Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

Судебная комиссионная военная экспертиза признала, что генерал-майор Виктор Назаров мог и должен был принять меры, обеспечивающие безопасность самолету Ил-76, но не сделал этого, и борт сбили российские наемники.

Результаты экспертизы обнародовал в Фейсбуке адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ.

"Ответ на основной вопрос однозначен: действия должностных лиц штаба АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Назаровым, которые осуществляли планирование и операции по перевозке сводной парашютно-десантной роты самолетами Ил-76 14 июня 2014 г., находятся в причинной связи с наступлением тяжких последствий, приведших к гибели военнослужащих, членов экипажа, потере вооружения, военной техники и другого военного имущества", - отметил Погосян.

Он добавил, что следующее заседание по Назарову назначено на 14:30 24 сентября. На нем состоятся судебные дебаты.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.