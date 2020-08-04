Первые в мире съемки фильма с помощью робота и VR стартовали в Киеве

Украинский режиссер Василий Москаленко начал съемки полнометражного фильма Apple-Man. Комедийный боевик про супергероев стал первым украинским фильмом, который снимается в LED-студии с виртуальными декорациями Unreal Engine. Кроме того, это первый фильм в мире, который снимает робот, синхронизированный с виртуальным миром.

Как передает Цензор.НЕТ, украинские специалисты - третьи в мире, кто смог освоить эту сложнейшую технологию. И первые, кто применил ее для сьемок полнометражного фильма, обогнав даже крупнейшие голливудские студии.

Режиссер Василий Москаленко начал съемки полнометражного фильма Apple-Man. Это продолжение одноименного короткого метра про супергероев.

Короткометражка была снята во время карантина. Она вызвала резонанс в США, и даже понравилась голливудской актрисе Дженнифер Энистон, благодаря креативному подходу к съемкам. Дело в том, что Apple-Man был снят без бюджета в одной комнате командой из двух человек - кроме Москаленко на площадке был только оператор Владимир Кратинов.

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Но полнометражная версия Apple-Man - совершенно другая история. Съемки 90-минутного фильма пройдут в масштабных съемочных павильонах с применением самых последних технологий в кинопроизводстве.

В частности, Apple-Man стал первым полнометражным фильмом в мире, в котором совмещены две ультра-современные кинотехнологии: виртуальные декорации и робот-кран.

Виртуальные декорации отображаются на гигантских экранах, расположенных вокруг съемочной площадки. Виртуальными декорациями может быть что угодно - космическая станция или центр Нью-Йорка.

Робот "держит" камеру в огромной механической радиоуправляемой "руке", и молниеносно передвигается по площадке, следуя командам оператора. Робот синхронизирован с виртуальным миром Unreal Engine, который отображается на экранах, поэтому при съемке создается эффект полного погружения. Сглаживаются углы, меняется перспектива и т.д.

"То, что происходит сейчас - это какая-то сказка, - отметил режиссер Василий Москаленко. - Скромный проект, который никто не воспринимал серьезно, трансформируется в большое кино благодаря людям, которые в него верят".

Робо-рука довольно часто используется при сьемках топовых блокбастеров. К примеру, с ее помощью снимали "Джона Уика", "Кинсмена", "Доктора Стренджа", "Людей Икс". Что касается студии из LED-экранов, то эта технология - редкость даже для Голливуда. Самым известным проектом, снятым в виртуальной студии, является сериал "Мандалориан" производства Disney.

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Apple-Man стал первым полнометражным художественным фильмом в мире, на съемках которого совмещены обе технологии.

Отмечается, что это стало возможно благодаря LED-студии Onelocation и компании Tobeproduction.

Onelocation - единственная в Украине студия для съемок в виртуальной реальности, построенная из LED-экранов, общей площадью 400 квадратных метров.

"Экраны в One Location имеют более мелкий шаг пикселя, чем экраны, которые использовал Дисней при съемках "Мандалориана", - рассказал директор студии Андрей Василенко. - "За счет этого изображение получается более детализированным".

Что касается робота, которым снимается фильм Apple-Man, то он был привезен в Украину компанией Tobeproduction.

Команда Tobeproduction на базе студии Onelocation интегрировала программный код, который синхронизировал работу робота Bolt и виртуальной студии. Появление подобной технологии - прорыв не только для украинского кино, но и для всего мирового кинематографа.

Режиссер Москаленко рассказал, что когда общается с коллегами из США, они не верят, что у нас в Украине есть все те же технологии, что и в Голливуде: "Многие не догадываются, что часто пост-продакшн для голливудских блокбастеров делают в Киеве, Днепре, Харькове. Я хочу, чтобы наш фильм заявил об украинских специалистах, украинских технологиях на весь мир".

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