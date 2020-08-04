Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений, в посольстве Украины возмущены
Черногория внесла Российскую Федерацию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский телеканал RTСG.
Директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.
"Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре", - сказала Кукавичич.
Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 000 ночевок туристов из России.
Отметим, что Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ - 72,8 против 127,2.
Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов отметил на своей странице в Facebook, что "возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону".
"Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - отметил Шматов.
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Ще маю майку, кепку з тризубом.
Воно досить прикольно чути в спину шипіння.
Через несколько дней общения они были практически готовы вступить в Правый Сектор.
Врага не обязательно убивать.
Можно попробовать взять его в плен ))))))
Бабло важнее и памяти, и эпидемситуации.
Суто формальний підхід..
Дивно лише обурення наших чинуш..
котрі суто формально віднесли Луцьк і Тернопіль до "Червоної зони",А Білорусь до "зеленої"
Бумеранг прилетів.