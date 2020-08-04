"НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск..."

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы, которые должны будут пройти 10-11 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в соцсети Twitter.

"НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК, его заместителя и судей этого суда на допрос - повестки опубликованы на веб-сайте НАБУ… Выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - отмечается в информации.

В ведомстве подчеркивают, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. "Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередного неявки подозреваемых на вызов к детективам НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - говорится в сообщении НАБУ.

Остальные трое подозреваемых, отмечают в ведомстве - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, они "являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ".

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Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.