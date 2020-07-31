Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар, - экономист

НБУ ухудшил ключевые маяки для экономики Украины на 2020 год. Согласно новым ожиданиям регулятора, падение ВВП составит минус 6%, при таком же уровне инфляции. А безработица вырастет до почти 10%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

"Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление, ослабление карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже, чем до коронакризиса, но демонстрирует признаки стабилизации", – считает глава НБУ Кирилл Шевченко.

Независимые эксперты, в свою очередь, более пессимистичны в своих оценках. Ведь новая волна пандемии и усиление трансграничных ограничений – могут нанести мировой экономике еще один удар. А это – очередное обострение проблем с безработицей как в Украине, так и в Европе.

Экономист и управляющий партнер консалтинговой компании Юрий Нетесаний отмечает: "В целом, определенная часть этих людей находится в отпусках за собственный счет, часть работает неофициально и получает средства другим путем. И поэтому оценить реальные цифры довольно сложно".

И добавляет: "Предприятиям следует ценить те доходы, которые есть, и те продажи, которые они формируют. А сотрудникам и гражданам... держаться за те рабочие места и те доходы, которые они сегодня имеют. И экономить средства. Потому что не исключен вариант, что вторая волна начнется с середины осени и может задеть и Украину".

Отметим, что в Украине за три месяца карантина стремительно увеличилось количество безработных, что, в частности, негативно повлияло и на уровень заработных плат. Главные причины роста безработицы – это закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа – крупнейший импортер украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать штат и увольнять, в частности, украинских работников.