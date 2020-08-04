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Новости Коронавирус и карантин
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Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил выслать из страны украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции

Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил выслать из страны украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что проигнорировавшие требование находиться в течение 14 дней в самоизоляции украинские рабочие должны быть высланы из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать", - отметил Рейнсалу.

По словам министра, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Напомним, ранее сообщалось, что у троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19.

Позже стало известно, что 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии. Вместо того, чтобы соблюдать самоизоляцию часть заробитчан пошли на работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония собирается пустить в страну заробитчан и студентов

Автор: 

карантин (16729) Эстония (1453) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+14
Приехал в чужую страну - выполняй местные Законы, не выполняешь - с вещами на выход!
И это правильно.....
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04.08.2020 16:58 Ответить
+5
Drugyje prijedut mesto nix
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04.08.2020 16:58 Ответить
+4
А як по іншому дебілів вчити?
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04.08.2020 17:13 Ответить
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А работать кто будет?
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04.08.2020 16:47 Ответить
Drugyje prijedut mesto nix
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04.08.2020 16:58 Ответить
Нема дурных. Сами попробуйте поработать. Кацапов наймите. Вышлют этих, ни кто не поедет.
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04.08.2020 17:10 Ответить
До сих пор "дурных" было полно, а теперь "нема"?
Куда же они делись?
Лечатся от коронавируса?
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04.08.2020 17:22 Ответить
Голосуют за зеленского.
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04.08.2020 18:00 Ответить
Oni vet znali sto nuzen karantin 14 dnej,vynovati jest tolko oni.Najdut s Ukraini drugix nedumaju sto budet problemi.U nas toze strogo vot uvydet idios bez maski v magazine 500 evro straf eto minimum
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04.08.2020 17:23 Ответить
Они и дома в Украине считают, что от коронавируса спасает только Конституция.
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04.08.2020 17:27 Ответить
Tut toze vot turist prijexal s Krovatiji vot 14 dnej karantin,jesli pojmajat 3000 evro straf,takix slucev uze nemalo.Tut kto ti takoj mesni ili net bez raznici
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04.08.2020 17:35 Ответить
Закон надо выполнять. Это однозначно. Но большинство людей клоуны - хотят, что бы кто то выполнял законы, а они нет.
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04.08.2020 17:59 Ответить
А какой дурак туда поедет чтоб 2 недели просидеть в изоляции.
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04.08.2020 16:50 Ответить
вввввв эээээстонииии всёёёё кааааак----то мееееедленнннно до заааааробитчаааан дохоооооооооодиттттттттт
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04.08.2020 16:51 Ответить
Шось я сумніваюся, що вони на бл.дки ходили. То може слід покарати роботодавця, який змушував працювати?
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04.08.2020 16:57 Ответить
Работодатель тоже свое получит.
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04.08.2020 18:02 Ответить
Приехал в чужую страну - выполняй местные Законы, не выполняешь - с вещами на выход!
И это правильно.....
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04.08.2020 16:58 Ответить
Чехия стала едва ли не первой страной мира, которая обязала каждого носить защитную маску за пределами дома, и за их отсутствие здесь уже наказывают.

О первых таких случаях сообщает радио https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/decin-zakaz-vychazeni-omezeni-karantena-koronavirus-pokuta-deset-tisic-rouska_2003202103_cha iRozhlas .

«Первые штрафы были вручены полицейскими в Дечине двум юношам, которые находились на улице без масок. Они получили максимальный https://www.ukrinform.ru/tag-straf штраф в размере 10 000 крон (около 400 евро - ред.)», - говорится в сообщении.
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04.08.2020 18:46 Ответить
тю, що ці естонці не знають що нема ніякого каронавірусу? Це все вигадали рептілоіди щоб нас закабалять....чи заколебать?..а може, закобелять?....ну, сусідка сказала що це фсе хвигня.
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04.08.2020 17:02 Ответить
А я объявление на столбе прочитал.
Там тоже самое.
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04.08.2020 17:24 Ответить
А як по іншому дебілів вчити?
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04.08.2020 17:13 Ответить
А там, куда они поедут, поездам уже разрешили останавливаться?
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04.08.2020 17:25 Ответить
Чухонцы совсем обнаглели.
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04.08.2020 17:35 Ответить
 
 