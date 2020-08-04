Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не предлагал кандидатуру первого премьер-министра Украины Витольда Фокина для работы в ТКГ.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сразу уточняю: такого предложения от меня не поступало. Когда я встретился в Офисе Президента на приглашение прийти на переговоры, я впервые там увидел Фокина. Он меня спросил: "Ты знаешь, чего нас пригласили?". Я говорю: "Нет. А может, ты знаешь?". Он говорит: "Я тоже не знаю". Таким образом, нас пригласили вместе. Был разговор с нами вместе. Я не предлагал, и он не предлагал. Нас пригласили, велся разговор. Я говорил, Фокин говорил. Нам дали время для того, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один, мы общались, мы вспоминали, какие есть возможности", - заявил Кравчук.
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По его словам, на Донбассе есть много людей, с которыми Фокин работал, которые знают его, и он знает их. "Я спрашиваю: почему не использовать этот опыт, если речь идет о коммуникации... Ведь речь о мире на Донбассе, мы предлагаем что-то Донбассу. Ну нельзя что-то делать на Донбассе, не зная желаний и требований людей там. И Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше", - добавил Кравчук.
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.
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Об этом пишут "https://bihus.info/litak-putina-prybuv-do-krymu-kudy-neshhodavno-pryyihav-medvedchuk/ Наші гроші ", данные сервиса FlightRadar.
Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.
Они не помнят.
Чому на таку непристойну роль погоджується Фокін? А не від великого розуму. Фокін - банальний радянський чиновник, який нічого ніколи не тямив у політиці, а у 1992 році взагалі перестав нею займатися. За ці роки Фокін остаточно перетворився на нудного радянського пенсіонера
Кравчук своєю готовністю брати участь у роботі ТКГ переслідує кілька цілей. І це зовсім не бажання задовольнити примхи Віктора Медведчука, як думає багато хто. І зовсім не бажання задовольнити примхи Володимира Зеленського, як думає Зеленський.
У цьому житті Кравчука не цікавлять ні Медведчук, ні Зеленський. Останні 86 років Кравчука у цьому житті цікавить тільки сам Кравчук. А останні 30 років - ще й історична роль Кравчука.
а-ха))) Вот оно, - "гражданская вайна" биомать. Русня с куйлом получается нипричем - надо дагавариватся с тамошними "людьми".
Зря старалась. В старости Марь Иванну накрыл склероз...
написанного на бумажке, помощник должен незаметно дергать за веревку, продетую через штанину и привязанную к х»ю генерального секретаря, и таким способом его останавливать.
И вот наш Ильич выступает.Говорит с трудом, но по тексту. И вдруг начинает отсебятину:
- Я вот вижу здесь присутствует уважаемая Маргарет Тэтчер. Так я хотел
бы у нее спросить…
Веревка дергается, Ильич замолкает".
Пішов той фокін разом з кравчуком НА ХРЕН у Сибір
В Офисе Президента работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы…
Подоляк тупо «слил» Зеленского, рассказав, что Офис президента солгал про поездку Зеленского и Ермака в Оман.
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1 сообщил несколько минут назад в Фейсбуке парламентарий из фракции «Слуга народа Гео Лерос.
Цитирую:
«Необходимо было изначально объявить о том, что президент летит в Оман. Если это была частная поездка с целью отдохнуть, нужно было так и сказать. Не вижу никакой проблемы в этом.
Проблема возникла тогда, когда в Офисе президента стали выдумывать альтернативные цели поездки - напрасно. Не нужно было ничего придумывать про оманские инвестиции - на какой-то детали всегда будет прокол.
Тем более есть конкретный пример с поездкой экс-президента Порошенко на Мальдивы.»
Слил он Зеленского по этой же теме дважды, рассказав про ложь Офиса президента про срочное возвращение Зеленского в Украину, которое совпало по времени со сбитым «Боингом» МАУ в Иране.
В Офисе заявили, что Зеленский спешно возвращается домой, цитирую:
«Возвращение - это уже другая история, которая разворачивалась на фоне сбитого «Боинга».
Там вмешались спецслужбы. Из-за этого и возник казус - заявили, что президент уже летит в Украину, а он еще не летел.»
Короче, в Офисе работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы.
Теперь мне понятно, почему Подоляка называют «Миша петух на колёсах», хотя Миша никуда не едет.
Засранці зелені, вам сра..ка😡
@RightRadicalNeo
· 1 ч
Фокін: «Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч.»
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки, два дідки,
Та й злиплися до купки.
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає, хитає
Нарід Зелю питає:
"Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів, ти здурів, -
Куди пхнеш старих дідів?"
"Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис, хитрий лис,
Може знайде компроміс!
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля, для Кремля,-
МАРАЗМАТОЛОГІЯ!".
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, нюхай, вражий син, вражий син,
Український нафталін!
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки, два дідки,
Поїхали по вінки...
поклонник скабеевой
извивается как гадюка на сковороде
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Така от "нова команда" замість завзятих Петрових бійців.
Вот только они так и не вспомнили как расшифровывается ТКГ и на хрена это все надо. Посидели, поговорили, потужились хотя бы что-то вспомнить. Не получилось, разошлись.