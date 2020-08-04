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В госбюджет конфисковали 195 млн грн, отмытых на наркоторговле, - Офис Генпрокурора

В госбюджет конфисковали 195 млн грн, отмытых на наркоторговле, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили выполнение приговора о специальной конфискации 195 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся реализацией наркотиков через сеть интернет на территории других государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что один из участников преступной организации отвечал за легализацию незаконно полученных от сбыта наркотиков средств. 25 февраля 2020 года суд на основании соглашения вынес приговор, которым признал его виновным по всем инкриминируемым преступлениям.

Согласно приговору, специальной конфискации подлежали денежные средства, которые были предметом отмывания доходов от наркоторговли.

После вступления приговора в силу указанные средства в июле 2020 года перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, у членов этой организованной преступной группы ранее было конфисковано около 9 млн грн.

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Автор: 

госбюджет (1187) компенсации (483) наркотики (2157) Офис Генпрокурора (2500)


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Это что ж мертвейчука обокрали? Когда вернут с извенениями?
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04.08.2020 17:08 Ответить
А группа, случайно, не с Кривого Рога?
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04.08.2020 17:10 Ответить
зелебобики "наживаются на наркоте"! Или как они там выли весь 18-й и начало 19-го года?...
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04.08.2020 17:17 Ответить
"Отмытых на наркоторговле"
------------
У Офиса Генпрокурора не всё в порядке с логикой - на наркоторговле зарабатывают грязные деньги, отмывают их с помощью легального бизнеса
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04.08.2020 17:34 Ответить
ТАК А ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВА !!!??? И КОГДА У НАС БАРЫГ СМЕРТЬЮ ЗАЩИМЯТ !!!???
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05.08.2020 06:55 Ответить
 
 