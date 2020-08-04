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Новости Агрессия России против Украины Приговор генералу Назарову
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Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

Судебная комиссионная военная экспертиза признала, что генерал-майор Виктор Назаров мог и должен был принять меры, обеспечивающие безопасность самолету Ил-76, но не сделал этого, и борт сбили российские наемники.

Результаты экспертизы обнародовал в Фейсбуке адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ.

"Ответ на основной вопрос однозначен: действия должностных лиц штаба АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Назаровым, которые осуществляли планирование и операции по перевозке сводной парашютно-десантной роты самолетами Ил-76 14 июня 2014 г., находятся в причинной связи с наступлением тяжких последствий, приведших к гибели военнослужащих, членов экипажа, потере вооружения, военной техники и другого военного имущества", - отметил Погосян.

Он добавил, что следующее заседание по Назарову назначено на 14:30 24 сентября. На нем состоятся судебные дебаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Катастрофа Ил-76: родственники погибших напомнили о заслуге военных прокуроров в осуждении генерала Назарова

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76 01

Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76 02

Автор: 

экспертиза (301) Назаров Виктор (151) Погосян Виталий (16)


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Топ комментарии
+34
А коли знищать сук, які збили цей Іл-76 :
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.

??? !!!!
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04.08.2020 20:36 Ответить
+18
Коли вже цю суку Назарова посадять?
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04.08.2020 19:50 Ответить
+14
Он военный бюрократ, которого судят за военное оперативное решение. Решение о его виновности\невиновности должны принимать хорошо понимающие в этом вопросе спецы.
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04.08.2020 20:05 Ответить
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Що значить дії посадових осіб штабу на чолі? У нас ввели колективну кримінальну відповідальність?
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05.08.2020 09:18 Ответить
А пан адвокат може викласти усю експертизу, включно із використаною літературою та методиками? Цікаво буде подивитись на цей "шедевр"!
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05.08.2020 09:19 Ответить
Заднім розумом у нас усі сильні. Але поки хтось думав, як оточених вояків забезпечити, інші, по 4 рази у мами повістки не забирали...
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05.08.2020 09:22 Ответить
На війні як на війні, треба ще ввести інститут військового трибуналу, щоб не затягувати важливу справу у цивільних некомпетентних судах. На війні кожен, хто вчинив військовий злочин, повинен бути швидко покараний, генерал він чи рядовий. На війні кожен генерал повинен мати можливість спокутувати свій злочин в якості рядового, а кожен рядовий повинен мати можливість спокутувати свою вину у штрафпідрозділах власною кров'ю. Якщо у нас справді війна, звичайно, бо для декого це або можливість посвинарчукувати і заробити на крові, а для декого пвар у дусі "треба просто перестати стріляти"
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05.08.2020 09:26 Ответить
А ліпше здати було без бою як Крим як Турчинов? Війни без жетрв не буває. На те і генерали щоб посилати на бойові завдання. З 5000 десантників які викинули при визволенні Києва загинуло 3500. Ці розбірки профанів призведуть до того, що командири більше будуть боятись своєї влади ніж агресорів і стануть імпотентними болванами а не такими що мають ініціативу. Країна олігофренів. .
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05.08.2020 09:28 Ответить
Вы были тогда в Крыму? Или возле Крыма??? КТО должен был дать бой? Те кто перешел служить рашикам???
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05.08.2020 09:47 Ответить
Не треба демагогії все , що повинна була тоді зробити влада тупо виконати Конституцію , а не телефонні забаганки Обами, Меркель і іншої масонської братії.
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05.08.2020 09:56 Ответить
та ладно? а где 400 тыщ добровольцев, с полной амуницией, готовых пойти в любую атаку против любых средств и сил противника??
чтото при Турчинове такого не наблюдалось - армия "голая и босая была". даже без раций, а совки из Крымнашинска только отсиживались и ждали перейти на российскую пайку .. и кстати Устав для них в первую очередь а не для дяди Пастора в Киеве, который не мог прост отслеживать процес нападений онлайн...
пистюки в военных штанах наплевали на присягу, ждали касапов, а Украинская Власть типо виновата в этом?/
крым сдали еще в 1990-91 гг.. шоб вы не забывали!!
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05.08.2020 17:55 Ответить
А так они просто болваны, но с потенцией.

Если генерал ничем не рискует - он не будет даже напрягаться.
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05.08.2020 23:29 Ответить
Предатель должен сесть пожизнено.Столько ребят угробил,мразь.
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05.08.2020 09:28 Ответить
Проще закосить или под юбкой спрятаться... Верно???
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05.08.2020 09:44 Ответить
Який С.О. Полуянов буде визначати, що там на фронті потрібно було робити. Ідіоти.
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05.08.2020 10:06 Ответить
Яка експертиза потрібна для виявлення цього прямого агенту рашкованії? Його на дибу й яйла крутити.
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05.08.2020 10:20 Ответить
Не в одному Назароові проблема. Проблема в усіх тих кацапах, котрі сидять на високих посадах в Армм, СБУ, поліціі, прокуратурі і судах. Вся ця наволоч итільки чекає слушного часу "чтобы Родине помочь". Поки украінці не викорчують цю кацапську заразу і своіх запроданців, доти навіть ряжені кізяки не будуть боятись цієі яловоі влади і будуть виповзати на наші вулиці з своіми медалями і лампасами.
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05.08.2020 10:44 Ответить
заценіть, шість років воюємо, а що досі говорить КК України:

Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком
1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.

Як по вашому, у нас є хоча би один військовослужбовець - командир не злочинець, за такої норми? Цікаво чому по кожному випадку загибелі наших бійців ми не порушуємо справи і не саджаємо їх безпосередніх командирів? Я би на місті Назарова задав це питання. У чому причина, у кількості загиблих, бо там їх більше, ніж в середньому? А хіба ця стаття говорить про кількість?
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05.08.2020 13:29 Ответить
Сколько молодых парней из-за него погибло, а эта тварь и не кается.
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05.08.2020 10:47 Ответить
Вони загинули через вас. Через ваше наплювательське відношення до нашої армії протягом 25 років, через бажання позаблоковості і т.п. Може за шостому році війни вже наберетесь сміливості визнати очевидне?
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05.08.2020 13:30 Ответить
Генерал имел должность, и он тоже причастен к ёё развалу - намного больше чем простой гражданский.
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05.08.2020 23:07 Ответить
Конституцію відкрий. Не має там більше чи менше.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Ти свій обов'язок як 25 років виконував?
Звикли, що усе їм має хтось дати, усе за них зробити, усі довкола винуваті... Із себе, із себе любимого починай, тільки так. Інакше, сильну країну не збудувати!
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06.08.2020 09:08 Ответить
Вони не "парні", а воїни, герої. І не він розпочав цю війну.
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05.08.2020 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x1QqiI7exO4

/
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05.08.2020 11:11 Ответить
вот бы в рф за каждую расхерачееную сепарскую колонну сажали по генералу...
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05.08.2020 11:12 Ответить
Если бы всё прошло гладко то маладец, если нет то предатель, но в жизни не все идёт гладко, а ещё писали что первый самолёт сел потому что садился без фар, а второй в фарами и сигналами того его стрельнули, вопрос а чего третий не стрельнули, потому что без фар включеных летел?
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05.08.2020 12:03 Ответить
третий, вроде вернулся, что б не рисковать- уже подступы простреливались ПЗРК и зениткой
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05.08.2020 17:50 Ответить
Воннослужащих не должны судить гражданские лица. Их должен судить военный трибунал (военно-полевой суд), который состоит из председателя (судьи) и военных заседателей - представителей офицерского состава, выполняющих в военном трибунале роль присяжных.
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05.08.2020 12:40 Ответить
+1

за 6,5 лет войны так и не восстановили систему военной юстиции.
даже не пытались...
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05.08.2020 19:36 Ответить
Жаль, что нет расстрела!
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05.08.2020 13:16 Ответить
Проста порада автору статті. Якщо не бажаєте потім платити моральну шкоду через рішення суду, радьтесь із юристами при написанні назви статті. Я розумію, що сенсаційно, красиво, але винуватим у нас людину визнає не експерт, а виключно суд. Висновок експерта це один із доказів, який оцінюється судом у нарадчій кімнаті і може бути ним не врахований, за наявності певних обставин. Це не говорячи про купу підводник каменів, які можуть спіткати цей висновок при його дослідженні...
Тому, не звинувачуйте людину до набрання вироком суду сили. Це загрожує позовом із його боку, і він буде правий.
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05.08.2020 13:24 Ответить
Беззаперечно, що цього експерту сторони будуть допитувати у суді. Я не знаю, що запитає захисник Назарова, але я би на його місці запитав по п.6 його висновку: - а дії осіб, що обстріляли літак не перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із настанням тяжких наслідків?
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05.08.2020 14:13 Ответить
во именно! ЗЕбильные прекуроры думать нехотят, по факту диверсия против обороноспособности!!
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05.08.2020 17:48 Ответить
Назарова не посадят, а назначат командующим в ООС, такие кадры нынче нужны.
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05.08.2020 14:24 Ответить
генералы эти совковые все продажные поголовно! они не военным делом занимались все эти годы и не Армию делали сильнее, а они ее распродавали и уничтожали. И они все про российские! Украинской Армией должны управлять те командиры, которые прошли войну на Донбассе!
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05.08.2020 14:58 Ответить
Да его ещё тогда наградили орденом " За мужество" и дали новую квартиру.
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05.08.2020 15:05 Ответить
*******!!
как можно судить за выполнение боевой задачи!!
аэропорт удержали сколько надо было для укрепления фронта..
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05.08.2020 17:47 Ответить
Сомнительный приговор...
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05.08.2020 19:07 Ответить
Безответственность порождает вседозволенность.
Не наказали Начальника ГШ - получили 32-й БП, аэропорт и Д**альцево.
из приспособленцев (таких как Собко) сделали липовых героев.
из мудаков (Таран, Сырский) - гениев.

Если что, в любой цивилизованной стране военачальников **.т и сушат за грубые провалы.
у кого есть Честь - сами уходят.
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05.08.2020 19:35 Ответить
Полностью поддерживаю.
Из-за плохих решений погибают не генералы а простые солдаты. Если генерал ничем не рискует - даже тюрьмой, то он никогда не будет стараться не допустить ошибку.
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05.08.2020 23:25 Ответить
Судити військових мають виключно військові, а не клоуни з 95-го кварталу.
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05.08.2020 20:17 Ответить
Результатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5 сражения при Минорке можно было бы считать ничью, но действия Бинга, отказавшегося от попытки освободить гарнизон и от дальнейшего преследования французского флота, привели к его жёсткой критике. Британское Адмиралтейство обвинило Бинга в нарушении Военного кодекса. Военный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB трибунал , под председательством адмирала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB) Томаса Смита , рассматривавший дело, снял с Бинга обвинение в личной трусости, но признал виновным в том что он, отказавшись от преследования более сильного французского флота, пытался сохранить свой флот и, таким образом, «не сделал всего, что от него зависело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ...not having done his utmost).
Бинг был приговорен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB расстрелу . Приговор был приведён в исполнение на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9) линейном корабле https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Monarch_(1747) «Монарх» в гавани города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82 Портсмут 14 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1757 года . Учитывая высокое звание адмирала, ему сделали следующую милость: разрешили подать знак, когда он будет готов к смерти. Джон Бинг должен был махнуть платком для расстрельного залпа. Говорят, адмирал был настолько подавлен, что просто выронил платок.
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05.08.2020 20:30 Ответить
Відрядити де-генерала назарова на розмінування території Донбасу методом жюкова. Та й по всьому.
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05.08.2020 21:45 Ответить
Розвідка повідомила штаб про наявність ПЗРК в кацапні і це факт.
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05.08.2020 21:48 Ответить
На черзі Муженко за Іловайськ, Дебальцеве.
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05.08.2020 21:53 Ответить
Я не понимаю людей прикрывающих Назарова. У нас традиционно за всё расплачиваются простые люди. Мне очень нравится прецедент когда судят высокопоставленного госслужащего - так дойдём и до министров с депутатами.

Облечённые властью чиновники отлично знают как размыть ответственность: коллективное решение, затягивание времени, усные приказы и ещё много чего... Редко когда можно найти на 100% единолично виновного.

Только мёртвым от этого не легче.
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05.08.2020 23:18 Ответить
Якщо буде бажання копнути глибше, виявиться, що він виконав ще й роль навідника
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07.08.2020 08:08 Ответить
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