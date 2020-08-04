В госбюджет конфисковали 195 млн грн, отмытых на наркоторговле, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили выполнение приговора о специальной конфискации 195 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся реализацией наркотиков через сеть интернет на территории других государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что один из участников преступной организации отвечал за легализацию незаконно полученных от сбыта наркотиков средств. 25 февраля 2020 года суд на основании соглашения вынес приговор, которым признал его виновным по всем инкриминируемым преступлениям.

Согласно приговору, специальной конфискации подлежали денежные средства, которые были предметом отмывания доходов от наркоторговли.

После вступления приговора в силу указанные средства в июле 2020 года перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, у членов этой организованной преступной группы ранее было конфисковано около 9 млн грн.

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