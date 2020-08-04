С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся готовыми к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами.

Об э том Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрела со стороны противника. В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет".

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