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Заведение, в котором избили украинскую модель Кирилюк и ее друзей, закрыли, - посольство Турции

Заведение, в котором избили украинскую модель Кирилюк и ее друзей, закрыли, - посольство Турции

Заведение в г.Чешме (Турция), где в ночь на пятницу 31 июля была избита охраной украинка Дарья Кирилюк и еще три женщины, в настоящее время закрыто.

Об этом сообщает Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В посольстве отмечают, что Турция на наивысшем уровне предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых гостей страны был спокойным и безопасным. Случившееся посольство называет досадным и нежелательным инцидентом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хозяин турецкого пляжа обвинил избитую украинскую модель Кирилюк в клевете

Ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее и ее друзей избила охрана на пляже в Турции.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи и заявил, что Украина рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Хозяин пляжа обвинил модель в клевете. По его словам, девушка пострадала во время драки между двумя компаниями, в которой не принимали участие охранники заведения.

Также на Цензор.НЕТ: Избиение украинской модели в Турции: Геращенко встретился с заместителем посла. ДОКУМЕНТ

Автор: 

избиение (9822) посольство (1085) Турция (3502) Дарья Кирилюк (4)


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Топ комментарии
+45
То якийсь звіздець. Морпіх Журавель 4 дні кров`ю стікав і мовчали, а тут якійсь сосці по морді дали і міжнародний скандал, пілять. А вона якого хера серед ночі на пляжі робила?
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04.08.2020 19:49 Ответить
+24
Вы бы так за нашими солдатами беспокоились как за этой "моделью", уроды.
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04.08.2020 19:47 Ответить
+23
Судя по всему, две компании "богемы" по пьянке передрались на пляже. Турки, не особо разбираясь, надавали бамбуков всем подряд. Где трагедия? Ну, за исключением того, шо мало дали...
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04.08.2020 19:53 Ответить
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Хвойда переймається що не трахнули, а тільки рило набили?
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04.08.2020 22:10 Ответить
е-мое, хвойда антонина за всех остальных ...лядей мазу перед турками тянет, ахренеть.
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04.08.2020 22:16 Ответить
Странно, но она ничего не говорит после чего их стали избивать. В чем причина или что произошло до того как? Ни слова! В любом случае нужно видео с камер посмотреть. Избивать не имели права, но по фото видно что у неё лишь ссадина брови и размазана кровь. Если бы её действительно бил мужик она бы выглядела как Анастасия, которую в поезде избил насильник. Выводы делать рано, похоже она что-то недоговаривает.
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04.08.2020 22:18 Ответить
У меня сестру так зовут)), я тоже одессит, когда кто-то нарушает общественный порядок вызывают полицию, а не бьют, да ещё женщин....
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04.08.2020 22:45 Ответить
Согласна. Но я не верю что её избили охранники.
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05.08.2020 06:22 Ответить
( Наташа ) До свадьбы с турком заживет !
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04.08.2020 22:27 Ответить
Быдло комменты поражают,и правда в Украине 73 % стадо....
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04.08.2020 22:29 Ответить
не верится, что всю эту грязь пишут украинцы, гребаный стыд.
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04.08.2020 22:42 Ответить
Точно, позорище редкостное, чтобы это польку в турки избили.....
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04.08.2020 22:46 Ответить
coecтaдо! гaньбa!
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04.08.2020 23:47 Ответить
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05.08.2020 00:33 Ответить
Н-да.
Я нічого про неї не знаю. ОК, одна з тих, хто не вважає себе українкою (то - винятково її проблеми), живе на рашці, чи де там ще. Чи вона перша, чи остання ?
Але бруд, який на неї вилляли в усіх коментах на усіх гілках - найвищого гатунку.
Найбільше вражає (особисто мене), що обізвали, як тільки можна, записали у хвойди (я в курсі про будні моделей, але ...), пожалкували од душі, що мало побили - треба було взагалі мало не до смерті ...
=Професійних= підстилок, вуличних, трасових, бордельних, підвальних (яких там ще ?) спермоприйомників загального вжитку їхні форумні клієнти так ніколи не називають: свою витягану на всі сторони шлюхотню вони якраз *******, жаліють, називають гарними словами, вважають чесними і порядними та протиставляють нормальним жінкам. Причому часто - СВОЇМ ДРУЖИНАМ і матерям своїх дітей. Стогнуть-волають, що хвойд ніяк не легалізують - вони б тоді жили в притонах. Журяться про здоров*я своїх ***, про умови їхньої "праці" і т.д.
Отака вона: "чоловіча" "логіка", "розум" і найголовніше - "порядність" і "благородство".
Мерзота. Помитися хочеться. З такими хтось ще має стосунки ?
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05.08.2020 00:52 Ответить
А чому ви дивуєтесь? Чоловіки таких не поважають. Та правильно роблять. Тут ще спрацьовує чоловічі ревнощі, що вона не обрала українця, а обрала араба. Чоловікі таким чином захищають свою націю від іноземців. Це все інстинкти і я їх розумію.
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05.08.2020 01:29 Ответить
???
Недавно писали про українських шлюх, які легально =працюють= в Німеччині. Про нелегальних помовчимо. І про інші країни. Таких коментів не було.
А місцеві українські підстилки іноземців через себе не перепускають ?
І нічого. Одна ляпота в коментах, сюсі-пусі. Тащаться від =фей=.
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05.08.2020 01:34 Ответить
Шльондри та повії - це зовсім інше. Це професіоналки, які не претендують на продовження роду та нації. До таких чоловіки не мають претензій, бо розуміють, що вони на роботі. А моделі, та просто гарні дівчата - це ж наша українська гордість, яку треба захищати від іноземців. От наши чоловіки їх і захищають.
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05.08.2020 01:43 Ответить
Я бачу: такий "захист" у коментах - аж гай шумить.
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05.08.2020 02:07 Ответить

Нє, цю вже не захищають. Ця для них вже відрізаний шмат. Іі вони вже ненавидять.
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05.08.2020 02:11 Ответить
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05.08.2020 07:25 Ответить
Жінки завжди сприймають інформацію у якийсь дивний для мене спосіб. Десь так афроамериканці у США розмірковують.
Обурення викликало не хто вона і не чим заробляє на життя, а причина інциденту.
Це ненависть не до жінки, а соціально-класова. За інформацією, ця компанія спровокувала конфлікт, жбурляючи у охоронців кубики льоду та демонструючи зверхність. Саме ставлення богеми до оточуючих і стало наслідком реакції. Відсутність повної інформації ще більше переконало людей у цьому. Вибачте, але багато хто відпочивав у Туреччині і такого відношення не бачив. Тому логічним є те, що люди підозрюють, що жертва не така вже й жертва...
А те, що епітети такі підібрали... ну так негрів теж нігерами називають, це хіба не правда? Ну і модель назвали синонімом... Можно звісно сперечатись чи є курва синонімом моделі, але це така справа...
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05.08.2020 16:01 Ответить
"Дякую" за порівняння.
Нічого не скажеш - "чоловіче", "справжнє".
Я про таких якраз і написала.
Не помилилася.
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05.08.2020 19:52 Ответить
Не знаю що вам відповісти... Мене ніколи не хвилювало, що я чоловік, ніколи не обурювало ставлдення до мене, як до чоловіка і я у цьому, не бачу ні якої проблеми. Навіть вашу негативну оцінку усіх чоловіків, я сприймаю як вашу точку зору. Ну добре, припустимо ми такі і що? У вас є якісь інші чоловікі? А які вони? Трохи жиночніші?
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05.08.2020 22:16 Ответить
Мені ваші фантазії взагалі не цікаві.
Ви огидно спотворили і перекрутили мій комент, я не маю жодного бажання вам щось доводити ні дискутувати.
Може, спочатку варто прочитати, на що ви відповідаєте, подумати, про що там йдеться, а потім вже вигадувати і приписувати мені свою маячню.
Бувайте.
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06.08.2020 00:07 Ответить
Я нічого не перекручував. Я так його зрозумів. Це комент жінки із претензіями до морального обліку чоловіків. Я не правий? Я вам пояснив, що конкретна ситуація є наслідком іншої проблеми, соціально-майнової, а не гендерної. Для мене, як для чоловіка, це очевидно. Чому цього не бачать жінки? Я не в курсі.
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06.08.2020 09:05 Ответить
Я винятково відповім вам, хоча жаль марнувати час, просто щоб не брали на себе багато і не були настільки самовпевненим і пихатим.
1. У моєму коменті чітко написано (для дуже альтернативно обдарованих - аж два рази), що я коментую висловлення форумчан конкретно по цій новині. Більше того, нормальним зрозуміло, що і в цьому випадку не йдеться про всіх навіть форумчан. Тому повторюю: ви грубо і нахабно брешете, маніпулюєте і перекручуєте, приписуючи мені свою відбиту маячню про мою негативну оцінку усіх чоловіків. Це - тупо і ницо. І я ні вам, ні вам подібним цього не дозволяю.
2. Якщо ви визнаєте, що жінки сприймають інформацію у відмінний ВІД ВАШОГО (тільки від вашого) спосіб (дивний для вас), то ви, таким чином, підтверджуєте, що їхній хід думок для вас є не зрозумілим. І після цього категорично відрубувати, що вам =очевидно= - так само тупо. А розуміти ви навіть не пробували. Та й не пробуєте. Я завжди нормально ставлюся і дискутую, щоб розібрати спірні положення, відкрита до такого обміну думками. Але вам цього не потрібно: ви ж дуже високо себе несете і іншу думку сприймати не збираєте, вам легше принизити.
3. Я цілком свідома, що для переважної більшості дуже не просто зрозуміти, що, якщо людина щось пише, то це не означає буквально, що вона пише лише про себе. Кожен з нас має різні ролі в житті. Одна з них для мене - жінка. І мої думки іноді / часто можуть бути відображенням цієї ролі (я - одна з нас, жінок), а не викладенням внятково моїх особистого ставлення. Ви ж нахабно і безсовісно витлумачили це саме так і на підставі цього приписали мені свої "висновки". Це - перекручування. (Зі ставленням до мене з боку чоловіків теж все нормально. І мені подобається бути жінкою, хоча не завжди просто. У чоловіків свої складнощі). Але це не означає, що я не знаю, як в інших, що вони про це думають, і не маю права про це писати).
4. Кваліфікувати людину к**вою на підставі її професії - не порядно і не професійно. Так само можна сказати, що адвокати дадуть фору останньому проституту. І є повним синоніном цього слова, як заробляють - відомо. (не ставлю лапок, але цитую вас).
5. Я думала, що адвокат мав би розуміти, що не можна узагальнювати персональний досвід. Якщо цього не трапилося (в усякому разі - поки що, з вами), це не означає, що цього не було чи не може бути.
6. Є і інша інформація: що її побив її хлопець. Я не шукатиму: мені не цікаво. Я написала лише своє враження від фактично одностайних коментів і порівняла з тими, які я тут регулярно читаю у темах про справжніх шлюх, причому їх пишуть їхні клієнти.
7. "Жінки завжди сприймають інформацію у якийсь дивний для мене спосіб. Десь так афроамериканці у США розмірковують."
Це - нижче дна.
Не пишіть мені більше ніколи.
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09.08.2020 01:02 Ответить
І ще, для таких =вумних=: Обурення викликало не хто вона і не чим заробляє на життя, а причина інциденту.
От по причині інциденту і кваліфікуйте людину.
А не всіма тими словами, якими =не афроамериканці у США= пообзивали людину і записали її у закінчені шлюхи. Таке враження, що вони - її клієнти чи їхні друзі. І довелося дорого заплатити, то тепер скиглять за своїми нещасними копійками.
Я почекаю перевіреної інформації, щоб робити висновок.
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05.08.2020 19:59 Ответить
Причина не в тому, що вона жінка, а у тому, що вона заможна.
Я її туди не записував. Як заробляють моджелі, актриси і т.п., ні для когоне є таємницею.
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05.08.2020 22:12 Ответить
Рвотно когда из таких говноедов лепят прям души не чаять человека. На дело то мозгов не хватило обойти приколы стороной, так еще и как многие наши провластные и богатые люди делают, так это угрожать пользуясь положением. А у турков с чувство юмора вообще не очень + их религия вполне позволяет им побивать камнем тех, кто им не понравился)
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05.08.2020 00:55 Ответить
Весь цей кіпіш наче зроблений навмисно для самореклами. Моделі, які хочуть стати топ-моделями і не на таке здатні. Ви колись чули про цю Кирилючку, чи бачили її десь на рекламі чи обкладинці? Ніт? Я теж. Після цього її обов'язково запропонують контракт та не один. Вона стане мільонершою, а ви і надалі обговорюйте цю фігню.
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05.08.2020 01:24 Ответить
чота она что побитая - страшная, что не побитая - страшная.
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05.08.2020 07:29 Ответить
Глянул фотки этой модели. Фото только в турецких журналах.
Ее ехарь тоже турок.

Очередная турецкая шалава отгребла по рылу. Чего шухер то подымать???
Эта модель налоги платит Украине?
Вот это надо выяснять, а не публиковать "страдания проститутки" (с)
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05.08.2020 09:51 Ответить
Дали якійсь курві по писку отже було за що . То що тепер по кожній курві поминки влаштовувати
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05.08.2020 18:21 Ответить
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