С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС
Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся готовыми к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами.
Об э том Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрела со стороны противника. В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.
На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет".
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Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
90 нарушений - 90 выстрелов из стрелкового оружия на подконтрольной Украине территории во время боевых стрельб:
60 нарушений - 60 выстрелов в очереди из стрелкового оружия.
Остальное здесь подробно по дням: https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU
Ну и о прогрессе:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
Фактически оно нарушено. Но оно продолжает действовать. Зебильная логика!!!
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
Корреспондент.net, Сегодня, 18:26https://korrespondent.net/ukraine/politics/4259731-kravchuk-ne-otkazyvaemsia-ot-formuly-shtainmaiera