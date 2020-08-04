Коронавирусом в Италии переболели в 6 раз больше людей, чем считали раньше
С февраля по июнь коронавирусом в Италии переболели 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты тестирования на антитела к COVID-19.
Об этом пишет газета Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.
До сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.
В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек. После этого исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.
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Больше всего переболевших - 7,5% - в Ломбардии, меньше всего - 0,3% - на Сицилии. Согласно результатам исследования, 27,3% итальянцев перенесли заболевание бессимптомно.
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другие пишут что вирус есть и считают дебилами тех, кто пишет, что его нет.
А вы кого собственно имели ввиду?
и при встрече знакомого они обязательно пообнимаются и расцелуются.
Эта привычка порождена Козанострой. Вот они, типа, все такие крутые мафиози...
видимо итальянцы к этой процедуре относятся более ответственно. и итальянские старики, в отличии от перечисленных Вами народностей, во много раз публичнее. они не сидят по домам.
так что, значит никакой особой повышенной смертности от обычной вирусной инфекции оказывается НЕТ?
а зачем же тогда все экономики Мира схлопнули на 10-30%?!
думайТЕ
ДУМАЙТЕ, пандемия и карантин, когда нибудь закончатся?
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
И не так страшен чёрт, как его малюют !