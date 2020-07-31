РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7526 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 064 10

Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист

Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист

НБУ ухудшил ключевые маяки для экономики Украины на 2020 год. Согласно новым ожиданиям регулятора, падение ВВП составит минус 6%, при таком же уровне инфляции. А безработица вырастет до почти 10%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

"Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление, ослабление карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже, чем до коронакризиса, но демонстрирует признаки стабилизации", – считает глава НБУ Кирилл Шевченко.

Независимые эксперты, в свою очередь, более пессимистичны в своих оценках. Ведь новая волна пандемии и усиление трансграничных ограничений – могут нанести мировой экономике еще один удар. А это – очередное обострение проблем с безработицей как в Украине, так и в Европе.

Экономист и управляющий партнер консалтинговой компании Юрий Нетесаний отмечает: "В целом, определенная часть этих людей находится в отпусках за собственный счет, часть работает неофициально и получает средства другим путем. И поэтому оценить реальные цифры довольно сложно".

И добавляет: "Предприятиям следует ценить те доходы, которые есть, и те продажи, которые они формируют. А сотрудникам и гражданам... держаться за те рабочие места и те доходы, которые они сегодня имеют. И экономить средства. Потому что не исключен вариант, что вторая волна начнется с середины осени и может задеть и Украину".

Отметим, что в Украине за три месяца карантина стремительно увеличилось количество безработных, что, в частности, негативно повлияло и на уровень заработных плат. Главные причины роста безработицы – это закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа – крупнейший импортер украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать штат и увольнять, в частности, украинских работников.

Автор: 

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
А заборону на експорт медичних масок та дезінфікаторів вже зняли...
показать весь комментарий
04.08.2020 19:24 Ответить
+1
Да куда уже больше? После бубочки будем отходить дольше, чем от активной агрессии Раши

Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист - Цензор.НЕТ 6341
показать весь комментарий
04.08.2020 19:28 Ответить
+1
А після другої хвилі буде третя,а там четверта.І багато країн можуть просто перестати існувати.В далекому майбутньому нащадки будуть згадувати.які люди були дурні.Як зараз згадують за предків.
показать весь комментарий
04.08.2020 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А заборону на експорт медичних масок та дезінфікаторів вже зняли...
показать весь комментарий
04.08.2020 19:24 Ответить
Да куда уже больше? После бубочки будем отходить дольше, чем от активной агрессии Раши

Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист - Цензор.НЕТ 6341
показать весь комментарий
04.08.2020 19:28 Ответить
А після другої хвилі буде третя,а там четверта.І багато країн можуть просто перестати існувати.В далекому майбутньому нащадки будуть згадувати.які люди були дурні.Як зараз згадують за предків.
показать весь комментарий
04.08.2020 19:28 Ответить
Ей Богу, хватит уже, а?! Страна (та что адекватная и образованная) до сих пор от неприлично затянувшихся 100 дней *********** до сих пор отойти не может ...
показать весь комментарий
04.08.2020 19:32 Ответить
Вони кажуть, що від голоду краще вмирати, ніж від короновірус!? Українці, ми це вже проходили в 1932-33 р.р!
показать весь комментарий
04.08.2020 19:39 Ответить
Так оно для того и придумано, чтоб повалять экономики. Иначе какой смысл?
показать весь комментарий
04.08.2020 19:42 Ответить
Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист - Цензор.НЕТ 9672
показать весь комментарий
04.08.2020 19:46 Ответить
Немцы уже предупредили, что будет в случае ужесточения карантина.
показать весь комментарий
04.08.2020 20:41 Ответить
 
 