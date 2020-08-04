Скандал с пленками Лероса позитивно отразился на Ермаке, - советник главы ОП Подоляк

Антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что скандал с пленками, опубликованными народным депутатом "Cлуги народа" Гео Леросом, касающимися брата Андрея Ермака - Дениса, был положительным для руководителя Офиса президента.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Эта история повлияла на него в другом направлении. В парадоксально другом. Он стал сильнее, он стал понимать, что политика - это всегда надо быть готовым к тому, чтобы быть правдивым. Это показало, что надо всегда формировать тезисы, которыми ты всегда готов отвечать на сложные вопросы, не надо замыкаться и прятаться в раковину", - считает Подоляк.

Он отмечает что история с пленками стала для Ермака "хорошим уроком".

"То есть он зашел в должность - и сразу такой скандал, который его резко усилил. Если бы он зашел в комфортных условиях и сидел бы в комфортных условиях, то он бы не стал полноценным СЕО в должности председателя Офиса. Это - тренировка на марше. В боевых условиях человека быстро подняли сразу на несколько ступеней вверх", - сказал Подоляк.

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По его мнению, скандал с пленками на тот момент не был той причиной, по которой президент Зеленский должен был уволить главу своего офиса, а сам Андрей Ермак - подать в отставку.

"Президент имеет право делать все, что посчитает нужным, мягко говоря, без советов с моей стороны. Это - первое. Второе: в этой истории я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы увольнять или принимать отставку человека. Потому что не было прямых доказательств, что он (Ермак. - Ред.) чем-то воспользовался в этой ситуации: деньгами, назначениями и так далее", - говорит Подоляк.

По его словам, как только такие элементы появятся, доказательные, юридически корректные, тогда Ермак должен будет сам подать в отставку.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".