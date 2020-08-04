Коронавирусом в Италии переболели в 6 раз больше людей, чем считали раньше

С февраля по июнь коронавирусом в Италии переболели 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты тестирования на антитела к COVID-19.

Об этом пишет газета Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

До сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек. После этого исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.

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Больше всего переболевших - 7,5% - в Ломбардии, меньше всего - 0,3% - на Сицилии. Согласно результатам исследования, 27,3% итальянцев перенесли заболевание бессимптомно.