей, которая связана как с недостатком кадров, так и с тем, что частично по некоторым рекомендациям была не совсем слаженная и четкая работа. И мы порекомендовали, чтобы лаборатория была остановлена на один день для того, чтобы привести часть документов, часть процессов в полное соответствие к стандартам ISO", - отметил Кузин.
При этом, как отметил Кузин, качество самих тест-систем именно эта комиссия, в состав которой вошли представители Центра общественного здоровья Минздрава Украины и СБУ, не проверяла, поскольку это компетенция Гослекслужбы Украины.
Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга заверил, что всем результатам тестов, которые были проведены в области (а это более 26 тысяч ПЦР-исследований), можно доверять.
"Это главный ответ, который я ожидал вчера... Вопрос о томо, были ли нарушены какие-то требования законодательства во время проведения государственных закупок со стороны областного лабораторного центра - ответ на этот вопрос уже даст следствие в рамках которого, я думаю, будут исследованы все процедуры", - сказал Гусев.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тыс. некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни COVID-19
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а мы подумали - ПРИПОСАДЯТ ....
Выделить одну лабораторию в киеве или построить новую стеклянную со всеми понтами и прикольным видом(как в amazon или facebook), чтобы туда тянулись студенты и хотелось работать задаром, лишь бы там работать. Закупить новое последнее оборудование для исследований. Также закупить или дать доступ к новому суперкомпьютеру из КПИ или свой за 5-10 млн$(типа Cray или hp) на zen3, которые выйдут к концу года(10000 процессоров с 64 ядрами каждый-заказать сейчас). Выделить подлаборатории в одессе, харькове, львове и других городах, которые имеют доступ к основной в киеве для проведения исследований и опытов на их передовом оборудовании.Распределенную работу через интернет.Все подлаборатории должны иметь доступ к материнской, у которой самое новое оборудование, чтобы проводить там исследования по очереди. И пусть работают над всеми вирусами которыми хотят, не только ковид.
Потом через год докупить новый суперкомпьютер на памяти DDR5 с возможностью модернизации, а этот отдать в какую-то область в политех институт. Потому что DDR4 не менялась лет 7 и в 2021м будет переход. Суперкомпьютер живет 10-15 лет, до устаревания. Потому на матвычисления матмоделей как ведут себя вирусы нужно каждых 10 лет за 10-50млн$ покупать новый суперкомп.
На суперкомпе можно вычислять методы поведения молекул без их проверки на реальных тестах - тоесть это экономит уйму времени с дослидами.
Однозначно - це диверсія! Баканов, ФАС!!!
На всех политехах одесса, львов,харьков создать основанных на роялти разработ отделы, где студенты могут свои диплом-работы или курсовые с предподавателями патентовать 50 на 50(или 80-20%). И получать деньги как за роялти.Их роялти должны быть законом защищены
Они могут заниматься разработкой новых материалов на самолеты, вертолеты, новые виды топлив на ракеты, бпла, отработка технологий такие как рой, радары, новые системы датчиков и регистрирования пространства. И укроборонпром эти разработки может продавать.
На все политехи раз в 2 года докупать минисуперкомпьютер для вычислений матмоделей разных для развития украины.
а ось тут варто докладніше.
Як повідомляв Укрінформ, за зверненням МОЗ України до Прем'єр-міністра, 19 вересня 2018 року уряд відсторонив голову Держлікслужби Наталію Гудзь та першого заступника голови служби Владислава Цілину через виявлені факти необґрунтованого запровадження заборон на різні вакцини. Після перевірки заборон та визнання їх протизаконними, 21 листопада 2018 року уряд звільнив Гудзь з посади керівника Держлікслужби. 24 листопада 2018 року уряд призначив в.о. очільника служби Ісаєнка.
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типова 'кадра' Порошенко.З 'постмайданних дегенератів'
Кабінет міністрів звільнив із займаної посади голову Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, яку раніше відсторонили через підозру у шахрайстві.
Про це повідомила у https://twitter.com/usuprun/status/1065192704584425472?fbclid=IwAR264OGJ8V5IqPaFDoLuZZHEKoVttfG-8Aj11Jd06O6y6x1VKlcDSQjCLe0 Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
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Стежити
4 жовтня 2019 р. ·
Держлікслужба «легалізувала» небезпечний фальсифікат: результати перевірки «Кріогенсервісу»
Пройшов майже рік, як інформаційний простір сколихнула новина про «аферу століття» Сергія Защенкова. Та не дивлячись на суспільний резонанс цієї історії і те, що всі подробиці постачання «Кріогенсервісом» в українські лікарні небезпечного фальсифікату давно відомі - правоохоронці та контролюючі органи досі не поклали цьому край.
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