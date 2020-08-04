РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6858 посетителей онлайн
Новости
3 508 10

Первые в мире съемки фильма с помощью робота и VR стартовали в Киеве

Первые в мире съемки фильма с помощью робота и VR стартовали в Киеве

Украинский режиссер Василий Москаленко начал съемки полнометражного фильма Apple-Man. Комедийный боевик про супергероев стал первым украинским фильмом, который снимается в LED-студии с виртуальными декорациями Unreal Engine. Кроме того, это первый фильм в мире, который снимает робот, синхронизированный с виртуальным миром.

Как передает Цензор.НЕТ, украинские специалисты - третьи в мире, кто смог освоить эту сложнейшую технологию. И первые, кто применил ее для сьемок полнометражного фильма, обогнав даже крупнейшие голливудские студии.

Режиссер Василий Москаленко начал съемки полнометражного фильма Apple-Man. Это продолжение одноименного короткого метра про супергероев.

Короткометражка была снята во время карантина. Она вызвала резонанс в США, и даже понравилась голливудской актрисе Дженнифер Энистон, благодаря креативному подходу к съемкам. Дело в том, что Apple-Man был снят без бюджета в одной комнате командой из двух человек - кроме Москаленко на площадке был только оператор Владимир Кратинов.

Читайте также: Съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина начнутся во Львове

Но полнометражная версия Apple-Man - совершенно другая история. Съемки 90-минутного фильма пройдут в масштабных съемочных павильонах с применением самых последних технологий в кинопроизводстве.

В частности, Apple-Man стал первым полнометражным фильмом в мире, в котором совмещены две ультра-современные кинотехнологии: виртуальные декорации и робот-кран.

Виртуальные декорации отображаются на гигантских экранах, расположенных вокруг съемочной площадки. Виртуальными декорациями может быть что угодно - космическая станция или центр Нью-Йорка.

Робот "держит" камеру в огромной механической радиоуправляемой "руке", и молниеносно передвигается по площадке, следуя командам оператора. Робот синхронизирован с виртуальным миром Unreal Engine, который отображается на экранах, поэтому при съемке создается эффект полного погружения. Сглаживаются углы, меняется перспектива и т.д.

"То, что происходит сейчас - это какая-то сказка, - отметил режиссер Василий Москаленко. - Скромный проект, который никто не воспринимал серьезно, трансформируется в большое кино благодаря людям, которые в него верят".

Робо-рука довольно часто используется при сьемках топовых блокбастеров. К примеру, с ее помощью снимали "Джона Уика", "Кинсмена", "Доктора Стренджа", "Людей Икс". Что касается студии из LED-экранов, то эта технология - редкость даже для Голливуда. Самым известным проектом, снятым в виртуальной студии, является сериал "Мандалориан" производства Disney.

Читайте: Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Apple-Man стал первым полнометражным художественным фильмом в мире, на съемках которого совмещены обе технологии.

Отмечается, что это стало возможно благодаря LED-студии Onelocation и компании Tobeproduction. 

Onelocation - единственная в Украине студия для съемок в виртуальной реальности, построенная из LED-экранов, общей площадью 400 квадратных метров.

"Экраны в One Location имеют более мелкий шаг пикселя, чем экраны, которые использовал Дисней при съемках "Мандалориана", - рассказал директор студии Андрей Василенко. - "За счет этого изображение получается более детализированным".

Что касается робота, которым снимается фильм Apple-Man, то он был привезен в Украину компанией Tobeproduction.

Команда Tobeproduction на базе студии Onelocation интегрировала программный код, который синхронизировал работу робота Bolt и виртуальной студии. Появление подобной технологии - прорыв не только для украинского кино, но и для всего мирового кинематографа.

Режиссер Москаленко рассказал, что когда общается с коллегами из США, они не верят, что у нас в Украине есть все те же технологии, что и в Голливуде: "Многие не догадываются, что часто пост-продакшн для голливудских блокбастеров делают в Киеве, Днепре, Харькове. Я хочу, чтобы наш фильм заявил об украинских специалистах, украинских технологиях на весь мир".

Также читайте: Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг

Автор: 

Голливуд (32) кино (1537) фильмы (402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
зелебоба заинтересовался, теперь можно снимать видосики с окопов сидя на даче
показать весь комментарий
04.08.2020 18:41 Ответить
+1
да, похоже видосики у нас научатся снимать качественно)
показать весь комментарий
04.08.2020 18:27 Ответить
+1
Народ весь кто в Польшу кто в Роиссю разбегается, роботы и виртуальность наше будущее
показать весь комментарий
04.08.2020 18:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, похоже видосики у нас научатся снимать качественно)
показать весь комментарий
04.08.2020 18:27 Ответить
Впервые в мире в Киеве или вперевые в мире вообще?
показать весь комментарий
04.08.2020 18:39 Ответить
Попроси когось, хай тобі прочитає:
«В частности, Apple-Man стал первым полнометражным фильмом в мире, в котором совмещены две ультра-современные кинотехнологии: виртуальные декорации и робот-кран.Источник: https://censor.net/n3211889»,

і, розтлумачить, що означає:

«стал первым полнометражным фильмом в мире, в котором совмещены две ультра-современные кинотехнологии»
показать весь комментарий
04.08.2020 19:26 Ответить
зелебоба заинтересовался, теперь можно снимать видосики с окопов сидя на даче
показать весь комментарий
04.08.2020 18:41 Ответить
Народ весь кто в Польшу кто в Роиссю разбегается, роботы и виртуальность наше будущее
показать весь комментарий
04.08.2020 18:47 Ответить
...в "Роиссю" кроме тебя никто не разбежался
показать весь комментарий
04.08.2020 23:54 Ответить
А чем это с художественной точки зрения отличается от кукольных мультиков?
показать весь комментарий
04.08.2020 20:48 Ответить
Пострел на ютубе, сюжет слабенький конечно, вернее, такой, на любителя. Но то, что сняли всего 2 человека, это круто. я так понимаю, тут браво можно говорить только по факту пионерства в технологиях съемки. Хотя опять же, на любителя, может, многим понравится, да и может фильм совсем другой будет, чем короткометражка.Кстати, там есть тема с наколотым, нет не апельсином, но яблоком
показать весь комментарий
04.08.2020 21:24 Ответить
Голливуд sucks
показать весь комментарий
04.08.2020 22:59 Ответить
Шта? людина яблуко? Та ты шо так стебаться))
Первые в мире съемки фильма с помощью робота и VR стартовали в Киеве - Цензор.НЕТ 5740
показать весь комментарий
05.08.2020 01:12 Ответить
 
 