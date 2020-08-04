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Новости Коронавирус и карантин
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Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал

Тернополь попал в

Городской глава Тернополя Сергей Надал настаивает, что его город отнесли к "красной" карантинной зоне из-за того, что в Тернополе делают много тестов.

Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне. Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны", - сказал он.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования для красной зоны - 11 и выше. У нас он 11,1, и вдруг на 0,1 больше. И это только потому, что мы в три раза больше тестируем, быстро и оперативно выявляем и лечим. То есть их (Минздрава. - Ред.) логика заставляет меня делать меньше тестов!" - добавил Надал.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО

По словам Надала, в Тернополе по состоянию на 4 августа коронавирусом болеют 593 человека. В больнице находятся 43 из них, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.

Также на Цензор.НЕТ: В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Пивзавод Опілля (чудове живе пиво), молокозавод Молохія, меблева фабрика, текстиль. Мало, москалику?

І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
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04.08.2020 19:11 Ответить
+5
Тернополь попал в "красную" зону,

Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
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04.08.2020 18:36 Ответить
+5
Тернополь, Украина с тобой!
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04.08.2020 18:48 Ответить
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Тернополь попал в "красную" зону,

Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
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04.08.2020 18:36 Ответить
А шо они в Тернополе этом работают? Заводы/фабрики?
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04.08.2020 18:48 Ответить
Пивзавод Опілля (чудове живе пиво), молокозавод Молохія, меблева фабрика, текстиль. Мало, москалику?

І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
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04.08.2020 19:11 Ответить
Сім год мак не родив і голоду не було.....
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04.08.2020 21:59 Ответить
Молокія.
якісні молокопродукти.
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04.08.2020 23:08 Ответить
Так, одні з кращих в Україні.
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04.08.2020 23:09 Ответить
Виноват Порошенко, понавозивший им тестов.
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04.08.2020 18:37 Ответить
Тернополь, Украина с тобой!
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04.08.2020 18:48 Ответить
Так смотайтесь, поддержите.
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04.08.2020 18:49 Ответить
Хорошо было в средневековье - ни тестов, ни болезней...
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04.08.2020 19:03 Ответить
у нас наступили времена ДО ДИНОЗАВРОВ..с этими в ермолках у власти дурдом еще будет тишина и спокойствие...
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04.08.2020 19:06 Ответить
Ну шо ж вы так. У нас наступили времена клоунов...
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04.08.2020 19:07 Ответить
Якщо подивитись всі "червоні зони" то легко помітити тенденцію. В ці зони входять області, звідки можуть привезти шини під жОПу вялічайшего.
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04.08.2020 19:21 Ответить
Это да! именно те зоны где забили на карантин, откуда орали, что короновирус это придумали... А теперь хотят развезти по всей Украине!
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04.08.2020 22:02 Ответить
не все так просто..
кричали-це все фігня однаково всюди..
...

просто епідемія звідти,де більше заражених і вони мобільніші...
а це заробітчани..

хоча такий фактор як пі*арастична фсб-шна секта РПЦ теж спрацював..
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04.08.2020 23:06 Ответить
https://censor.net/ua/user/89226 точно так кричали з квітня і кожен місяць. А, нічого, що в лютому 7 тис повернулось з Китаю і спокійно роз'їхались по всій Україні. З самого епіцентру "корони". І пізніше з Європи, таке ж. Цю тему мусолять кожен місяць і мабуть вже по другому кругу всі перехворіли, бо тестів немає. А без тестів, просто ГРВІ, або померлі від СНІД, тубіка, діабету...
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04.08.2020 23:09 Ответить
Поддерживаю мэра Тернополя . Простой и понятный для всех пример : чем больше удочек ты забросишь , тем больше рыбы поймаешь . Неужели в МОЗ всех Украинцев считают дебилами ? Чем устраивать сейчас из страны " зоны " , лучше бы в начале марта готовили больницы и оборудование для лечения коронавируса . Ведь было понятно с самого начала эпидемии ( пример Китай ) , что рано или поздно будут болеть все .
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04.08.2020 19:34 Ответить
Видно таки кому-то очень выгодно , чтоб люди и страна не работали , а нищали .
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04.08.2020 19:38 Ответить
Лікар з Луцька розповів про реалії "червоної зони": в лікарнях зайняті всі ліжка

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/boris-bondar.htm Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал - Цензор.НЕТ 9457


У Луцьку всі лікарні, які приймають хворих з COVID-19, переповнені. liga.net
У Луцьку все медустанови, які госпіталізують хворих на коронавірусі, переповнені, але пацієнти продовжують надходити.
Про це в коментарі https://nv.ua/ukraine/events/luck-krasnaya-zona-volyni-perepolnennye-bolnicy-i-mnozhestvo-zarazhennyh-koronavirusom-50104034.html Радіо НВ розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він охарактеризував епідемічну ситуацію в Луцьку і області як важку.
"На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, з самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це виправдано", - заявив медик.
Він зазначив, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - "всі ліжка зайняті".
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04.08.2020 23:02 Ответить
https://twitter.com/YevgenZinchenko

https://twitter.com/YevgenZinchenko Yevgen Zinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko @YevgenZinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko/status/1290638958314033153 3 ч

все просто: центральна влада стрімко втрачає функції влади.
висновок станеться восени, мабуть ще до місцевих виборів.
бо авторитет свій (якщо він був) ця влада вже просрала.
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04.08.2020 19:45 Ответить
Что бы попасть в зеленую зону нужно просто перестать тестировать.
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04.08.2020 21:06 Ответить
Тернополь попал в красную зону потому, что забил на всех! Теперь надо расхлёбывать, а не хочется!
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04.08.2020 21:58 Ответить
 
 