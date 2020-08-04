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Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают еще и в незаконном хранении оружия

Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают еще и в незаконном хранении оружия

Следователь вручил генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову изменение в подозрение. Теперь, кроме госизмены и пособничества в покушении на теракт, его подозревают в незаконном хранении оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Ґрати".

Изменения к подозрению Шайтанову вручил после заседания суда следователь Артем Баховский.

Шайтанову добавили статью о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса). По версии следствия, он незаконно хранил патроны к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска.

Адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили сказал журналистам, что у его подзащитного действительно есть оружие как у сотрудника СБУ. По словам адвоката, у Шайтанова имеются все необходимые документы для хранения и оружия, и патронов, но следователь пока не просил их предоставить.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд продлил арест подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова до 2 октября

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Также на Цензор.НЕТ: Вербовщик подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова Егоров руководил террористами на Донбассе, - контрразведка. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10272) Шайтанов Валерий (30)


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Топ комментарии
+4
Зебіли звинувачують Порошенка, а насправді подібні речі робили Шайтанови.
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04.08.2020 19:06 Ответить
+2
Это уже смешно...
Неужели для того, чтобы «зацепить» хоть как-то понадобились железобетонные три патрона от пм в служебном сейфе?
Стыдоба.... какая стыдоба....
Ладно, так уж и быть , подскажу: чтоб ужо наверняка с незаконному оружию добавьте ещё спичечной коробок травы. Стопудово должно сработать. Зуб голобородькин даю!
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04.08.2020 19:07 Ответить
+1
Если хранил патроны, то точно госизмена, но похоже на лажу.
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04.08.2020 19:17 Ответить
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Зебіли звинувачують Порошенка, а насправді подібні речі робили Шайтанови.
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04.08.2020 19:06 Ответить
Это уже смешно...
Неужели для того, чтобы «зацепить» хоть как-то понадобились железобетонные три патрона от пм в служебном сейфе?
Стыдоба.... какая стыдоба....
Ладно, так уж и быть , подскажу: чтоб ужо наверняка с незаконному оружию добавьте ещё спичечной коробок травы. Стопудово должно сработать. Зуб голобородькин даю!
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04.08.2020 19:07 Ответить
Зачем чтото менять, если оно работает?
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04.08.2020 19:11 Ответить
Я так понимаю , экспертизы ещё не готовы по обнародованному фактажу, а у него сроки содержания под стражей истекают, выпорхнет под «браслет» и - тю, тю через Крым /Минск в Москву ...
Если честно , с подобными фокусами с патронами и травой я уже к концу 90-х почти не сталкивался...
Кто в теме , тот поймёт ...
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04.08.2020 19:23 Ответить
Темное дело.
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04.08.2020 19:08 Ответить
Типа ему легальных стволов не хватало. Шота они того... п@#дЯт...
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04.08.2020 19:09 Ответить
Хто ж спорит?
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04.08.2020 20:48 Ответить
Если хранил патроны, то точно госизмена, но похоже на лажу.
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04.08.2020 19:17 Ответить
Шайтан попутал..
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04.08.2020 19:17 Ответить
Вообще-то фамилии в давние времена давались не просто так:

поэтому индивиды с фамилиями Шайтанов или как кремлёвский политолог Сатановский - это как правило, очень мерзкие подозрительные люди.

Когда-то мне пришлось вести дело обвиняемого в злостном хулиганстве по фамилии Буянов: у него было 4 судимости и все по хулиганке.

Отец, дядька и старший брат - все эти буйнопомешанные ублюдки Буяновы тоже по 2-3 раза отсидели на зоне по статье за хулиганство с особой дерзостью.

Назначать мордорского совка с фамилией Шайтанов на должность начальника спецназа СБУ - это нечто запредельное по идиотизму.
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04.08.2020 19:33 Ответить
Да вы шо! Он наверное и карантинные растения со своей грядки на даче во время не удалял!
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04.08.2020 19:30 Ответить
Когда шайтанова взяли, то скрывали, что генеральские погоны ему повесил шоколад, который до сих пор за это не ответил, хотя на ту минуту шоколада о всех "подвигах" шайтанова ознакомили.
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04.08.2020 21:02 Ответить
 
 