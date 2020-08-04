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Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер

Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные

Вместо реформы в области распределения электричества, Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг хочет внедрить RAB-тарифы при провальной методологии правительства Азарова. Цель - снизить стоимость облэнерго для приватизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "Слуга народа", Председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

По информации Буймистер, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк предлагает внедрить стимулирующее тарифообразования по методологии, которую предлагало правительство Азарова - разделение базы активов операторов системы деления на "старую" и "новую" и начисления ставки возврата инвестиций на уровне 3-4% для старых активов и 17 % для новых активов. Депутат отметила, что во времена Азарова предлагалась аналогичная модель стимулирующего тарифа с распределением баз активов и ставок возврата инвестиций.

"Такого разделения и подхода нет нигде в Европе, так как корректно разделить базы "старую и новую" и вести по ним учет - невозможно. Так же, как и нет доходности по двум ставкам. Во всем мире бизнес привлекателен для инвестора тогда, когда дает доход больший, чем депозит в банке. Это измеряется показателем WACC. Для бизнеса распределение электроэнергии - сегодня это около 17%", - пишет Буймистер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ хочет внедрить RAB-тариф с коррупционными рисками, - нардеп Буймистер

По мнению депутата, ни один инвестор не придет в бизнес со стимулирующим тарифообразованием без стимулов.

Концепция RAB-тарифов правительства Азарова, которое сейчас почти полностью повторяет НКРЭКУ под председательством Тарасюка, известная тем, что не привела инвесторов в отрасль.

"Его не пугает то, что "азаровский" концепт был провальным, его не пугает, что ни один инвестор не пришел, его не пугает, что Украина скатилась на последнее место в Европе по качеству электроснабжения, а на сетях - нигде заплату ставить", - подчеркивает Людмила Буймистер.

Автор: 

тарифы (1892) RAB (34) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
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свынюки уже провели 149 реформ, народ за чертой нищеты, реформаторы в европе и сша с полными офшорами бабла
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04.08.2020 19:43 Ответить
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Слуги научились считать? Как в анекдоте - "С такой фамилией, и не шить?"
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04.08.2020 19:36 Ответить
И где хоть одна реформа?
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04.08.2020 19:40 Ответить
Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 8104
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04.08.2020 19:46 Ответить
То не на довго: Урядом керує людина гудка, а хто у нас найбільший "енергетичний магнат" - питання риторичне.
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04.08.2020 19:51 Ответить
свынюки уже провели 149 реформ, народ за чертой нищеты, реформаторы в европе и сша с полными офшорами бабла
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04.08.2020 19:43 Ответить
то есть ближе к яме
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04.08.2020 19:45 Ответить
И шо - уже сидят? бубочка люещал еще прошлой весной всех "за граты" (или заграты... хз).
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04.08.2020 19:48 Ответить
"Концепция RAB-тарифов правительства Азарова, которое сейчас почти полностью повторяет НКРЭКУ под председательством Тарасюка, известная тем, что не привела инвесторов в отрасль." - Та тю! Сие затеяли вовсе не для этого! А чтобы олигархи стали богаче через грабёж народа и Украины! Ваш Кэп. Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6219
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04.08.2020 19:47 Ответить
Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 2361
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04.08.2020 19:47 Ответить
А на прямом ввп падает на 25%,причем,каждый день.
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04.08.2020 20:37 Ответить
-14% - падение экономики. И это только во втором квартале. Столько было в начале 2014г., это когда от Украины "отвалилось" три региона, Крым, Донецкая обл. и Луганская. И одним коронавирусом такое падение не оправдать. Это надо уметь...... Ну так что вата, это уже конец эпохи бедности или как?

Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4429
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04.08.2020 23:06 Ответить
 
 