РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5678 посетителей онлайн
Новости
5 912 25

Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в киевский бассейн: "Сказали, что слепому в бассейн нельзя"

Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в киевский бассейн:

Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университет физического воспитания и спорта Украины.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Олімпійський стиль — спорткомплекс, который существует при Национальном университете физкультуры и спорта Украины. Рассказал бы вам может здесь о их бассейне, но вот только меня туда вчера не пустили. Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора - Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируются такие правила объяснить не смог. О Конституции видимо там никто не слыхал или же умышленно и злостно нарушают основоположный закон - прямо дискриминируют и считают, что это правильно", - написал он.

По словам спортсмена, он 4 года посещал разные бассейны (при НТУ, "Юность", ЦСКА, "Купава") и подобных проблем нигде не возникало.

"Знаете, быть незрячим - это всегда и везде опасно, на улицах ведь тоже машины, бордюры, ступеньки, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления Директора бассейна "Олимпик стайл", получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. Но, ведь у нас есть только два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться. И очень неприятно осознавать, что живые люди с сердцами и мозгами, собственноручно и сознательно добавляют препятствий для элементарной жизни, которых и без того хватает", - добавил Рубель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина еще на неделю, - Рубан

Автор: 

дискриминация (99) Киев (25707) плавание (107) спорт (2440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Не, ну главное без мозга в президенты можно, а без зрения в бассейн нельзя...
показать весь комментарий
04.08.2020 17:20 Ответить
+16
запретить - легче всего
а вот помочь, подсказать, сопроводить... это не подъемно для... людей-медуз (без мозга)...
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
+9
надо понимать, что в бассейне никто за посетителями не следит? спасатели отсутствуют? надо на них проверяющих наслать
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не, ну главное без мозга в президенты можно, а без зрения в бассейн нельзя...
показать весь комментарий
04.08.2020 17:20 Ответить
Можливо треба, щоб вселякі Віктори Петровичи, склали іспити на знання Конституціі!!))
показать весь комментарий
04.08.2020 17:50 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
04.08.2020 18:05 Ответить
Ай молодец!!!
Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна" - Цензор.НЕТ 9219
показать весь комментарий
04.08.2020 18:40 Ответить
Зеленский! Перелогиньтесь!
показать весь комментарий
04.08.2020 20:23 Ответить
Зеленский! У тебя ус отклеился!
показать весь комментарий
04.08.2020 20:34 Ответить
надо понимать, что в бассейне никто за посетителями не следит? спасатели отсутствуют? надо на них проверяющих наслать
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
запретить - легче всего
а вот помочь, подсказать, сопроводить... это не подъемно для... людей-медуз (без мозга)...
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
Оце Ваш Клличко і його "Смарт місто" - місто де можна лише бачити на камери, що роблять україніці і де нічого не можна робити українцю.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:26 Ответить
Это так по советски.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:27 Ответить
Для незрячего доехать до басеина это уже трудности, а эти сволочи мвесто того чтобы помочь - понты колотят зя-низя...
показать весь комментарий
04.08.2020 17:33 Ответить
Что бы случайно не уплыл в Турцию. Одни благие намерения. Дебилы.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:40 Ответить
А кто будет отвечать, если он утонет!? Если с ним будет сопровождающее лицо, которое возьмет на себя всю ЮРИДИЧЕСКИ ответственность за беззаботность и жизнь незрячего, то проблем бы не было. А зачем администрации и обслуживающему персоналу эти заморочки, они в ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НЯНЬКИ не нанимались. Проблема здесь не в дискриминации, а в отсутствии условий безопасности для жизни людей с инвалидностью (в данном случае по зрению)!
показать весь комментарий
04.08.2020 17:56 Ответить
Соплю всё время сопровождает куча охраны и кортеж такой, что х-йло обзавидуется. И это ему помогло? Бюджет проср@л, страну сдаёт...
показать весь комментарий
04.08.2020 18:07 Ответить
пока помогло - шкурка цела
показать весь комментарий
04.08.2020 22:28 Ответить
А моз исчез. Не помогло.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:30 Ответить
При зеленой власти наступил беспредел
показать весь комментарий
04.08.2020 18:06 Ответить
Скореевсего он не договаривает,скорее всего ему предложили что бы он приходил с сопровождающим.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:21 Ответить
Бассейн коммунальный? Если нет, тогда власнык устанавливает свои правила для "безопасности" клиентов!
показать весь комментарий
04.08.2020 18:44 Ответить
Дурня, " свои" правила не могут нарушать закон и конституцию.
Завтра собственник решит не пускать в бассейн толстых,или усатых,или рыжих..
Кстати -
этот бассейн не приватный, а собственность государственного института фискультуры
показать весь комментарий
04.08.2020 22:34 Ответить
Я Вас умоляю, закон, конституция! Перелезьте через забор охраняемой дачи, которую поставили на берегу водоема, к которому все граждане имеют (согласно Закона) право доступа! И можете провести лик без охране (если успеете) и даже потом в суд подать за ущемление своих прав. (Это про государственную собственность).
показать весь комментарий
05.08.2020 19:35 Ответить
Тут палка с обоих концов. Мужик сам не понимает, что в его случае это опасно. Скользко,неизвестный объект, глубоко, возможно шумно,. Его должен кто то сопровождать. А то вдруг утонет и кто будет нести ответственность? Конечно директор.
В конце концов, мужику стоило бы поискать решения по проще или начать с сопроводителя. Но кому хочется нянчится с ним? Только за деньги, такова реальность.
показать весь комментарий
05.08.2020 01:23 Ответить
 
 