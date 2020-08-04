РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6923 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 572 28

С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся готовыми к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами.

Об э том Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрела со стороны противника. В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе дважды применили подствольные гранатометы с начала суток

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Не понял, перемирие действует или не действует? Если оно нарушено - то оно не действует.
Фактически оно нарушено. Но оно продолжает действовать. Зебильная логика!!!
показать весь комментарий
04.08.2020 18:39 Ответить
+13
Пастрєлівают,да,зелебобскіє?
показать весь комментарий
04.08.2020 18:27 Ответить
+12
Є чим пишатися зелюкам...
С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3872
показать весь комментарий
04.08.2020 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є чим пишатися зелюкам...
С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3872
показать весь комментарий
04.08.2020 18:26 Ответить
Посидела бы там эта ш....
показать весь комментарий
04.08.2020 18:41 Ответить
На три обстріла терористів має бути три ракетних удара зі сторони ЗСУ по казармам терористів!
показать весь комментарий
04.08.2020 23:06 Ответить
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих.
Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:55 Ответить
но перемирие тем не менее не нарушено
показать весь комментарий
04.08.2020 19:00 Ответить
Из отчётов ОБСЕ:

90 нарушений - 90 выстрелов из стрелкового оружия на подконтрольной Украине территории во время боевых стрельб:

Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9132

60 нарушений - 60 выстрелов в очереди из стрелкового оружия.

Остальное здесь подробно по дням: https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU

Ну и о прогрессе:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
показать весь комментарий
05.08.2020 06:36 Ответить
Пастрєлівают,да,зелебобскіє?
показать весь комментарий
04.08.2020 18:27 Ответить
Не понял, перемирие действует или не действует? Если оно нарушено - то оно не действует.
Фактически оно нарушено. Но оно продолжает действовать. Зебильная логика!!!
показать весь комментарий
04.08.2020 18:39 Ответить
Это типо-стой там иди сюда
показать весь комментарий
04.08.2020 19:02 Ответить
Малчать я вас спрашиваю!
показать весь комментарий
04.08.2020 20:53 Ответить
Дебильная логика: если есть закон, а его изредка нарушают, значит закон не работает.
показать весь комментарий
05.08.2020 06:09 Ответить
В переговорный процесс включили Витольда Фокина:Необхідно піти їм назустріч: Фокін приєднався до ТКГ й ініціював прямі переговори з бойовиками ОРДЛО-https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ Подумать только, у этого маразматика хватило совести об этом говорить. Террористические банды при поддержке рашистского оружия и рашистских наемников убили двадцать тысяч украинцев, а у этого деб.ла появилось желание поговорить с этими рашистскими тва.ями. Там эти 40 тысяч террористов терроризируют все население, а эта скоти.а собирается их мнение спрашивать. Нет слов, одни маты. В Украине и так люди взвинчены от этой власти, так еще и эта ложка дегтя в виде Фокина. Благодаря этому не розумному человеку, мы окажемся без поддержки США и Европы, один на один с рашей. Тогда становятся ясными слова )(уйла, что Украина рано или поздно приедет к раше на поклон, благодаря вот таким политикам.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:40 Ответить
Убитьіх и раненьіх от обстрелов нет - главньій итог 9 дней перимирия.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:42 Ответить
Километра "серой зоны" тоже нет. Разведки нет. Фортификации нет. За то, по словам Мендель, орки, с провокационной целью, роют окопы, используют безпилотники, обстреливают наши позиции. Ну ведь это ничего? Правда?
показать весь комментарий
04.08.2020 19:41 Ответить
Естественно, он же мокшанский бот, коллега танюхи лайф
показать весь комментарий
05.08.2020 01:56 Ответить
Бот, как условия работы, офис? С танюхой часто видитесь? Передавай ей мои наихудшие пожелания
показать весь комментарий
05.08.2020 01:55 Ответить
Нєсістємноє пєрєміріє.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:46 Ответить
Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4385
показать весь комментарий
04.08.2020 18:48 Ответить
Мой прогноз - еще неделю продержится перемирие и сорвут! Кто даст больше?
показать весь комментарий
04.08.2020 18:48 Ответить
А что, когда обстреливают, но потерь нету, то это называется перемирие?
показать весь комментарий
04.08.2020 18:57 Ответить
вполне возможно что да. я не владею достоверной информацией о том что происходит на донбассе но между шальной пулей от вражеского алкаша и прицельным артиллерийским ударом разница огромна. если это правда что потерь нет то это однозначно означает что интенсивность огня уменьшилась и это огромный плюс.
показать весь комментарий
04.08.2020 19:13 Ответить
Динамика очень положительная:

https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
показать весь комментарий
05.08.2020 06:42 Ответить
Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера
Корреспондент.net, Сегодня, 18:26https://korrespondent.net/ukraine/politics/4259731-kravchuk-ne-otkazyvaemsia-ot-formuly-shtainmaiera
показать весь комментарий
04.08.2020 18:53 Ответить
Странная тишина. Ждёте потерь? Будут...Зеленский адекватный лох? От банды Путина можно ждать чего угодно, только не мира. Выбрали мудака пианиста на свою голову...
показать весь комментарий
04.08.2020 19:08 Ответить
А почему ******* зеленое молчит .кокса нанюхался? Или как?
показать весь комментарий
04.08.2020 19:23 Ответить
Голый бородько занят. В очередном отпуске (как же клоун переутомился?) он ведет сложные переговоры о бескровной сдаче Украины в долгосрочную аренду. А ****** не хохо ? Как бы его рейтингом не пришибло.
показать весь комментарий
04.08.2020 19:39 Ответить
Якщо між двома людьми досягнуто договір, щоби не битися, але один з них вже штири рази дав ляпаса другому. Значить той другий або слабкий і не може дати здачі, або дурний , бо не дає здачі як його бють. Ніякого політесу тут нема.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:06 Ответить
 
 