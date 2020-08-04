Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ
Судебная комиссионная военная экспертиза признала, что генерал-майор Виктор Назаров мог и должен был принять меры, обеспечивающие безопасность самолету Ил-76, но не сделал этого, и борт сбили российские наемники.
Результаты экспертизы обнародовал в Фейсбуке адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ.
"Ответ на основной вопрос однозначен: действия должностных лиц штаба АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Назаровым, которые осуществляли планирование и операции по перевозке сводной парашютно-десантной роты самолетами Ил-76 14 июня 2014 г., находятся в причинной связи с наступлением тяжких последствий, приведших к гибели военнослужащих, членов экипажа, потере вооружения, военной техники и другого военного имущества", - отметил Погосян.
Он добавил, что следующее заседание по Назарову назначено на 14:30 24 сентября. На нем состоятся судебные дебаты.
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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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чтото при Турчинове такого не наблюдалось - армия "голая и босая была". даже без раций, а совки из Крымнашинска только отсиживались и ждали перейти на российскую пайку .. и кстати Устав для них в первую очередь а не для дяди Пастора в Киеве, который не мог прост отслеживать процес нападений онлайн...
пистюки в военных штанах наплевали на присягу, ждали касапов, а Украинская Власть типо виновата в этом?/
крым сдали еще в 1990-91 гг.. шоб вы не забывали!!
Если генерал ничем не рискует - он не будет даже напрягаться.
Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком
1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.
Як по вашому, у нас є хоча би один військовослужбовець - командир не злочинець, за такої норми? Цікаво чому по кожному випадку загибелі наших бійців ми не порушуємо справи і не саджаємо їх безпосередніх командирів? Я би на місті Назарова задав це питання. У чому причина, у кількості загиблих, бо там їх більше, ніж в середньому? А хіба ця стаття говорить про кількість?
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Ти свій обов'язок як 25 років виконував?
Звикли, що усе їм має хтось дати, усе за них зробити, усі довкола винуваті... Із себе, із себе любимого починай, тільки так. Інакше, сильну країну не збудувати!
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за 6,5 лет войны так и не восстановили систему военной юстиции.
даже не пытались...
Тому, не звинувачуйте людину до набрання вироком суду сили. Це загрожує позовом із його боку, і він буде правий.
как можно судить за выполнение боевой задачи!!
аэропорт удержали сколько надо было для укрепления фронта..
Не наказали Начальника ГШ - получили 32-й БП, аэропорт и Д**альцево.
из приспособленцев (таких как Собко) сделали липовых героев.
из мудаков (Таран, Сырский) - гениев.
Если что, в любой цивилизованной стране военачальников **.т и сушат за грубые провалы.
у кого есть Честь - сами уходят.
Из-за плохих решений погибают не генералы а простые солдаты. Если генерал ничем не рискует - даже тюрьмой, то он никогда не будет стараться не допустить ошибку.
Бинг был приговорен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB расстрелу . Приговор был приведён в исполнение на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9) линейном корабле https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Monarch_(1747) «Монарх» в гавани города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82 Портсмут 14 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1757 года . Учитывая высокое звание адмирала, ему сделали следующую милость: разрешили подать знак, когда он будет готов к смерти. Джон Бинг должен был махнуть платком для расстрельного залпа. Говорят, адмирал был настолько подавлен, что просто выронил платок.
Облечённые властью чиновники отлично знают как размыть ответственность: коллективное решение, затягивание времени, усные приказы и ещё много чего... Редко когда можно найти на 100% единолично виновного.
Только мёртвым от этого не легче.