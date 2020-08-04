Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал
Городской глава Тернополя Сергей Надал настаивает, что его город отнесли к "красной" карантинной зоне из-за того, что в Тернополе делают много тестов.
Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне. Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны", - сказал он.
"Коэффициент выявления случаев инфицирования для красной зоны - 11 и выше. У нас он 11,1, и вдруг на 0,1 больше. И это только потому, что мы в три раза больше тестируем, быстро и оперативно выявляем и лечим. То есть их (Минздрава. - Ред.) логика заставляет меня делать меньше тестов!" - добавил Надал.
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По словам Надала, в Тернополе по состоянию на 4 августа коронавирусом болеют 593 человека. В больнице находятся 43 из них, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.
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Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
якісні молокопродукти.
кричали-це все фігня однаково всюди..
...
просто епідемія звідти,де більше заражених і вони мобільніші...
а це заробітчани..
хоча такий фактор як пі*арастична фсб-шна секта РПЦ теж спрацював..
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/boris-bondar.htm
У Луцьку всі лікарні, які приймають хворих з COVID-19, переповнені. liga.net
У Луцьку все медустанови, які госпіталізують хворих на коронавірусі, переповнені, але пацієнти продовжують надходити.
Про це в коментарі https://nv.ua/ukraine/events/luck-krasnaya-zona-volyni-perepolnennye-bolnicy-i-mnozhestvo-zarazhennyh-koronavirusom-50104034.html Радіо НВ розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він охарактеризував епідемічну ситуацію в Луцьку і області як важку.
"На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, з самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це виправдано", - заявив медик.
Він зазначив, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - "всі ліжка зайняті".
https://twitter.com/YevgenZinchenko Yevgen Zinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko @YevgenZinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko/status/1290638958314033153 3 ч
все просто: центральна влада стрімко втрачає функції влади.
висновок станеться восени, мабуть ще до місцевих виборів.
бо авторитет свій (якщо він був) ця влада вже просрала.