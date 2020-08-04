Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал

Городской глава Тернополя Сергей Надал настаивает, что его город отнесли к "красной" карантинной зоне из-за того, что в Тернополе делают много тестов.

Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне. Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны", - сказал он.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования для красной зоны - 11 и выше. У нас он 11,1, и вдруг на 0,1 больше. И это только потому, что мы в три раза больше тестируем, быстро и оперативно выявляем и лечим. То есть их (Минздрава. - Ред.) логика заставляет меня делать меньше тестов!" - добавил Надал.

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По словам Надала, в Тернополе по состоянию на 4 августа коронавирусом болеют 593 человека. В больнице находятся 43 из них, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.

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