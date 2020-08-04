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87-летний экс-премьер Фокин войдет в состав делегации в Трехсторонней контактной группы

87-летний экс-премьер Фокин войдет в состав делегации в Трехсторонней контактной группы

Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что принял решение участвовать в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

Свое решение он планирует озвучить сегодня, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ - это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", - рассказал собеседник.

Фокин отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.

"Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения - это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция - это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе", - подчеркнул политик.

Он высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - резюмировал Фокин.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

Также читайте: На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

Автор: 

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+88
Он не просто ходячая деменция - он враг независимости Украины

Первый премьер-министр Украины Фокин решил участвовать в работе ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 3235
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04.08.2020 17:01 Ответить
+59
нах он там нужен выживший из ума комуняка
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04.08.2020 16:58 Ответить
+31
Специально набирают старых маразматических пердунов которые вообще не соображают что подписывают
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04.08.2020 16:58 Ответить
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Они там что,********* все у Зеленского?! Всю моль решили со шкафов повытряхивать?
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04.08.2020 21:43 Ответить
Это тот самый Фокин который был премьером когда они с Кравчуком устроили гиперинфляцию в Украине, сделали нас миллионерами и спалили все сбережения. ну они там я чувствую надоговариваются(((
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04.08.2020 21:44 Ответить
С какого сундука достали эту мумию со смешной американской фамилией? А вообще то с каждым днем становится все печальней.Кто и когда будет разруливать весь этот украинский воровской бедлам.Молодежь с мозгами,ноги в руки и без оглядки на Запад.Вам здесь ничего не светит.Реализовать себя здесь сможете разве что на Донбасе с автоматом в руках.И то лишь,если погибнете-похоронят с почестью.А выживете-на гражданке всякая чиновничья мразь будет вас футболить и ноги вытирать.А еще есть шанс попасть в тюрягу и быть избитым или убитым "благодарными" соотечественниками.
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04.08.2020 21:56 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 20 мин

Лукашенка від «зелених чоловічків» армії Вагнера не врятували ні обіцянки не йти в ЄС та НАТО, ні «союзна держава», ні статус російської мови.
Тим часом, у Зеленського вважають, що від нових зелених чоловічків Україну можуть врятувати Кравчук та Фокін, які «підуть на компроміси»
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04.08.2020 22:02 Ответить
В состав украинской делегации включены, так же, врач-геронтолог, медсестра - коммунист с 50-летним партстажем, три сиделки с пакетом памперсов каждая и попугай-суфлёр Витёк, знающий тексты кравчука и фокина наизусть и вступающий в разговор на 5-й секунде (если возникнет внезапнное молчание) с нужного слова...
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04.08.2020 22:03 Ответить
это дно
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04.08.2020 22:22 Ответить
Одному коммуняке скучно сдавать интересы Украины, пусть будет два. Это зашквар *****.
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04.08.2020 22:34 Ответить
Мне кажется,Дед правду говорит.Я не с Донбаса,я с Каменец-Подольского.
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04.08.2020 22:52 Ответить
у меня остался только один вопрос - где Симоненко?
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04.08.2020 22:55 Ответить
Пів світу смілось коли в Україні вибрали президентом клоуна -україноненависника. Тепер будуть просто зневажати,коли судьбу держави будуть вирішувати старі кдебісти- комуняки.Це може кінчитись новою революцією і крахом для держави.
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04.08.2020 23:10 Ответить
Зеля решил сделать ставку на старческий маразм.
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04.08.2020 23:21 Ответить
дедушки старенькие-им все равно
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05.08.2020 11:26 Ответить
Его принуждают делать ставку на Медведчука ,а Кравчук просто дымовая завеса.
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05.08.2020 16:06 Ответить
Старая вата.
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04.08.2020 23:29 Ответить
Новые лица? Ну-ну...
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04.08.2020 23:35 Ответить
"Новое - это хорошо забытое старое" - так в народе говорят.
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05.08.2020 07:30 Ответить
87-річний експрем'єр Фокін увійде до складу делегації в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 9911
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04.08.2020 23:40 Ответить
смотри глубже вот итоги по ВВП за 2018 г
ВВП ППС -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356 и єто не за год а за 4 года государство шло к єтому Даже в Монголии народ жив'т БОГАЧЕ
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05.08.2020 08:08 Ответить
мда, мне вот интересно, туда реально по спискам лютых украинофобов и сепаров принимают? Я не верю в такие совпадения, что как не один то второй то третий........ Позоже это не случайность, а внутренняя политика гаранта.... СПАСИБО, налоголосовали...
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04.08.2020 23:43 Ответить
Леонид Ильич Брежнев выступает на заседании Политбюро:
- Товарищи! Хочу отметить, что многие из нас начинают страдать старческим маразмом. Вчера, на похоронах товарища Суслова (кстати, где он?), когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец!..
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04.08.2020 23:58 Ответить
Да, возвращаются старые времена...
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05.08.2020 00:37 Ответить
Номенклатура КПСС взялась восстанавливать СССР. Одна "беда" - многим из них в Небесной Канцелярии регулярно прогулы ставят.
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05.08.2020 00:50 Ответить
маразм власти достиг точки не возврата , а население, с тупой покорностью,на все ждет , оно и само не знает чего
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05.08.2020 00:52 Ответить
Оно ждёт окончания эпохи бедности, окончания войны (ведь оно твёрдо знает что на войне наживался Порох, как говорил им телевизор; а кто теперь наживается - непонятно), посадки свинарчуков, колбасы по 2.20 и второй молодости.
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05.08.2020 01:06 Ответить
В чьих руках телевизор у того и власть над населением.
А он в руках экс -регионалов.
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05.08.2020 16:10 Ответить
маразм власти достиг точки не возврата , а население, с тупой покорностью,на все взирает и ждет , оно и само не знает чего
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05.08.2020 00:55 Ответить
Нє, ну а шо ...
Я так бачу, що тепер у ТГК будуть похорони ... і не одні.
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05.08.2020 03:15 Ответить
"Гонки на лафетах", як це називали в СРСР епохи геронтократії
(хоча Черненко - це було вже ближче до некрократії...)
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05.08.2020 06:21 Ответить
Вы меня пугаете.
Потом был Горбачев и Чернобыль.
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05.08.2020 07:31 Ответить
Дэжавю ..теперь точно становится страшно кпсс никуда не уходил..зашибись
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05.08.2020 04:15 Ответить
ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ТО ЧТО И ЯНУКОВИЧ - ТЮРЬМУ !!!
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05.08.2020 05:55 Ответить
"Найбільшим своїм досягненням вважаю те, що зберіг керівні кадри для незалежної України. Цю тезу Кравчук безліч разів повторював протягом 90-х. ;Коли перемогла Помаранчева революція, почав приховувати свою роль в збереження керівної ролі комуністичної верхівки. А це знову витягує з нафталіну своїх ровесників. Леоніде Макаровичу! Фокін не допоможе! Не допоможе й Масол. Не допоможуть й покійні Щербицький з Брєжнєвим. Та що там Щербицький... Сталін не допоможе, не кажучи про Лєніна. Допоміг би хіба що батько Махно.
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05.08.2020 05:59 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1290666779262541824 12 год

88летний динозавр Фокин решил участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.И сразу выступил за прямые переговоры с ОРДЛО У кого-то еще есть сомнения,что зеленые твари хотят легитимизировать гражданскую войну?
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05.08.2020 06:44 Ответить
В мене питання - а хто там буде захищати інтереси України ?
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05.08.2020 06:45 Ответить
"Защищать" они будут интересы УССР в составе СССР.
Они не националисты, они интернационалисты.
Ежкин кот, да если дело пойдет успешно, то через годик-два и в Киеве будет только официально 4 миллиона саксаульных мигрантов, как в москве.
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05.08.2020 07:28 Ответить
В упор таких не видно.
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05.08.2020 16:03 Ответить
О, номенкалтура КПСС в ход пошла, украинский коммунист никакому иному коммунисту "глаз не выклюет", потому как солидарность и тот, как его, интернационализм.
Ну, сейчас дела в ЛДНР сразу и наладятся, полным ходом Украина идет в СССР, В ЗАД.
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05.08.2020 07:26 Ответить
А столетних коммуняк у Ермака в загашнике нет?
А если поискать?
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05.08.2020 07:29 Ответить
Ще Юхима Звягільського тре, та Грету Туберг...
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05.08.2020 08:01 Ответить
... и фамилия оправдывается... действительно факин... в молодости драл страну и к старости решил вернуться к старому... когда же вы со своими коммунистическо-советскими ублюдочными убеждениями передохните... поскорее бы...
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05.08.2020 09:37 Ответить
Очередной, тупой,маразматический совкодрочер ,полностью потерявший связь с реальностью, этот старый маразматик, Фокин.Откуда достали этого нафталинового ,пропахшего смрадом комуняку ?Зеленый шут, несмотря на свой возраст, умом давно достиг возраста этого совкового дебила фокина.Сколько можно экспериментировать с этой "армией прошедшего времени"?Жесть!!!!!!
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05.08.2020 11:18 Ответить
Откуда достают эти отходы совкового периода?Шо можно решать с кацапским ватным быдлом?Самое реальное решение, это забрать всю свою нечисть кремлядскому окурку, и смертельный металлолом,в виде градов, буков,и освободить Украинскую землю от рашинских оккупантов, но для моли, это ПОЗОР,и оно продолжает торговаться ,чтобы Украину вернуть в свои "рашинские пенаты".Украина послала на х...й это маленькое ,убогое недочеловеко,и оно мстит.Дырку тебе от бублика,а не Украину!
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05.08.2020 11:24 Ответить
Зеленый клован-совкодрочер,после кокса совсем ушел в аут.Как можно с этими маразматиками -пердунами,решать вопросы войны с па-рашей в Украине?Само сцыкло войну, не называет войной, а оккупантов,оккупантами,неся ересь о той "стороне"?Фууууу,нафталин из прошлого!
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05.08.2020 11:28 Ответить
Стремление к миру -это бесконечный процесс до тех пор пока к нему
не заставят стремиться путина. И ,разумеется, принуждение россии к миру
возможно только путём ужесточения санкций со стороны ЕС и США ,а вовсе
не усилиями Кравчука и Фокина .
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05.08.2020 16:02 Ответить
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