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НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы, которые должны будут пройти 10-11 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ в соцсети Twitter.

"НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК, его заместителя и судей этого суда на допрос - повестки опубликованы на веб-сайте НАБУ… Выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - отмечается в информации.

В ведомстве подчеркивают, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. "Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередного неявки подозреваемых на вызов к детективам НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - говорится в сообщении НАБУ.

Остальные трое подозреваемых, отмечают в ведомстве - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, они "являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ВАКС относительно меры пресечения проходящему по делу ОАСК главе ГСА Холоднюку будет говорить об обоснованности подозрений против судей, - Бутусов

Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

Автор: 

НАБУ (4233) допрос (1373) Вовк Павел (260)


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Топ комментарии
+7
А бубочка уже разрешение дал?

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 5980
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04.08.2020 18:46 Ответить
+7
Прокуратура Украины откровенно саботирует судопроизводство по делу судей ОАСК, отказываясь фактически выполнять свои обязанности и предоставлять прокурорское участие в судебном процессе. Фактически - это саботаж на государственном уровне.
Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
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04.08.2020 18:58 Ответить
+5
Невже потім силоміць приведуть?
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04.08.2020 18:42 Ответить
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Невже потім силоміць приведуть?
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04.08.2020 18:42 Ответить
Так закон - один для всех, что для судей, что для депутатов, что для президентов, что для простых людей! Не выполняешь закон - отвечай по закону!
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04.08.2020 18:52 Ответить
https://censor.net/user/87509
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04.08.2020 18:53 Ответить
Прокуратура Украины откровенно саботирует судопроизводство по делу судей ОАСК, отказываясь фактически выполнять свои обязанности и предоставлять прокурорское участие в судебном процессе. Фактически - это саботаж на государственном уровне.
Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
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04.08.2020 18:58 Ответить
Идєт охота на Волков...😁
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04.08.2020 18:44 Ответить
на серых хищников - матерых и щенков...)))
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04.08.2020 19:10 Ответить
Можна як і на "полтавського терориста", тільки не треба тягнути 9 днів.
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04.08.2020 21:00 Ответить
А бубочка уже разрешение дал?

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 5980
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04.08.2020 18:46 Ответить
Хотелось бы услышать:
НАБУ повторно вызывает Вовку на допрос)
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04.08.2020 18:46 Ответить
А якщо не прийдуть, то спецназ ж буде?))
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04.08.2020 18:49 Ответить
Власть в Украине народ! За шкирки вовка и на народный суд Линча! Хай народу расскажет какой он политический проститутка!
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04.08.2020 18:50 Ответить
Так твій Зе забороняє його судити!
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04.08.2020 18:51 Ответить
Суд Лінча має дещо іншу процедуру, яка не передбачає сповідей...
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04.08.2020 18:55 Ответить
"Власть в Украине народ!" події минулого року показали, що телевізор...
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04.08.2020 19:26 Ответить
- За што зара пём?
- Та не знаю...
- Не, ну, низя же без тоста?...
- Низя, ик!
- А давай шоп я тебя не паймал!
- Давай...
- Так выпим за то, шо бы ты мне не пападался на глаза, када я тя у розыск абявлю?
- Давай... но... а как же мы на пянки собираться будим?
- Ну... это... ну ... Так шо делать?
- ЗНАЮ !!! По скайпу! ...по нему собираться бум....
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04.08.2020 18:53 Ответить
Не всегда, очень много историй, когда в мирные части Украины выезжали (выезжают) - вчерашние "наварасы" строители "республик", идейные, с "фашистами" в голове, и все же выбирающие хунту.
На что надеются эти люди, едя к тем, кого они там, на Донбассе ненавидели и боялись всей душой? Я не понимаю их мотивов, но, они выезжают из ОРДЛО в мирные части Украины, ненавидя и шипя в нашу сторону, скрепя и мимикрируя принимают правила и условия жизни здесь. Хотя и не скрывают, что ждут полного захвата Украины РФ. Странная ситуация, но я сегодня хочу поговорить не о них, а о тех идейных пророссийских, любителей РФ, Кремля и Путина, которые уехали из ОРДЛО (чаще отвоевав в рядах боевиков, террористо-коллаборционистов), искать свою синюю птицу на российских просторах.https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-iz-respublik-begut-navarosyi.htm
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04.08.2020 18:55 Ответить
Да. Ненавидя нас они прутся к нам.
Ненавидят нас прежде всего за нашу не решительность и предательство власти , в которой подавляющее большинство получали деньги от Путина (карлик умеет оплачивать предателей).
Ненавидят за сдачу Крыма, что побудило к военным действиям Кремля на их родине.
Этого уже вполне достаточно для ненависти. Ведь у них было только два выбора:-
1. Сибирь России.
2. Украинская территория...
P.S. Предательство и не решительность НЕ НАРОДА, а воровской власти, постоянно правящей Украиной.
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04.08.2020 19:37 Ответить
Останнім часом на Цензорі з'явилася група цитувальників текстів, які зазвичай не мають нічого спільного з темою обговорення...
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04.08.2020 18:57 Ответить
От Чаушеску повісток не присилали, і нічого, усе вирішили досить швидко. а тут якійсь вовк з вовченятами
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04.08.2020 18:58 Ответить
Это мудло со своим подельником зелемойским на бую вертело целое государство. А тут набу какое-то ...
Не в фейсбучики графоманить надобно, а мордой по асфальту пару кварталов протащить. Так быстрее доходит. Проверено (не мной)
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04.08.2020 19:02 Ответить
А де БТР?
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04.08.2020 19:05 Ответить
Кажуть пан Ситник хоче собі на підлогу в кабінеті постелити
НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 9426
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04.08.2020 19:05 Ответить
Они уже давно в Ростове с Виктором Федоровичем водку кушают с черной икрой.
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04.08.2020 19:09 Ответить
Вовка круто стоїть, якщо може визивати НАБУ
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04.08.2020 19:24 Ответить
Кам'яні баби в херсонських степах теж круто стоять. Як перенесуть до музею і там стоять...
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04.08.2020 19:28 Ответить
"НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск..."

Та не в розшук потрібно подавати, а відкривати сезон полювання!
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04.08.2020 19:34 Ответить
Не треба нічого погрожувати. Треба у Вовка арештувати у клітку, забрати під арешт майно його і його родичів,відключити звязок з усіма, брателли не повинні мати спілкування з Вовком. Ще краще посадити Вовка до зеків, "для повнформатного спілкування судді з засудженими і з'ясування недоліків у КК". Зараз піст - тому водичку даємо Вовку на 30 днів,вазелін, і нічого більше. Мабуть не здохне, а школа життя запрацює.
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04.08.2020 19:54 Ответить
шоу от цирка прислуги барыг.
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05.08.2020 10:30 Ответить
 
 