Скандал с пленками Лероса позитивно отразился на Ермаке, - советник главы ОП Подоляк
Антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что скандал с пленками, опубликованными народным депутатом "Cлуги народа" Гео Леросом, касающимися брата Андрея Ермака - Дениса, был положительным для руководителя Офиса президента.
Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Эта история повлияла на него в другом направлении. В парадоксально другом. Он стал сильнее, он стал понимать, что политика - это всегда надо быть готовым к тому, чтобы быть правдивым. Это показало, что надо всегда формировать тезисы, которыми ты всегда готов отвечать на сложные вопросы, не надо замыкаться и прятаться в раковину", - считает Подоляк.
Он отмечает что история с пленками стала для Ермака "хорошим уроком".
"То есть он зашел в должность - и сразу такой скандал, который его резко усилил. Если бы он зашел в комфортных условиях и сидел бы в комфортных условиях, то он бы не стал полноценным СЕО в должности председателя Офиса. Это - тренировка на марше. В боевых условиях человека быстро подняли сразу на несколько ступеней вверх", - сказал Подоляк.
По его мнению, скандал с пленками на тот момент не был той причиной, по которой президент Зеленский должен был уволить главу своего офиса, а сам Андрей Ермак - подать в отставку.
"Президент имеет право делать все, что посчитает нужным, мягко говоря, без советов с моей стороны. Это - первое. Второе: в этой истории я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы увольнять или принимать отставку человека. Потому что не было прямых доказательств, что он (Ермак. - Ред.) чем-то воспользовался в этой ситуации: деньгами, назначениями и так далее", - говорит Подоляк.
По его словам, как только такие элементы появятся, доказательные, юридически корректные, тогда Ермак должен будет сам подать в отставку.
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
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наши... у нас... да им хоть в очи насцы (ляшко с вилами) -- скажут, - "дождь идёт" и будут и дальше при "кормушке"
Які ж вони ущербні, і це, ще явно не весь, писєц....
- нардеп-насильник Иванисов сделал себе отрезание
- нардеп Яременко проводит научные эксперименты по анал-табу
- нардеп Дубинский возит маму на крыше потому, что она это любит
- нардеп Бужанский отрезал себе язык и засунул его в любимое место Яременко
- нардеп Третьякова решила проверить свой IQ на низкое качество....
П.С. Запарился писать про этих зелёных дятлов!
Айаосы усилили презердента.
********** усилила киву.
Жгі єщо!
https://censor.net/comments/locate/3211852/019214cd-ba2f-7106-8d53-5c9a8f6a65a1
П.С. Это место тоже обозначено, на карте, как "маленькое зелёное чмо"?
Ідейним натхненником, вчителем, музою, партії "слуг неукраїнського народу" був і залишається покійний риг чечетов. Не інакше.
Мнения 04-авг, 07:099 453 0
Вот честно, террористы мне уже дозвизды. Этот цирк с конями подутомил невообразимо. Не люблю, знаете ли, эксплуатацию животных не с целью пожрать, а с целью поржать.
У меня тут совершенно другого рода цирк с утра: я интервью Михаила Подоляка читаю. Причем там столько всего вкусного, что я, наверное, еще и завтра про это напишу.
Потому что Миша, конечно, умничек.
Сидел, молчал, никто про него вообще ни сном ни духом, а тут опа - нате!
Антикризисные пиарщики - это в целом страшные люди. Не те пиарщики, которые говорящими бошками работают в телевизоре, а настоящие. Кукловоды за кулисой.
Их задача проста - сделать так, чтобы любая хрень, которую порет власть, со стороны смотрелась прилично и даже очень хорошо. Это типа как корсет, который сжимает жиры богатырские и показывает всему миру кагбэ талию. Мастера политического камуфляжа, люди, которые очень хорошо знают, куда надавить, чтоб взбурлил гнев или капнула слеза умиления.
Когда главный пиарщик начинает давать интервью, это однозначно говорит о том, что его клиент уже медленно ползёт в сторону кладбища. И хорошо, если только политического. Настолько быстро ползёт, что необходимы аж такие усилия для замедления процесса.
В начале интервью , конечно, было много о том, какой у нас хороший президент и какая хреновая ему досталась страна: то требует отчитаться за Оман, то возмущается, почему Зе не на велосипеде, а на даче, которую обещал детям отдать.
Нам же лишь бы хайпануть бедолагу. У которого, между прочим, хорошая «менеджерская составляющая». Говорит, он хотел быть простым пациком, но общество, где тебя все ненавидят, не позволило кагбэ.
Тут Миша немножечко 3,14дит. И я хочу напомнить Мише, что «ненавидящее» Зеленского общество год назад выдало ему такой охрененный кредит доверия, который ранее не получал никто.
Лично ему. Простому, прикольному, молодому, дерзкому. И именно это позволило поиметь в зелёные лапки ВСЕ ветви власти тотально.
Одно монобольшинство чего стоило? Какой еще президент имел возможность дать команду, и чтоб ВР сделала так, как ему надо? Без договорняков с откровенными гнидами, но гнидами *************. Никто.
Так что, Миша, пробуй снова, тут ты мимо.
Еще было много раз о том, какой Пётр Алексеевич плохой. Авторитарный, нарцисс, всезнайка, в общем, фу таким быть, да, мы в курсе, работа у тебя, Миша, такая.
Но что больше всего меня вкурвило, так это вопрос о темах, на которых можно было бы вялый Вовин рейтинг приподнять. Миша тут чутка прое*ался и сказал честно. Настолько честно, насколько пиарщику говорить нельзя.
«Первое - регуляторная политика НБУ», сказал Миша. То есть ЕДИНСТВЕННАЯ реально до этого независимая институция страны должна быть изнасилована для пиара. Для того, чтоб ховрахи плешивые получили ещё этих сладких популистких булок. Ведь экономика страны - фигня, когда Вове нужен рейтинг. И всё, и точка.
И дальше Миша может сколь угодно долго трындеть про Свинарчуков, Липецкую фабрику и Мальдивы Порошенко, но цифры падения экономики безжалостны.
Как и тот факт, что вы перекинули через х*й все договорённости с МВФ, и за это вам спасибо не скажут. Буржуи, Миша, любят шелест купюр в тишине.
А вы шумные и нищие, вам никто денег не даст с той стороны мира. Вы сами не оставляете ни себе, ни нам соломки для мягко приземлиться. И при этом бездарно палитесь. Так же бездарно, как всё, что вы делаете.
А завтра, дети, я вам расскажу про коммуникацию, Мендель, Ленку и про то, как Вова всё правильно делает и на Мальдивы не ездит! Запасайтесь вкусняшками.
Татьяна Худякова
Ее усилила беременность Шмендель.
P.S. Так для цього його Єрмам найняв, правда за наші гроші
"нет ничего тайного, что не стало бы явным"
За підтримки Офісу президента «прокладку» партнера міністра інфраструктури вставили в схему на ОПЗ 04.08.2020 // 26 Переглядів
Маловідоме ТОВ «Агро Газ Трейдінг» є головним претендентом на перемогу в тендері Одеського припортового заводу (ОПЗ) з постачання по давальній схемі газу на 2,5 млрд грн. Його конкурентів від ОККО та Socar, що є одними з лідерів ринку міндобрив, тендерний комітет відхилив через нібито відсутність досвіду.
Про це написав Сергій Куюн в https://zn.ua/ukr/business/ukrasti-za-50-sekund-abo-khto-krishuje-opz.html «Дзеркалі тижня» .
У серпні 2019 року, після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, ОПЗ підписав давальницький договір про переробку газу з «Агро Газ Трейдінг» («АГТ»). В січні 2020 року Фонд державного майна, який розпоряджається акціями ОПЗ, оголосив новий конкурс на пошук давальця, в якому перемогла фірма «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського, Віталія Хомутинніка та Павла Фукса (джерела автора статті називають інтересантом в цьому бізнесі і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова). Договір не було підписано, наглядова рада ОПЗ назвала пропозицію переможця економічно необґрунтованою, а ціни заниженими. Газ продовжило постачати «АГТ».
19 червня 2020 року ОПЗ оголосив новий конкурс. Колишній переможець «Укрнафтобуріння» не подався на конкурс, але вперше в ньому прийняли участь «дочка» азербайджанської держкомпанії Socar - «Торговий дім «Сокар Україна», а також профільний оператор групи ОККО Віталія Антонова - компанію «ОККО Контракт». 17 липня тендерний комітет відхилив їх пропозиції нібито через відсутність досвіду з реалізації міндобрив, хоча обидві компанії входять до групи лідерів на цьому ринку.
«ТД Сокар Україна» заблокувала проведення конкурсу через Госпсуд Одеської області, але менджемент ОПЗ 23 липня за 50 секунд провів другий етап конкурсу та визначив трьох переможців - «Maddox SA», «IBE Trade Corp.» і «АГТ», які запропонували однакові фінансові умови співробітництва. Останній етап конкурсу буде непублічним, його проведуть шляхом переговорів з конкурсантами. Найвірогідніший переможець - «АГТ».
«Агро Газ Трейдінг» був зареєстрований в 2016 році, нині на балансі фірми один автомобіль і офіс. Але цей оператор найбільшого хімічного підприємства України навіть не має прямих поставок природного газу за імпортом. «АГТ» скуповує газ на внутрішньому ринку в прямих імпортерів, найчастіше з переплатою за відстрочку платежу - не вистачає обігових коштів. А список «експортних» контрагентів «АГТ» показує, що левова частка карбаміду йде всесвітньо відомим трейдерам - Dreymoor, Ameropa, Nitron group, Interore, Rudway, Vertiqal. Це найпримітивніша та найбільш низьколіквідна реалізація.
Значне падіння цін на газ через світову пандемію дозволить давальцю заробити 1,5 млрд грн. прибутку на поставці ОПЗ 600 млн кубометрів газу.
«Усі питання по ОПЗ вирішує в адміністрації людина з прізвищем на букву Ш», - заявили відразу кілька моїх співрозмовників у ФДМУ, на ОПЗ і на ринку газу. Я зайшов на офіційний сайт офісу президента й прізвища на Ш серед керівництва не знайшов», - написав Куюн.
Наглядову раду ОПЗ формує Фонд держмайна, який очолює Дмитро Сенниченко.
http://nashigroshi.org/wp-content/uploads/2020/08/Keruiuchyy-partner-AHT-Oleksandr-Horbunenko-livoruch-i-partner-Volodymyr-Kolot.jpg
Керуючий партнер АГТ Олександр Горбуненко (ліворуч) і партнер Володимир Колот
Від «Наших грошей»
Засновниками «Агро Газ Трейдинг» з рівними частками в статутному капіталі є Олександр Горбуненко та Володимир Колот. На початку липня новим директором фірми став Роман Байрак.
Олександр Горбуненко э співвласником ТОВ https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6403082&tb=history "Джимфіт". Співзасновником цього підприємства до 2014 року був нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Після його переходу на роботу в структуру МВС Арсена Авакова його частка у фірмі була переоформлена на Нінель Криклій.
Першим помічником президента є Сергій Шефір - давній бізнес-партнер Володимира Зеленського. За https://www.pravda.com.ua/articles/2019/09/11/7225909/ даними «Української правди», Шефір найближча людина для президента в ОПУ.
- Разве я сторож брату моему?
Де це все?
Бачу лише піарну заяву від зацікавленої особи про що? Та ні про що... Якісь мантри...
бачу єдину нормальну пораду єрмаку: бути готовим - тобто "бухати".
добрий урок - був єдиним чітким посилом - звільнитися через скандал та для цього треба бути порядним українцем, а не брехливим "руськім".
" Це - тренування на марші.У бойових умовах людину швидко підняли одразу на кілька сходинок вгору", - сказав Подоляк. Джерело: https://censor.net/ua/n3211852"
оцю прутню краще було взагалі не писати в Україні, де вже давно не припиняється війна з єреф...Можуть пофарбувати та будуть праві - "бріліантовим".
А "елементи , юридично коректні" будуть при незалежному судочинстві. Не вашому - кішеньковому та політично контрольованому!
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs
-Ссылка на эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским,
где упоминается роль Ермака в украинской политике.
Филатов: Когда к нам приезжал Порошенко, у него было две-три машины, мы за ним бултыхались в автобусе. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/filatov-kogda-k-nam-priezzhal-poroshenko-u-nego-bylo-dve-tri-mashiny-my-za-nim-bultyhalis-v-avtobuse-a-seychas-v-kortezhe-50-mashin-s-migalkami-1512125.html
от блеяния этих зебаранов народ офигивает)))