Заведение, в котором избили украинскую модель Кирилюк и ее друзей, закрыли, - посольство Турции

Заведение в г.Чешме (Турция), где в ночь на пятницу 31 июля была избита охраной украинка Дарья Кирилюк и еще три женщины, в настоящее время закрыто.

Об этом сообщает Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В посольстве отмечают, что Турция на наивысшем уровне предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых гостей страны был спокойным и безопасным. Случившееся посольство называет досадным и нежелательным инцидентом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хозяин турецкого пляжа обвинил избитую украинскую модель Кирилюк в клевете

Ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее и ее друзей избила охрана на пляже в Турции.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи и заявил, что Украина рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Хозяин пляжа обвинил модель в клевете. По его словам, девушка пострадала во время драки между двумя компаниями, в которой не принимали участие охранники заведения.

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