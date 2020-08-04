Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал факт обысков, которые ФБР США проводит в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов подчеркнул: "Сегодня в американском Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнес-центре One Clevelend Center.

По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами, сообщил сайт clevelend.com

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда

Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского - это прямой удар, демонстрация, что Коломойский - нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским и с его структурами. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор.

США показывают, что неисполнение обязательств по программе МВФ и кадровые перестановки во власти, они связывают с действиями Коломойского, и не допустят его усиления. Это значит, что Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату Приватбанка.

Это также сигнал, что Америка остается ключевым игроком украинской политики".

Также читайте: Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко