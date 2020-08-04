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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом в Италии переболели в 6 раз больше людей, чем считали раньше

Коронавирусом в Италии переболели в 6 раз больше людей, чем считали раньше

С февраля по июнь коронавирусом в Италии переболели 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты тестирования на антитела к COVID-19.

Об этом пишет газета Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

До сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек. После этого исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.

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Больше всего переболевших - 7,5% - в Ломбардии, меньше всего - 0,3% - на Сицилии. Согласно результатам исследования, 27,3% итальянцев перенесли заболевание бессимптомно.

Автор: 

Италия (1655) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
але ж, якщо "перехворіло в АЖ ШІСТЬ РАЗ більше людей" і НЕ вмерло, то виходить, що вірус не такий вже і смертельний???
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04.08.2020 16:54 Ответить
+5
Пичаль кокая. Щас процент смертности начнёт быстро снижаться.
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04.08.2020 16:51 Ответить
+3
Дуже позитивна новина, але до колективного імунітету дуже далеко.
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
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04.08.2020 19:09 Ответить
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Пичаль кокая. Щас процент смертности начнёт быстро снижаться.
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04.08.2020 16:51 Ответить
дебилы,прекратите писать чушь.
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04.08.2020 16:52 Ответить
одни пишут что вируса нет и считают дебилами тех. кто пишет, ч то он есть.
другие пишут что вирус есть и считают дебилами тех, кто пишет, что его нет.
А вы кого собственно имели ввиду?
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04.08.2020 18:08 Ответить
але ж, якщо "перехворіло в АЖ ШІСТЬ РАЗ більше людей" і НЕ вмерло, то виходить, що вірус не такий вже і смертельний???
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04.08.2020 16:54 Ответить
Коти теж не смертельні. Знаєте у скількох людей антитіла на котячу шерсть? Думаете, вони котами безсимптомно перехворіли?
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04.08.2020 21:32 Ответить
у них много стариков и
и при встрече знакомого они обязательно пообнимаются и расцелуются.
Эта привычка порождена Козанострой. Вот они, типа, все такие крутые мафиози...
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04.08.2020 16:55 Ответить
пока не пообвешают друг друга соплями и слюнями разговор не начинают...
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04.08.2020 16:57 Ответить
У всех южных народов такая привычка: и у грузин, и у армян и у арабов
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04.08.2020 16:58 Ответить
согласна
видимо итальянцы к этой процедуре относятся более ответственно. и итальянские старики, в отличии от перечисленных Вами народностей, во много раз публичнее. они не сидят по домам.
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04.08.2020 17:35 Ответить
да ты что?

так что, значит никакой особой повышенной смертности от обычной вирусной инфекции оказывается НЕТ?

а зачем же тогда все экономики Мира схлопнули на 10-30%?!

думайТЕ
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04.08.2020 17:00 Ответить
а зачем?
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04.08.2020 17:19 Ответить
В прошлом году масок в мире было продано на суму в 880 млн.$, а в этом 2020 году, который ещё не закончился-166 млрд.$.
ДУМАЙТЕ, пандемия и карантин, когда нибудь закончатся?
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04.08.2020 17:13 Ответить
Та пишите уже, что все переболели по 6 раз. Оно ж типа "80% бессимптомное" - кто проверит?..
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04.08.2020 17:19 Ответить
Дуже позитивна новина, але до колективного імунітету дуже далеко.
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
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04.08.2020 19:09 Ответить
А я еще весной говорил что они скрывают реальные цифры, слишком много смертей. Так же врут Испания, Великобритания, скандинавы. От этой болезни просто не может быть такой дикой смертности.
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04.08.2020 19:27 Ответить
Дe Ви бачитe брeхню？ Лікарні мають справу пeрeважно із важкими і сeрeдніми хворими. Та статистика, яку щодня повідмляють в новинах, гругтуєтьмя на лікарняних даних. Обстeжeння насeлeння на антитіла охоплює і здорових, і бeзсимптомних, і лeгких, і, мабуть, сeрeдніх з важкими. Тe, що більшість носіів вірусу бeзсимтомні і лeгкі, було відомо вжe в квітні. Дані для Украіни оприлюднювалися 9 липня - 5.2％ мають антитіла. В найзаражeніших Ковeлі і Мукачeві - бл. 20％.
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04.08.2020 20:56 Ответить
А это значит , что процент смертности сильно искусственно завышен !!!
И не так страшен чёрт, как его малюют !
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05.08.2020 22:45 Ответить
 
 