Заведение, в котором избили украинскую модель Кирилюк и ее друзей, закрыли, - посольство Турции
Заведение в г.Чешме (Турция), где в ночь на пятницу 31 июля была избита охраной украинка Дарья Кирилюк и еще три женщины, в настоящее время закрыто.
Об этом сообщает Офис по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Заведение, в котором произошел упомянутый инцидент, было закрыто", - говорится в распространенном во вторник сообщении.
В посольстве отмечают, что Турция на наивысшем уровне предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых гостей страны был спокойным и безопасным. Случившееся посольство называет досадным и нежелательным инцидентом.
Читайте на Цензор.НЕТ: Хозяин турецкого пляжа обвинил избитую украинскую модель Кирилюк в клевете
Ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее и ее друзей избила охрана на пляже в Турции.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи и заявил, что Украина рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.
Хозяин пляжа обвинил модель в клевете. По его словам, девушка пострадала во время драки между двумя компаниями, в которой не принимали участие охранники заведения.
Также на Цензор.НЕТ: Избиение украинской модели в Турции: Геращенко встретился с заместителем посла. ДОКУМЕНТ
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Я нічого про неї не знаю. ОК, одна з тих, хто не вважає себе українкою (то - винятково її проблеми), живе на рашці, чи де там ще. Чи вона перша, чи остання ?
Але бруд, який на неї вилляли в усіх коментах на усіх гілках - найвищого гатунку.
Найбільше вражає (особисто мене), що обізвали, як тільки можна, записали у хвойди (я в курсі про будні моделей, але ...), пожалкували од душі, що мало побили - треба було взагалі мало не до смерті ...
=Професійних= підстилок, вуличних, трасових, бордельних, підвальних (яких там ще ?) спермоприйомників загального вжитку їхні форумні клієнти так ніколи не називають: свою витягану на всі сторони шлюхотню вони якраз *******, жаліють, називають гарними словами, вважають чесними і порядними та протиставляють нормальним жінкам. Причому часто - СВОЇМ ДРУЖИНАМ і матерям своїх дітей. Стогнуть-волають, що хвойд ніяк не легалізують - вони б тоді жили в притонах. Журяться про здоров*я своїх ***, про умови їхньої "праці" і т.д.
Отака вона: "чоловіча" "логіка", "розум" і найголовніше - "порядність" і "благородство".
Мерзота. Помитися хочеться. З такими хтось ще має стосунки ?
Недавно писали про українських шлюх, які легально =працюють= в Німеччині. Про нелегальних помовчимо. І про інші країни. Таких коментів не було.
А місцеві українські підстилки іноземців через себе не перепускають ?
І нічого. Одна ляпота в коментах, сюсі-пусі. Тащаться від =фей=.
Нє, цю вже не захищають. Ця для них вже відрізаний шмат. Іі вони вже ненавидять.
Обурення викликало не хто вона і не чим заробляє на життя, а причина інциденту.
Це ненависть не до жінки, а соціально-класова. За інформацією, ця компанія спровокувала конфлікт, жбурляючи у охоронців кубики льоду та демонструючи зверхність. Саме ставлення богеми до оточуючих і стало наслідком реакції. Відсутність повної інформації ще більше переконало людей у цьому. Вибачте, але багато хто відпочивав у Туреччині і такого відношення не бачив. Тому логічним є те, що люди підозрюють, що жертва не така вже й жертва...
А те, що епітети такі підібрали... ну так негрів теж нігерами називають, це хіба не правда? Ну і модель назвали синонімом... Можно звісно сперечатись чи є курва синонімом моделі, але це така справа...
Нічого не скажеш - "чоловіче", "справжнє".
Я про таких якраз і написала.
Не помилилася.
Ви огидно спотворили і перекрутили мій комент, я не маю жодного бажання вам щось доводити ні дискутувати.
Може, спочатку варто прочитати, на що ви відповідаєте, подумати, про що там йдеться, а потім вже вигадувати і приписувати мені свою маячню.
Бувайте.
1. У моєму коменті чітко написано (для дуже альтернативно обдарованих - аж два рази), що я коментую висловлення форумчан конкретно по цій новині. Більше того, нормальним зрозуміло, що і в цьому випадку не йдеться про всіх навіть форумчан. Тому повторюю: ви грубо і нахабно брешете, маніпулюєте і перекручуєте, приписуючи мені свою відбиту маячню про мою негативну оцінку усіх чоловіків. Це - тупо і ницо. І я ні вам, ні вам подібним цього не дозволяю.
2. Якщо ви визнаєте, що жінки сприймають інформацію у відмінний ВІД ВАШОГО (тільки від вашого) спосіб (дивний для вас), то ви, таким чином, підтверджуєте, що їхній хід думок для вас є не зрозумілим. І після цього категорично відрубувати, що вам =очевидно= - так само тупо. А розуміти ви навіть не пробували. Та й не пробуєте. Я завжди нормально ставлюся і дискутую, щоб розібрати спірні положення, відкрита до такого обміну думками. Але вам цього не потрібно: ви ж дуже високо себе несете і іншу думку сприймати не збираєте, вам легше принизити.
3. Я цілком свідома, що для переважної більшості дуже не просто зрозуміти, що, якщо людина щось пише, то це не означає буквально, що вона пише лише про себе. Кожен з нас має різні ролі в житті. Одна з них для мене - жінка. І мої думки іноді / часто можуть бути відображенням цієї ролі (я - одна з нас, жінок), а не викладенням внятково моїх особистого ставлення. Ви ж нахабно і безсовісно витлумачили це саме так і на підставі цього приписали мені свої "висновки". Це - перекручування. (Зі ставленням до мене з боку чоловіків теж все нормально. І мені подобається бути жінкою, хоча не завжди просто. У чоловіків свої складнощі). Але це не означає, що я не знаю, як в інших, що вони про це думають, і не маю права про це писати).
4. Кваліфікувати людину к**вою на підставі її професії - не порядно і не професійно. Так само можна сказати, що адвокати дадуть фору останньому проституту. І є повним синоніном цього слова, як заробляють - відомо. (не ставлю лапок, але цитую вас).
5. Я думала, що адвокат мав би розуміти, що не можна узагальнювати персональний досвід. Якщо цього не трапилося (в усякому разі - поки що, з вами), це не означає, що цього не було чи не може бути.
6. Є і інша інформація: що її побив її хлопець. Я не шукатиму: мені не цікаво. Я написала лише своє враження від фактично одностайних коментів і порівняла з тими, які я тут регулярно читаю у темах про справжніх шлюх, причому їх пишуть їхні клієнти.
7. "Жінки завжди сприймають інформацію у якийсь дивний для мене спосіб. Десь так афроамериканці у США розмірковують."
Це - нижче дна.
Не пишіть мені більше ніколи.
От по причині інциденту і кваліфікуйте людину.
А не всіма тими словами, якими =не афроамериканці у США= пообзивали людину і записали її у закінчені шлюхи. Таке враження, що вони - її клієнти чи їхні друзі. І довелося дорого заплатити, то тепер скиглять за своїми нещасними копійками.
Я почекаю перевіреної інформації, щоб робити висновок.
Я її туди не записував. Як заробляють моджелі, актриси і т.п., ні для когоне є таємницею.
Ее ехарь тоже турок.
Очередная турецкая шалава отгребла по рылу. Чего шухер то подымать???
Эта модель налоги платит Украине?
Вот это надо выяснять, а не публиковать "страдания проститутки" (с)