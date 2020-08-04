Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают еще и в незаконном хранении оружия

Следователь вручил генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову изменение в подозрение. Теперь, кроме госизмены и пособничества в покушении на теракт, его подозревают в незаконном хранении оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Ґрати".

Изменения к подозрению Шайтанову вручил после заседания суда следователь Артем Баховский.

Шайтанову добавили статью о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса). По версии следствия, он незаконно хранил патроны к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска.

Адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили сказал журналистам, что у его подзащитного действительно есть оружие как у сотрудника СБУ. По словам адвоката, у Шайтанова имеются все необходимые документы для хранения и оружия, и патронов, но следователь пока не просил их предоставить.

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Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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