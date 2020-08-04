Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил выслать из страны украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что проигнорировавшие требование находиться в течение 14 дней в самоизоляции украинские рабочие должны быть высланы из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать", - отметил Рейнсалу.

По словам министра, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Напомним, ранее сообщалось, что у троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19.

Позже стало известно, что 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии. Вместо того, чтобы соблюдать самоизоляцию часть заробитчан пошли на работу.

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