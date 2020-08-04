Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что вина 33 задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
могла бы и не уточнять...
По работе знал четырёх российских судьих такого же хабальского алкоголического психотипа, как МЗ: все четыре были крикливыми, конфликтными, легко впадающими в патологическую раздражительность-гневливость. Это очень типичные проявления хронических психозов у женщин-алкоголичек.
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289960586617339904 2 авг.
А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев?
Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
...
Она , случайно , не мисс Москвы и прилегающих болот ?
https://www.youtube.com/watch?v=z8nQhjBUhyU
Говоря про воинскую часть, я не имел в виду ВС РБ. Вообще "воинская часть" это как бы образно. Там есть два совершенно легальных российских объекта - сторожа за ракетным нападением и связисты с подлодками. Я думаю Лукашенко и его команда не очень сильно осведомлены что там хранится в кладовках на этих иностранных объектах. Это один вариант, второй - в российском консульстве тоже не бродят толпами беларуские ревизоры, в поиске - не лежит ли у них там лишних пару вёдер пластида и всяких других расходников к АК, СВД и другим РПГ.
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7
це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву цепкало.
Лука - "стара "совковська" задниця"
Цепкало, Тіхановская та інші - "промосковські ЖОПИ"...
Нам легше - у нас просто "Клован"...