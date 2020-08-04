НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы, которые должны будут пройти 10-11 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в соцсети Twitter.
"НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК, его заместителя и судей этого суда на допрос - повестки опубликованы на веб-сайте НАБУ… Выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - отмечается в информации.
В ведомстве подчеркивают, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. "Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередного неявки подозреваемых на вызов к детективам НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - говорится в сообщении НАБУ.
Остальные трое подозреваемых, отмечают в ведомстве - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, они "являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ".
Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.
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Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
НАБУ повторно вызывает Вовку на допрос)
- Та не знаю...
- Не, ну, низя же без тоста?...
- Низя, ик!
- А давай шоп я тебя не паймал!
- Давай...
- Так выпим за то, шо бы ты мне не пападался на глаза, када я тя у розыск абявлю?
- Давай... но... а как же мы на пянки собираться будим?
- Ну... это... ну ... Так шо делать?
- ЗНАЮ !!! По скайпу! ...по нему собираться бум....
На что надеются эти люди, едя к тем, кого они там, на Донбассе ненавидели и боялись всей душой? Я не понимаю их мотивов, но, они выезжают из ОРДЛО в мирные части Украины, ненавидя и шипя в нашу сторону, скрепя и мимикрируя принимают правила и условия жизни здесь. Хотя и не скрывают, что ждут полного захвата Украины РФ. Странная ситуация, но я сегодня хочу поговорить не о них, а о тех идейных пророссийских, любителей РФ, Кремля и Путина, которые уехали из ОРДЛО (чаще отвоевав в рядах боевиков, террористо-коллаборционистов), искать свою синюю птицу на российских просторах.https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-iz-respublik-begut-navarosyi.htm
Ненавидят нас прежде всего за нашу не решительность и предательство власти , в которой подавляющее большинство получали деньги от Путина (карлик умеет оплачивать предателей).
Ненавидят за сдачу Крыма, что побудило к военным действиям Кремля на их родине.
Этого уже вполне достаточно для ненависти. Ведь у них было только два выбора:-
1. Сибирь России.
2. Украинская территория...
P.S. Предательство и не решительность НЕ НАРОДА, а воровской власти, постоянно правящей Украиной.
Не в фейсбучики графоманить надобно, а мордой по асфальту пару кварталов протащить. Так быстрее доходит. Проверено (не мной)
Та не в розшук потрібно подавати, а відкривати сезон полювання!