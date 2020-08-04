За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор"
На дорогах Украины за январь-июнь 2020 года произошло 72 394 ДТП, в них погибли 1,482 тыс. человек.
Об этом сообщило в Фейсбуке Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, почти две трети всех ДТП (46,8 тыс.) произошло по двум причинам: нарушение правил маневрирования – 3,037 тыс. травмированных, 234 погибли, превышение безопасной скорости – 5,090 травмированных, 729 погибли.
"Водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости, а также о том, что на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы. И хотя на дорогах государственного значения эта цифра меньше (всего 6,813 тыс. ДТП, в которых 2,777 тыс. чел. травмированы и 522 погибли), это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным", - говорится в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Агентство отмечает, что своеобразный антирекорд - на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, где к настоящему времени уже погибли 44 чел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А как нащщот остальные в порядок привести? Чтоб не приходилось на высокой скорости от ям, заботливо оставленных автодором, маневрировать?
===
Та какаяразнiца, они паприколу ганяют и паприколу голосуют.
есть ли хоть один протокол, в котором написано, что ДТП произошло по причине разбитой дороги ? По причине того, что чиновники Автодора живут в дворцах, а их дети учатся за границей?
Почему это большинство *** с высокой колокольни на Правила Дорожного Движения? Смертность ведь выше, чем от засунутых пальцев.