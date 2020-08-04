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Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов

Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов

Украинцы нуждаются в нескольких тысячах трансплантаций в год.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 4 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  УНН.

"Ежегодно Украина нуждается в 5 тыс. трансплантаций, то есть это 5 тыс. жизней наших граждан, нуждающихся в трансплантации, которую им здесь не делали по тем или иным причинам. У нас есть очень амбициозная цель, чтобы в течение очень краткого срока – два с половиной – три года – мы получили эту трансплантационную независимость полностью", – сказал он.

По словам министра, за границей стоимость пересадки сердца составляет около 3 млн грн, "хотя в Украине за такие деньги можем сохранить жизнь четырем-пяти людям".

По данным замглавы Минздрава Украины Игоря Иващенко, за полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна – по пересадке печени за счет посмертного донорства.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В прошлом году украинские хирурги трансплантировали пациентам почки и печень. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

24 января 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.

Читайте также: Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов

Автор: 

трансплантация (155) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+8
Если есть человек которому нужны органы то должно найти и другого человека у которого этот орган должно отнять я так понимаю. Учитывая дороговизну таких операций и бедность и коррумпированность Украину вангую что сюда скоро выстраится очередь из иностранцев желающих купить органы украинцев правдами и не правдами как не давно они купили здесь партию суррогатных детей.
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04.08.2020 21:28 Ответить
+8
У простых смертных денег на апендицит не хватает или зубы , а здесь трансплантация! Всё отняли, теперь и органы будут отнимать законно!
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04.08.2020 21:35 Ответить
+5
Скорее купить. Нельзя продать, чего нет.
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04.08.2020 21:26 Ответить
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І швидка допомога буде літати на космольотах!! Аля-Нью-Васюкі !!))
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04.08.2020 21:24 Ответить
73% смогут продать свои мозки, которые им всё-равно не нужны.
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04.08.2020 21:25 Ответить
Скорее купить. Нельзя продать, чего нет.
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04.08.2020 21:26 Ответить
Кому нужны такие мозги? Зебилам? - шило - на мыло.
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04.08.2020 21:29 Ответить
Где-то я такое уже видел...

Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4172
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04.08.2020 21:36 Ответить
Но там сначала должен быть логотип партии регионов, а потом Зе.
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05.08.2020 02:18 Ответить
В конечном итоге всё равно всё сводится к тем символам, что на картинке. Что рыги, что зэбитлы - всё боевой презерв совка и рашки.
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05.08.2020 12:39 Ответить
Есть разные блюда экзотические из мозгов... ну что-то придумают, я уверен.
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05.08.2020 02:18 Ответить
а чого саме 73%? Хто сказав , що 73%?
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04.08.2020 23:00 Ответить
Если есть человек которому нужны органы то должно найти и другого человека у которого этот орган должно отнять я так понимаю. Учитывая дороговизну таких операций и бедность и коррумпированность Украину вангую что сюда скоро выстраится очередь из иностранцев желающих купить органы украинцев правдами и не правдами как не давно они купили здесь партию суррогатных детей.
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04.08.2020 21:28 Ответить
А еще у нас обязательная , причем везде -медкомиссия. Даже напрягаться не придется с тойже группой крови. Представляете?
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04.08.2020 21:33 Ответить
А орлы Авакова за долю малую будут отлавливать доноров.
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
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05.08.2020 00:25 Ответить
а тут і до ворожки не ходи - в кожній поліклініці ведеться карточка пацієнта, звіджки можна почерпнути відповідну інформацію - о т вам і готовий кандидат на м'ясо....а далі діло техніки: або ненароком впаде з висоти власного росту.....або залікують до труни....
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04.08.2020 23:02 Ответить
Кстати. на Алибабе продается детский Адренохром высокой чистоты на килограммы. Не из наших ли суррогатных детей ? Кто - нибудь отслеживает судьбу этих деток, или бабки получили и забыли ?
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05.08.2020 00:05 Ответить
У простых смертных денег на апендицит не хватает или зубы , а здесь трансплантация! Всё отняли, теперь и органы будут отнимать законно!
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04.08.2020 21:35 Ответить
так зате нам томас дали.....
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04.08.2020 23:03 Ответить
ты дурак?
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04.08.2020 23:27 Ответить
та що ви пане, томас для мене - це святе.....як гляну на ціни в магазині, так відразу про томас і згадую....
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04.08.2020 23:35 Ответить
Оно зебил.
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05.08.2020 00:06 Ответить
Ти хоч протримайся на посаді ще пів року. Планувальщик мамкін.
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04.08.2020 21:48 Ответить
Зеле новую голову пришьем))))
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04.08.2020 21:52 Ответить
Прихильники зелених думаю підуть добровольцями і будуть здавати органи в ім'я Галактичного.
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04.08.2020 21:55 Ответить
УРА!!!! каждому украинцу со здоровыми почками по американскому спонсору
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04.08.2020 21:59 Ответить
О, иващенко это тот талантливый замминистра из рыговской команды, которого рекрутировал степашка. Эти алчные ****** капусты нарубят, ога...
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04.08.2020 22:15 Ответить
У нас есть очень амбициозная цель, чтобы в течение очень краткого срока - два с половиной - три года
Клованы реально думают, что их будут терпеть еще "два с половиной - три года"(с)?
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04.08.2020 22:19 Ответить
планируют от слова ПЛАН?
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04.08.2020 22:58 Ответить
Я цій державі не дам ні копійки податків. Вони знущаються з людей.
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04.08.2020 23:28 Ответить
 
 