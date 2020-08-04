87-летний экс-премьер Фокин войдет в состав делегации в Трехсторонней контактной группы
Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что принял решение участвовать в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"
"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.
Свое решение он планирует озвучить сегодня, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
"Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ - это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", - рассказал собеседник.
Фокин отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.
"Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения - это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция - это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе", - подчеркнул политик.
Он высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.
"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - резюмировал Фокин.
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
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Лукашенка від «зелених чоловічків» армії Вагнера не врятували ні обіцянки не йти в ЄС та НАТО, ні «союзна держава», ні статус російської мови.
Тим часом, у Зеленського вважають, що від нових зелених чоловічків Україну можуть врятувати Кравчук та Фокін, які «підуть на компроміси»
ВВП ППС -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356 и єто не за год а за 4 года государство шло к єтому Даже в Монголии народ жив'т БОГАЧЕ
- Товарищи! Хочу отметить, что многие из нас начинают страдать старческим маразмом. Вчера, на похоронах товарища Суслова (кстати, где он?), когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец!..
А он в руках экс -регионалов.
Я так бачу, що тепер у ТГК будуть похорони ... і не одні.
(хоча Черненко - це було вже ближче до некрократії...)
Потом был Горбачев и Чернобыль.
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·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1290666779262541824 12 год
88летний динозавр Фокин решил участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.И сразу выступил за прямые переговоры с ОРДЛО У кого-то еще есть сомнения,что зеленые твари хотят легитимизировать гражданскую войну?
Они не националисты, они интернационалисты.
Ежкин кот, да если дело пойдет успешно, то через годик-два и в Киеве будет только официально 4 миллиона саксаульных мигрантов, как в москве.
Ну, сейчас дела в ЛДНР сразу и наладятся, полным ходом Украина идет в СССР, В ЗАД.
А если поискать?
не заставят стремиться путина. И ,разумеется, принуждение россии к миру
возможно только путём ужесточения санкций со стороны ЕС и США ,а вовсе
не усилиями Кравчука и Фокина .