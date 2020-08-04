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Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений, в посольстве Украины возмущены

Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений, в посольстве Украины возмущены

Черногория внесла Российскую Федерацию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский телеканал RTСG.

Директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.

"Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре", - сказала Кукавичич.

Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 000 ночевок туристов из России.

Отметим, что Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ - 72,8 против 127,2.

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов отметил на своей странице в Facebook, что "возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону".

"Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - отметил Шматов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черногория запретила въезд туристам из Украины на автомобиле

Автор: 

россия (96246) Черногория (199)


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Топ комментарии
+21
Не обольщайтесь. Работал совместно с кацапом в третьей стране. Пока вместе трудились он был как минимум нейтральным к Украине если не положительно отсосившимся. Но это оказалось на словах. Потом узнал от другого иностранца, что он практически смаковал разными видео с избиениями и допросами со стрельбой,с трупами украинских пленных на Донбасе.И сожалел что он меня здесь не может грохнуть за мои убеждения.Хотя этот тип несколько лет прожил на Западе, а именно в Норвегии. Сказал, что оттуда уехал по экономическим причинам, но мне кажется лишили вида на жительство.
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04.08.2020 17:22 Ответить
+20
вот дураки не понимают, - "запусти только одного таракана в дом - через месяц на кухне и ступить будет некуда!"!
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04.08.2020 16:44 Ответить
+14
Черногорцы уже забыли, шо кацапстан готовил переворот перед выборами.
Бабло важнее и памяти, и эпидемситуации.
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04.08.2020 17:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вот дураки не понимают, - "запусти только одного таракана в дом - через месяц на кухне и ступить будет некуда!"!
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04.08.2020 16:44 Ответить
Чорногорія давно тому запустила цих тарганів...
купа нерухомості російська...
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04.08.2020 18:56 Ответить
и вообще;- эти туристы в миг могут превратиться в "зеленых человечеков"
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04.08.2020 16:46 Ответить
Відкопали човен племені древлян

Археологи знайшли древлянський човен на річці Уборть поблизу с. Хочине Олевського району Житомирської обл.

Місцевий підприємець Олександр Лупаїна організував місцевих жителів. Вони допомогли підняти човен, повідомляє http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/60272-unikalna-arkheologichna-ekspeditsiya-poblizu-sela-na-zhitomirshchini-znajshli-drevlyanskogo-chovna-foto?fbclid=IwAR3v85XdQoWQyvMWtBqfkaH6u3_pDZ7X3blglgULNTjF-aR0r5cDZfSsYzE news.dks.com.ua .
"Серед завалів мореного дубу - стародавній човен. Човен розчистили - обвалився берег. Будемо починати все знову. Ніс дуже зооморфний", - розповів кандидат історичних наук, старший науковий працівник Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.Човен має довжину 9 м, ширину 80 см.
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04.08.2020 16:46 Ответить
Деньги решают все, 500 тыс народу намного больше чем 13-14 рейсов в неделю.
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04.08.2020 16:47 Ответить
500 тыс. ночёвок, а не народу.
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04.08.2020 17:15 Ответить
Ні за що не поселюся в отелі з росіянами. Бо може закінчитися великою кров'ю.
Ще маю майку, кепку з тризубом.
Воно досить прикольно чути в спину шипіння.
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04.08.2020 16:53 Ответить
В прошлом году в Хорватии жили в маленьком отеле с москалями. Оказались не упоротыми путинистами.
Через несколько дней общения они были практически готовы вступить в Правый Сектор.
Врага не обязательно убивать.
Можно попробовать взять его в плен ))))))
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04.08.2020 16:57 Ответить
Не обольщайтесь. Работал совместно с кацапом в третьей стране. Пока вместе трудились он был как минимум нейтральным к Украине если не положительно отсосившимся. Но это оказалось на словах. Потом узнал от другого иностранца, что он практически смаковал разными видео с избиениями и допросами со стрельбой,с трупами украинских пленных на Донбасе.И сожалел что он меня здесь не может грохнуть за мои убеждения.Хотя этот тип несколько лет прожил на Западе, а именно в Норвегии. Сказал, что оттуда уехал по экономическим причинам, но мне кажется лишили вида на жительство.
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04.08.2020 17:22 Ответить
А мы их путятим в лоб с ноги 🦶
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04.08.2020 18:58 Ответить
Кацап кацапу рознь)
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04.08.2020 21:03 Ответить
Жил в Италии с касабами. Их колбасило от украинского языка, видно было, но молчали.
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05.08.2020 00:28 Ответить
Черногорцы уже забыли, шо кацапстан готовил переворот перед выборами.
Бабло важнее и памяти, и эпидемситуации.
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04.08.2020 17:00 Ответить
Spasajet svoj turizm sektor,im tak sto lecyt budet drugyje .
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04.08.2020 17:02 Ответить
Черногорцы - ватники. Знаю не понаслышке с середины 80-х
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04.08.2020 17:11 Ответить
кацапня там скупила дуже багато нерухомості
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04.08.2020 19:20 Ответить
И как же эти ватники вступили в НАТО?
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04.08.2020 20:50 Ответить
Просто Черногория хрен ложила на клоунов
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04.08.2020 17:24 Ответить
Україна з маленької - це принципова позиція?
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04.08.2020 17:39 Ответить
то троль упоротий, в спам його
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04.08.2020 19:20 Ответить
Один раз был в Черногории и не понравилось. А именно засилием русского быдляка вкупе с вывесками и рекламоц на русском. А также матами и аканьем на улицах. Но Черногория теперь вынуждена пускать россиян иначе они не будут обслуживать свою бесчисленную недвижимость в этой стране, которую они скупили несколько лет.
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04.08.2020 17:28 Ответить
я теж там був в середині 00 кацапня, якраз почала зкуоповувати там нерухомість. якби не кацапи, то може бути, море гарне, і краєвиди.
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04.08.2020 19:22 Ответить
Так вы больше "сиреневых зон" намалюйте на карте, вам можно Европу в "красную зону", а вас низзя?
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04.08.2020 18:35 Ответить
"Все можно купить за деньги", -Вован Питерский.
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04.08.2020 18:40 Ответить
Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Суто формальний підхід..


Дивно лише обурення наших чинуш..
котрі суто формально віднесли Луцьк і Тернопіль до "Червоної зони",А Білорусь до "зеленої"

Бумеранг прилетів.
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04.08.2020 18:54 Ответить
Это малюстюинькая срана, не избалована большими деньгами, из соцлагеря, значит коррумпована, потому москали легко купили непритязательных черногорцев.
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04.08.2020 20:28 Ответить
Это вопрос не ватничества - как бы тогда в НАТО приняли, это вопрос денег: россияне по количеству визитов в Черногорию вторые, чуток уступая сербам. Россиян в Черногорию приезжает больше, чем немцев, французов и британцев вместе взятых.
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04.08.2020 20:56 Ответить
Дипломат должен не возмущаться публично, а делать свою работу. Используя в т.ч. єтот факт как аргумент
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04.08.2020 21:06 Ответить
Внести Черногорию в красную зону и запретить туда вьезд
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04.08.2020 22:02 Ответить
Так закрийте чорносракію. Хай там кацапи їм віруса завезуть
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05.08.2020 00:03 Ответить
 
 