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Новости
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За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор"

За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, -

На дорогах Украины за январь-июнь 2020 года произошло 72 394 ДТП, в них погибли 1,482 тыс. человек.

Об этом сообщило в Фейсбуке Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, почти две трети всех ДТП (46,8 тыс.) произошло по двум причинам: нарушение правил маневрирования – 3,037 тыс. травмированных, 234 погибли, превышение безопасной скорости – 5,090 травмированных, 729 погибли.

"Водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости, а также о том, что на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы. И хотя на дорогах государственного значения эта цифра меньше (всего 6,813 тыс. ДТП, в которых 2,777 тыс. чел. травмированы и 522 погибли), это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным", - говорится в сообщении.

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Агентство отмечает, что своеобразный антирекорд - на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, где к настоящему времени уже погибли 44 чел.

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ДТП (7687) смертность (268) смерть (9251) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+4
Надо просто перестать ездить!
За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2209
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04.08.2020 16:41 Ответить
+4
вот скажите:-
есть ли хоть один протокол, в котором написано, что ДТП произошло по причине разбитой дороги ? По причине того, что чиновники Автодора живут в дворцах, а их дети учатся за границей?
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04.08.2020 16:51 Ответить
+1
Потрібно автівки на карантин відправити.
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04.08.2020 16:41 Ответить
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Надо просто перестать ездить!
За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2209
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04.08.2020 16:41 Ответить
Главное што дтп не передается воздушно-капельным путем как корона, хотя если считать капли водкой, а воздух дымом от сигареты, то передается
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04.08.2020 16:45 Ответить
Потрібно автівки на карантин відправити.
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04.08.2020 16:41 Ответить
Ныжно разделить на зоны...красную оранжевую и зеленую...и в красной запретить автомобили..
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04.08.2020 16:43 Ответить
Ага, тоесь на дорогах, по которым ещё както можно ездить, внезапно оказалось, что и детепе меньше.

А как нащщот остальные в порядок привести? Чтоб не приходилось на высокой скорости от ям, заботливо оставленных автодором, маневрировать?
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04.08.2020 16:43 Ответить
на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы

===
Та какаяразнiца, они паприколу ганяют и паприколу голосуют.
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04.08.2020 16:45 Ответить
так, але як не прикольно вони подихають... і нормальних за собою тягнуть...
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04.08.2020 16:51 Ответить
вот скажите:-
есть ли хоть один протокол, в котором написано, что ДТП произошло по причине разбитой дороги ? По причине того, что чиновники Автодора живут в дворцах, а их дети учатся за границей?
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04.08.2020 16:51 Ответить
так є. Є і справи кримінальні у яких це встанови експерт. Усе в нашій країні є. Але Укравтодор - державна установа, а з державою судитись можно тільки тоді, коли ти їй щось винний. Для прикладу податки. Тоді, елементи цієї держави (податківці, правоохоронці, судді) просто продадуть тобі справу за відсоток... а ось коли ти бажаєш у держави щось забрати... Це дуже складно.
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04.08.2020 16:54 Ответить
Это и есть результат работы полиции - не предостеречь или предотвратить а тупо констатировать....
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04.08.2020 16:52 Ответить
ну и что этим атодор хотел сказать ?
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04.08.2020 17:05 Ответить
хотел сказать нефиг плакаться что по дороге с ночного клуба фейс, какое горе, повредили, когда 1500 человек на дорогах погибло (почти 10 человек в день!!), а куча инвалидами остались. Та же непонятно, на сколько уменьшилась аварийность , когда видеокамеры поставили
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04.08.2020 17:28 Ответить
Есть правило: "Не суй пальцы в розетку". Большинство и не сует.
Почему это большинство *** с высокой колокольни на Правила Дорожного Движения? Смертность ведь выше, чем от засунутых пальцев.
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04.08.2020 17:30 Ответить
Видать такие у нас хорошие дороги)
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04.08.2020 18:50 Ответить
цифирь почти такая же как у розрекламированной вирусне
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04.08.2020 20:38 Ответить
Заборонити авто і кухонні ножі. Як заброняють нормальним громадянам мати вільно зброю.
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05.08.2020 07:51 Ответить
 
 