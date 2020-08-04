87-летний экс-премьер Фокин войдет в состав делегации в Трехсторонней контактной группы

Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что принял решение участвовать в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

Свое решение он планирует озвучить сегодня, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ - это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", - рассказал собеседник.

Фокин отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.

"Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения - это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция - это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе", - подчеркнул политик.

Он высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - резюмировал Фокин.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

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