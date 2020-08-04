Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в киевский бассейн: "Сказали, что слепому в бассейн нельзя"

Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университет физического воспитания и спорта Украины.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Олімпійський стиль — спорткомплекс, который существует при Национальном университете физкультуры и спорта Украины. Рассказал бы вам может здесь о их бассейне, но вот только меня туда вчера не пустили. Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора - Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируются такие правила объяснить не смог. О Конституции видимо там никто не слыхал или же умышленно и злостно нарушают основоположный закон - прямо дискриминируют и считают, что это правильно", - написал он.

По словам спортсмена, он 4 года посещал разные бассейны (при НТУ, "Юность", ЦСКА, "Купава") и подобных проблем нигде не возникало.

"Знаете, быть незрячим - это всегда и везде опасно, на улицах ведь тоже машины, бордюры, ступеньки, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления Директора бассейна "Олимпик стайл", получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. Но, ведь у нас есть только два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться. И очень неприятно осознавать, что живые люди с сердцами и мозгами, собственноручно и сознательно добавляют препятствий для элементарной жизни, которых и без того хватает", - добавил Рубель.

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