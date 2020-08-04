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Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским

Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал факт обысков, которые ФБР США проводит в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами

Об этом он написал в Фейсбуке. 

Бутусов подчеркнул: "Сегодня в американском Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнес-центре One Clevelend Center.

По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами, сообщил сайт clevelend.com

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда

Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского - это прямой удар, демонстрация, что Коломойский - нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским и с его структурами. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор.

США показывают, что неисполнение обязательств по программе МВФ и кадровые перестановки во власти, они связывают с действиями Коломойского, и не допустят его усиления. Это значит, что Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату Приватбанка.

Это также сигнал, что Америка остается ключевым игроком украинской политики".

Также читайте: Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) обыск (1904) США (27182) Бутусов Юрий (4386)


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Топ комментарии
+31
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 9143
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04.08.2020 19:24 Ответить
+25
Так поэтому Зеленский последнее время такой опухший от бухла? )))
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04.08.2020 19:18 Ответить
+24
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 3379
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04.08.2020 19:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Підмивайся ,Беня !!))
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04.08.2020 19:13 Ответить
Поздно пить Боржоми.
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04.08.2020 19:17 Ответить
А зеле уже поздно подмываться )
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04.08.2020 19:33 Ответить
C 27 июня 2020 г. охрана Зеленского переведена в состояние "красного уровня" ситуации. Это высшая степень угрозы жизни президента. За все время существования Украины ни разу не использовалась. Мы не знаем что и кто ему там наплели, но похоже это просто способ изолировать его, отсечь от информации и ограничить дееспособность.
К ситуации в Беларуси подключили Дмитриева. Ему предложено использовать Украину для вытаскивания части пойманных боевиков, с последующим "обменом" по минским соглашениям. Дмитриеву дали полномочия на резкое обострение на Донбассе при необходимости давления.Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1&fbclid=IwAR37GkqwoGBnlIJdLZWQ0QmtvV5lxKIIP5qxuCcfgSnIR1paBv5zpT2wA40 http://publication.pravo.gov.ru/Document/…/0001202003200021…
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4?fbclid=IwAR0nh7DsvQ4RzHCkyCQ9Y1DWFZREg5RH1-************************* https://declarations.com.ua/…/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-…
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b?fbclid=IwAR0e9fPdWFfo5fNHveE-BHkxYta_ODSCa9oynxKuqRz3-HUTrX_5LL2KuA4 https://declarations.com.ua/…/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-…
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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04.08.2020 20:52 Ответить
У нього іще є
Америка залишається ключовим гравцем української політики, - Бутусов про обшуки в американських фірмах, пов'язаних із Коломойським - Цензор.НЕТ 1959
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04.08.2020 19:49 Ответить
Особо порадовала надпись- цена 5 копеек. За нашего вазелина даже столько не дадут, это дерьмо и даром никому не нужно.
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04.08.2020 23:58 Ответить
Влучно
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05.08.2020 14:14 Ответить
бородатая тьотя Беня против дяди Сэма ?

я ставлю на Сэма
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05.08.2020 01:45 Ответить
«Страшно себе представить», что байден с этим бородатым обрезком сделает и его нарукавной зЭкуклой после своей победы в президентской гонке ...
На самом деле - нет. Все было предсказуемо и понятно ещё до первого тура президентских у нас...
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04.08.2020 19:15 Ответить
Нічого не зробить. Будь-які рухи американців у бік української влади за межі дозволеного будуть означати перехід до зовнішнього управління і посилення впливу Росії. А це не потрібно ні американцям, ні українцям.
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04.08.2020 19:24 Ответить
Ты это овощу в Ростове расскажи )))
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04.08.2020 19:32 Ответить
Ты о чем? Зеленский и баканов - фигуранты уголовного дела. Их принадлежность к вашей власти тут никого не интересует. А вот тебе лично неплохо бы задуматься над тем, шо ты работаешь на организованную преступную группировку.
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04.08.2020 19:40 Ответить
Бабки не пахнут )
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04.08.2020 19:43 Ответить
Иногда так запахнут, что аж жопа у бени и зеленского навыворот будет.
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05.08.2020 00:18 Ответить
Тобто розслідування махінацій Бєні на американській землі - це, по-твоєму, "за межі дозволеного"?
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04.08.2020 19:49 Ответить
Лазаренко тому пример. Да?
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04.08.2020 19:53 Ответить
Без паники, хлопец! Все равно твоих хозяев щущить будут. Так шо требуй аванса,может потом не до тебя будет.
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04.08.2020 20:36 Ответить
Дебил, *****.(с)
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04.08.2020 22:02 Ответить
с Зе точно ничего не сделает, абсолютно ничего. А на Беню - нас рать, как и на всех остальных бохоизбранных. Но, учитывая, что штатами реально управляют бохоизбранные, то и Бене тоже ничего серьезного не грозит. Ну придется поделиться немножко денюжкой, не более того
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04.08.2020 19:52 Ответить
таким как зеля и беня поделиться денюжкой, это как будто их выгралы в жепу
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05.08.2020 00:22 Ответить
А суд штата Делавер США УЖЕ ПОЛУЧИЛ 286 страниц документов с о. Кипр, про счета одного фигляра из г. Изогнутый Бивень и движняк по ним бабла из Привата. 😉
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04.08.2020 19:16 Ответить
Изогнутый Бивень - это сильно! Ну и остальное интересное...
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04.08.2020 20:41 Ответить
Изогнутый Бивень
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05.08.2020 01:48 Ответить
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 2193
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04.08.2020 19:17 Ответить
Так поэтому Зеленский последнее время такой опухший от бухла? )))
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04.08.2020 19:18 Ответить
Не только. Ему светит приход Байдена к власти в США. Вава чувствует 5 точкой -- будут бить.
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04.08.2020 19:20 Ответить
Америка залишається ключовим гравцем української політики, - Бутусов про обшуки в американських фірмах, пов'язаних із Коломойським - Цензор.НЕТ 7091
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04.08.2020 19:56 Ответить
не бить, а рвать... точку
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05.08.2020 01:51 Ответить
Це маніакально-депресивний психоз!!!)))
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04.08.2020 19:53 Ответить
Положение Зеленского незавидное - потому и такой опухший и находится в постоянном стрессе, с какой стороны не посмотреть - все ужасно:
- РФ требует выполнения Оманских договоренностей, давит имеющимся компроматом и обострением обстановки на Донбассе;
- в США он и Баканов проходят в судебном рассмотрении, как участники незаконного вывода "коломойских" денег из Приватбанка;
- выполнит хотелки Москвы - будет Майдан на Банковой, АТО-шники и Армия так его "любят", что может закончить, как Чаушеску или Каддафи;
- еще с Ленкой семейные проблемы и с беременностью Мендель
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04.08.2020 21:57 Ответить
ах, ну зачем же он еще с этой Мендель !
это так некстати, так некстати.....
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05.08.2020 01:50 Ответить
А бухло с коксом требует дополнительных отпусков за счет зебилов.
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05.08.2020 00:19 Ответить
он просто поправился, жрет от постоянного стресса (ну и бухает конечно) и нюхает конечно, пальчевский не даст соврать
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05.08.2020 00:23 Ответить
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 3356
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04.08.2020 19:18 Ответить
Та це такий дзвоник для Нелоха
Щоб здавав уже непотрібну фігуру і не рипався, а то і за нього візьмуться
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04.08.2020 19:19 Ответить
А когда-то олигарх Беня был героем Украины. Пока не поссорился с олигархом Порошенко.
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04.08.2020 19:19 Ответить
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 3379
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04.08.2020 19:24 Ответить
Мда? Когда это Вальцман был героем Украины? Ой ,КАЛОмойша?
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04.08.2020 22:04 Ответить
"героем Украины" он был только на своем к'анале Г+Г, так что не фантазируй набутылочник лишнехромосомный
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05.08.2020 00:02 Ответить
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Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 1373

... та спокойно...не истери....убеди буратину объявить дефолт...им будет не до намну )))
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04.08.2020 19:19 Ответить
Про наш "запредельно вумный" нарид.

При Ющенку був найвищий показник зростання економіки за всю незалежність України.

При Ющенку розкрили архіви КДБ. Ми ахнули від жаху!!!!
Ющенко вперше заговорив про відновлення Української Митрополії. Нашої Церкви, незалежної від ФСБшної рпц.
Ющенко назвав на весь світ "голодування під час неврожаю 33-37 рр." - голодомором і геноцидом українського народу.
Збудував меморіал пам'яті.

Дав нам усвідомлення того, що мышенебратья. Там вороги, що знищують нас. Вони несуть смерть. І через 10 років ми переконалися.

Заговорили про НАТО, євроінтеграцію та національну ідентичність, українську культуру і т.д.

Підтримали Грузію під час вторгнення росії на територію Грузії.

Вперше Ющенко озвучив про газовий шантаж рф, про ринкову ціну на газ, про взаємовигідний газовий контракт.

Заговорили про корупцію. При Кучмі про корупцію НЕ говорили. Боялися, тряслися і несли самі.

Ющенко перший президент-демократ, інтеліґентний, освічений. Такий західний, незрозумілий совкам. Мені часто говорили: "шо твій Ющ меле... нічого не зрозуміло".

Сьогодні соц.опитування показало найбільш низький рейтинг його як президента.

Таки справа не в холодильнику. Справа в тупості - нас дебілізують газпромівські канали. Справа в пропаганді, справа в діяльності російських медіа і ЗМІ, журналюг-агентів типу Гордона, фсбшників з українським громадянством.
Нас одурюють серіалами і шоу.
У ВР ВІДКРИТО працюють російські ставленики, вони не ховаються.
Вся ригівська шобла продовжує працювати на кремль. І знущається над нами, цинічно плює нам в обличчя.
У нас скрізь кишать ці воші та гниди. Вони вже пожирають нас... Це як грибок, цвіль. А ми не боремося.

У Кравчука і Кучми високі рейтинги. Капець нації... При цих шахраях-комуняках жерти було нічого, трусів не було.

При Кравчуку грошової одиниці не було. Конституції України не було навіть. Процвітав рекет. Зароджувалася мафія. Знищувалися найбільші підприємства.

Такі як Чорноморське Морське Пароплавство і відповідно весь морегосподарський комплекс не тільки регіону, але й держави.
Тупо продавали і крали.
Під підприємства брались величезні суми грошей.

Почав Кравчук, закінчив Кучма.

Кучма збудува найпотужнішу мафіозну структуру, корупцію по всій вертикалі влади.
Мєнтовське і прокурорське свавілля. Маски-шоу по містах носились, в прямому сенсі, знімали ДАНИНУ.
Податківці просто знущались над бізнесом.
Суддівські безчинства.
Рейдерські захоплення бізнесу, державних підприємств, в яких брали участь судді, можу нескінченно перераховувати.
Дрібним шавкам, наприклад, дільничним мєнтам давали можливість "заробити" і принести "заробіток" слідчому і далі до судів.
Наприклад, зупиняли круту молодь в Аркадії, заламували, в кишені наркоту і по 3000 доларів з батьків, щоб справу закрити.
Кучма абсолютно знищив свободу слова і демократичні вибори.

Сьогодні Нарід їх підняв на п'єдестал... Найвищі рейтинги.

Як важко жити серед такої кількості дебілів.
Вони ні хр&на не зрозуміли!!!!
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05.08.2020 00:02 Ответить
Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским - Цензор.НЕТ 9143
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04.08.2020 19:24 Ответить
Так Она делает украинскую политику
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04.08.2020 19:28 Ответить
То що Коломойша втратив в США, то при керівництві Зе бабло відіб'є на українцях
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04.08.2020 19:29 Ответить
уже за год отбил и с лихвой
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04.08.2020 19:58 Ответить
и куда по твоему он это бабло сложит? в землю закопает под синагогой?
потратить его он уже не сможет нигде в мире
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05.08.2020 00:03 Ответить
Клоун на очередной растяжке. Придется арестовать беню и отдать в хорошие руки.
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04.08.2020 19:30 Ответить
В США, ще готують законопроект для подання в Сенат, згідно якого РФ є спонсором тероризму. З відповідними наслідками...
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04.08.2020 19:31 Ответить
Не дано тебе понять !
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04.08.2020 19:40 Ответить
Где посадка 3го из 7ми заместителя минобороны по закупкам для всу.
Куда смотрит НАБУ? 3 заместителя минобороны нужно посадить за НАГЛУЮ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЯСЬ покупку мазов вместо кразов по завышенным на миллионы гривен тендерам. И наглую закупку козаков и онцилл вместо госпредериятия Дозор-б. Потому что у госпредприятия тяжело выбить откат. А вот у коммерческих прокладок и изза рубежа легче замутить откатную договорняковую схему.Вот почему онцилла вместо дозоров. Логика отката, вот в чем вся соль таких закупок и интереса покупать у тех где коррупционные риски высокие. У ЛБТЗ как госпредприятия откатные-коррупционные риски минимальны. Потому им легче якобы покупать у собственных прокладок и за рубежом.
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04.08.2020 20:25 Ответить
Беня тікай!
Поки гарант не відійшов від наркотичного угару і не включив свій креатив!
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04.08.2020 19:42 Ответить
ТОВ УкрЕвроМАЗ(как и лыбидь по рациям якобы украинским) - это откатная прокладка крыс из минобороны, который закупают мазы вместо кразов по завышенным ценам на миллионы гривен. Все тендеры с этой прокладкой есть коррупционные проекты минобороны с откатами. Потому 3-й заместитель минобороны по закупках должен быть посажен и расстрелян за диверсию по закупкам.
Богдан свинарчука лжет что белорусские мазы имеют локализацию 51%, потому что мозг свинарчука заточен только на максимальное воровство и сегодня - потому там локализации на богдане не может быть кроме как его принудят. Потому 51% есть ложью преувеличенной в 10 раз.Мозг свинарчука будет пытаться ******* до последнего. Использовать все возможности чтобы ничего не делать, до последнего. Это говорит о том что 51% это есть та самая ложь.
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04.08.2020 20:42 Ответить
А зараз КрАЗ запрацював на повну?
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04.08.2020 20:44 Ответить
Интересно, а канал "Г+Г" расскажет в новостях, что шефу сели на хвост ?
Или там будет про смычку Кравчук-Фокин и подвиги Рюкзакова?
Кстати, про рост цен на арбузы расскажут?
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04.08.2020 19:54 Ответить
Смотря на то КАК кацапы ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИЛИСЬ к этой спецоперции о давании кацапам передышки потому что им стало не хватать денег на войну ГОВОРИТ О ТОМ НУЖНО СДЕЛАТЬ НАОБОРОТ
Долой кровавый теночтитлан
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04.08.2020 20:49 Ответить
интересно, когда бородатую бабушка каломойшу посадят ? за ним уже давно тюрьма плачет)))
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04.08.2020 20:54 Ответить
Бубочкє приготуватися... - а нєфіг було для бєні кошти відмивати...
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04.08.2020 21:06 Ответить
Да и в Россию, если Беня не дурак, ему путь закрыт. Его потерпят пока, может, даже чего-то пообещают, пока он руками Зеленского и его окружения сдаёт Укарану, а когда дело будет сделано, то Бене больше захочется в честный американский суд, чем в руки Путина, который ему никогда не простит 2014 - 2015 годы.
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04.08.2020 21:13 Ответить
В Америке судебная и вообще правоохранительная система исполнительной властью не контролируется, и в политических и дипломатических играх не используется
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04.08.2020 21:47 Ответить
медленно, но уверенно писец подбирается к бородатому поцу.
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05.08.2020 07:36 Ответить
Може так, а можливо Трамп намагається таким чином натиснути на каломойського і його слугу зеленського аби запустити розслідування проти Байдена
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05.08.2020 13:06 Ответить
 
 