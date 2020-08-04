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Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ

Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не предлагал кандидатуру первого премьер-министра Украины Витольда Фокина для работы в ТКГ.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сразу уточняю: такого предложения от меня не поступало. Когда я встретился в Офисе Президента на приглашение прийти на переговоры, я впервые там увидел Фокина. Он меня спросил: "Ты знаешь, чего нас пригласили?". Я говорю: "Нет. А может, ты знаешь?". Он говорит: "Я тоже не знаю". Таким образом, нас пригласили вместе. Был разговор с нами вместе. Я не предлагал, и он не предлагал. Нас пригласили, велся разговор. Я говорил, Фокин говорил. Нам дали время для того, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один, мы общались, мы вспоминали, какие есть возможности", - заявил Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

По его словам, на Донбассе есть много людей, с которыми Фокин работал, которые знают его, и он знает их. "Я спрашиваю: почему не использовать этот опыт, если речь идет о коммуникации... Ведь речь о мире на Донбассе, мы предлагаем что-то Донбассу. Ну нельзя что-то делать на Донбассе, не зная желаний и требований людей там. И Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.

Также на Цензор.НЕТ: Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+23
Деменция прогрессирует....
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04.08.2020 21:25 Ответить
+21
Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав ТКГ - Цензор.НЕТ 5748
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04.08.2020 21:29 Ответить
+17
зебілота просто виводить росію з під санкцій підтверджуючи тезу про "гражанскую вайну" в якій росія лише наблюдатель. А корисні дурники типу кравчука чи казанського, свідомо або несвідомо, легітимізують процес і будуть крайніми.
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04.08.2020 21:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Деменция прогрессирует....
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04.08.2020 21:25 Ответить
зебілота просто виводить росію з під санкцій підтверджуючи тезу про "гражанскую вайну" в якій росія лише наблюдатель. А корисні дурники типу кравчука чи казанського, свідомо або несвідомо, легітимізують процес і будуть крайніми.
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04.08.2020 21:36 Ответить
не виновата она, он сам пришел
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04.08.2020 21:36 Ответить
деменция у Кравчука, это как оправдалка что ЗЕНЕлох все еще учится, а его подставляют..... они курвы знают что делают...
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04.08.2020 21:43 Ответить
Я пошутил просто
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04.08.2020 21:44 Ответить
Одно другого не исключает.
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04.08.2020 21:49 Ответить
пливло гівно тупе в історию й гівном з деменцію обростало ??? Та ні! , то не гівна, то воші та гниди кремлівські докупи збираються ...
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04.08.2020 21:55 Ответить
В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.
Об этом пишут "https://bihus.info/litak-putina-prybuv-do-krymu-kudy-neshhodavno-pryyihav-medvedchuk/ Наші гроші ", данные сервиса FlightRadar.
Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.
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04.08.2020 22:01 Ответить
О! Заднюю включил
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04.08.2020 21:25 Ответить
Дед уже забыл, склероз это. Да ну нах таких переговорщиков
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04.08.2020 21:25 Ответить
*****...спросить старых пердунов чей крым и путин хйуло?
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04.08.2020 21:26 Ответить
Он тебе будет несколько часов отвечать и так и не ответит, а ты заснешь и забудешь, о чем спросил. Ты шо - не знаешь Кравчука?
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04.08.2020 21:28 Ответить
У них старческий склероз.
Они не помнят.
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04.08.2020 21:29 Ответить
Какая святая наивность! Не знали для чего их пригласили в ОПУ, не памперсы же выдавать.
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05.08.2020 07:38 Ответить
Ты спроси его куда и зачем он самый большой в мире ЯО девал. А ведь можно было его обменять минимум на членство в НАТО и членство в большой семерке.
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04.08.2020 21:34 Ответить
А зачем он позволил что б мокши Адмирала Кузю в Североморск угнали????? Классный был президент. Мало того , что за спасибо здал весь арсенал ядерного оружия,так с разделом флота россияне его вокруг пальца обвели, а под конец и авианосец угнали. И вот за все эти подвиги в нормальной стране президент уже бы в колонии срок мотал. А с Кравчука как с гуся вода.
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04.08.2020 21:47 Ответить
Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав ТКГ - Цензор.НЕТ 1051
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04.08.2020 21:26 Ответить
А донбасити самі розуміют ,що вони бажают ???
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04.08.2020 21:27 Ответить
зєльонкін їм всім присвоє званіє "вєтєран служби народу", це така тепер альтернативна служба.
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04.08.2020 21:27 Ответить
Віталій Портніков - Для того, щоб робити примирливі заяви, які можу сподобатися Кремлю або контактувати із маріонетками Росії на Донбасі, Кравчуку потрібен Фокін. Він завжди підставляв Фокіна тоді, коли не міг визначитися з рішенням. І тоді, коли йшлося про економічні проблеми країни, і у взаєминах з Москвою. Так було і після проголошення незалежності, коли Кравчук послав Фокіна підписувати угоду про Економічний союз радянських республік. Фокін у останній момент втік з Кремля, його повноваження залишилися нез'ясованими. Але він був в Москві, що дозволило аж до референдуму 1 грудня зберігати ілюзію, що Україна нікуди не дінеться. А Кравчук нічим не ризикував і у своїй передвиборчій президентській кампанії виступав як захисник Акту про незалежність. А потім поїхав до Біловезької пущі. У цьому - весь він.
Чому на таку непристойну роль погоджується Фокін? А не від великого розуму. Фокін - банальний радянський чиновник, який нічого ніколи не тямив у політиці, а у 1992 році взагалі перестав нею займатися. За ці роки Фокін остаточно перетворився на нудного радянського пенсіонера
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04.08.2020 21:27 Ответить
..... Це тільки для тих, хто вже давно забув про стиль Кравчука у політиці і взаємини Леоніда Макаровича і Вітольда Павловича.
Кравчук своєю готовністю брати участь у роботі ТКГ переслідує кілька цілей. І це зовсім не бажання задовольнити примхи Віктора Медведчука, як думає багато хто. І зовсім не бажання задовольнити примхи Володимира Зеленського, як думає Зеленський.
У цьому житті Кравчука не цікавлять ні Медведчук, ні Зеленський. Останні 86 років Кравчука у цьому житті цікавить тільки сам Кравчук. А останні 30 років - ще й історична роль Кравчука.
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04.08.2020 21:29 Ответить
Эти два динозавра совдепии только у нас кстати сохранились на неком уровне. Даже у кацапов нет таких. В смысле в Думе Валюха космическая сидит пока, но она не была функционером тогда. Что интересно, именно Фокину в 1992 г Сорос когда приезжал и предполагая что премьер реальный, сказал известные слова, что мол через 20-30 леи в мире будет 2 валюты----пшеница и пресная вода. Это можно проверить у Гордона когда он брал интервью у Фокина. Но Сороса у нас ненавидят, а этих таскают по тв-каналам и ушами хлопая в такт буре что буровят хрущёвские комсомольцы---от восторга аж ссут в муку. А эти двое поливают ещё сильнее. Вот бы в Польше позвали реформатором или куда ещё генерала Ярузельского или в Венгрии Яноша Кадара! А тут запросто.
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04.08.2020 21:42 Ответить
Старый пердун уже все забыл...записывать надо...что говоришь...
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04.08.2020 21:28 Ответить
Может, он и буквы забыл, шоб записывать.
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04.08.2020 21:30 Ответить
нельзя что-то делать на Донбассе, не зная желаний и требований людей там

а-ха))) Вот оно, - "гражданская вайна" биомать. Русня с куйлом получается нипричем - надо дагавариватся с тамошними "людьми".
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04.08.2020 21:29 Ответить
Маша вела активную развратную жизнь, ни в чем себе не отказывала, жила с девизом "чтоб было о чем в старости вспомнить!".
Зря старалась. В старости Марь Иванну накрыл склероз...
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04.08.2020 21:29 Ответить
😁
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04.08.2020 21:33 Ответить
Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав ТКГ - Цензор.НЕТ 5748
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04.08.2020 21:29 Ответить
Племянники Щербицкого просились
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04.08.2020 21:31 Ответить
Часть анекдота про Брежнева. "В случае, если дорогой Леонид Ильич отойдет от текста,
написанного на бумажке, помощник должен незаметно дергать за веревку, продетую через штанину и привязанную к х»ю генерального секретаря, и таким способом его останавливать.
И вот наш Ильич выступает.Говорит с трудом, но по тексту. И вдруг начинает отсебятину:
- Я вот вижу здесь присутствует уважаемая Маргарет Тэтчер. Так я хотел
бы у нее спросить…
Веревка дергается, Ильич замолкает".
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04.08.2020 21:32 Ответить
Ну і до чого цей спіч ??)))
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04.08.2020 21:34 Ответить
О старческом маразме. Да, о нем. И о маразме тех, кто старичье туда посылает. Которое даже ответить не сможет, ибо жалко.
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04.08.2020 21:36 Ответить
Я представляю как ети старые маразматики завтра будут тыкать друг на друга пальцами кто подписал капитуляцию с боевиками
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04.08.2020 21:32 Ответить
Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ - Цензор.НЕТ 6953
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04.08.2020 21:32 Ответить
Викликав Єрмак Діда Льоню , передав йому записочку з Кремля - "Ти погодився працювати на клоуна , але твоя місія не клоунада маразматиків , а розвал країни, Хрін Старий!!!" підпис - *****
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04.08.2020 21:33 Ответить
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не предлагал кандидатуру первого премьер-министра Украины Витольда Фокина для работы в ТКГ. Источник: https://censor.net/n3211923

Пішов той фокін разом з кравчуком НА ХРЕН у Сибір
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04.08.2020 21:33 Ответить
Советник Ермака тупо слил Зеленского относительно его поездки в Оман - нардеп Август 4, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ - Цензор.НЕТ 4689В Офисе Президента работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы…
Подоляк тупо «слил» Зеленского, рассказав, что Офис президента солгал про поездку Зеленского и Ермака в Оман.
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1 сообщил несколько минут назад в Фейсбуке парламентарий из фракции «Слуга народа Гео Лерос.
Цитирую:
«Необходимо было изначально объявить о том, что президент летит в Оман. Если это была частная поездка с целью отдохнуть, нужно было так и сказать. Не вижу никакой проблемы в этом.
Проблема возникла тогда, когда в Офисе президента стали выдумывать альтернативные цели поездки - напрасно. Не нужно было ничего придумывать про оманские инвестиции - на какой-то детали всегда будет прокол.
Тем более есть конкретный пример с поездкой экс-президента Порошенко на Мальдивы.»
Слил он Зеленского по этой же теме дважды, рассказав про ложь Офиса президента про срочное возвращение Зеленского в Украину, которое совпало по времени со сбитым «Боингом» МАУ в Иране.
В Офисе заявили, что Зеленский спешно возвращается домой, цитирую:
«Возвращение - это уже другая история, которая разворачивалась на фоне сбитого «Боинга».
Там вмешались спецслужбы. Из-за этого и возник казус - заявили, что президент уже летит в Украину, а он еще не летел.»
Короче, в Офисе работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы.
Теперь мне понятно, почему Подоляка называют «Миша петух на колёсах», хотя Миша никуда не едет.
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04.08.2020 21:36 Ответить
Щойно дивився включення Кравчука по ЕспрессоТВ. Він ледве говорить...Але то що говорить, ********* на думку, що готується глобальна здача національних інтересів України, легалізація терористів дамбаса.
Засранці зелені, вам сра..ка😡
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04.08.2020 21:38 Ответить
Скажіть пану Кравчуку, що якщо у нього старчеський маразм, то це не є приводом до пом'якшення судового вироку за державну зраду.
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04.08.2020 21:38 Ответить
ща этот маразматик начнёт все ленты новостные загаживать. Дорвался. Нарцисс-старая перхоть.
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04.08.2020 21:39 Ответить
Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo

· 1 ч

Фокін: «Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч.»
Кравчук стверджує, що не пропонував включити Фокіна до складу ТКГ - Цензор.НЕТ 2823
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04.08.2020 21:39 Ответить
Починається. Льоня, ширінку застебнув?
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04.08.2020 21:40 Ответить
назначить на переговоры с бандтской русней двух трухлявых мумий, бывших комуняк и сотрудников кгб-это сильный ход ишака.
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04.08.2020 21:41 Ответить
чтобы окончательно затроллить московитов, предлагаю включить в ТКГ Бориса Патона...нехай деды мокшам все зубы выпердят
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04.08.2020 21:41 Ответить
Ефимку Звягильского пусть с собой возьмут.Токо его надо под руки водить,но пердит и мочится еще самостоятельно.Правда произвольно.
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04.08.2020 22:56 Ответить
Ну этого на "кравчучке" не повезёшь. Тут надо будет Сивохо с "платформой".
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05.08.2020 07:40 Ответить
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04.08.2020 22:57 Ответить
МАРАЗМАТОЛОГІЯ 🎹🦽🐸🦽🎹
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки, два дідки,
Та й злиплися до купки.
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає, хитає
Нарід Зелю питає:
"Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів, ти здурів, -
Куди пхнеш старих дідів?"
"Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис, хитрий лис,
Може знайде компроміс!
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля, для Кремля,-
МАРАЗМАТОЛОГІЯ!".
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, нюхай, вражий син, вражий син,
Український нафталін!
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки, два дідки,
Поїхали по вінки...
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04.08.2020 21:43 Ответить
киздун старый
поклонник скабеевой

извивается как гадюка на сковороде
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04.08.2020 21:46 Ответить
"ЧТО можно делать, НЕ ЗНАЯ ТРЕБОВАНИЙ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАССЕ"? В этой фразе Кравчука все понимание старыми дегенератами сути вопроса. ОНИ на самом деле считают, что война в Украине гражданская и "народ данбасса васстал"!
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04.08.2020 21:46 Ответить
Зедебіли, вас в черговий раз зробили разом!
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04.08.2020 21:46 Ответить
На двоих 170 лет а ума как у ракушки.
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04.08.2020 21:46 Ответить
Ракушка смотрит на этих двоих как на говно.И она права.
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04.08.2020 23:06 Ответить
Так в старости мозги-то усыхают, ************* процесс.
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05.08.2020 07:43 Ответить
Верю. Дерьмак этот маразматический сбор готовит. Он мог бы и Януковича пригласить - "на Донбассе есть много людей, с которыми Яник работал, которые знают его, и он знает их".
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04.08.2020 21:47 Ответить
А пускай сьездят в лугандон, надеюсь мы их больше не увидим...
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04.08.2020 21:53 Ответить
Замену Сивохо подыскали?
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04.08.2020 22:00 Ответить
Старика Кучму на переговорах заменит молодое поколение - Кравчук и Фокин.
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04.08.2020 22:03 Ответить
У деда склероз.
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04.08.2020 22:09 Ответить
кстати, "желания людей Донбасса" можно услышать у переселенцев - и далеко ездить не нужно.
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04.08.2020 22:59 Ответить
Крім маразму ще й деменція???
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04.08.2020 23:29 Ответить
Злодій-Комуняка кравчук який переконував усіх, махаючи будапештськими "угодами", що раSSія НЕ має Права порушити міжнародне Право...і цього ніколи не зробить...хоче ЗНОВУ "чимось допомогти" Україні...віддати ядерну зброю, розплодити ще більший олігархат...або просто дати воду в Крим "нашим громадянам"....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.08.2020 23:41 Ответить
Извините ,но надо сказать - два огрызка советской истории.Одним словом СОВОК.Ну ставку на Кучму можно сделать он хоть Путину знаком.,но эти два почетных пенсионера ,что они могут....Зеля очередной раз - провал
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05.08.2020 06:42 Ответить
Дожились...Україну представляють комунізди, а отже близькі до сепарської ідеології старі почвари.
Така от "нова команда" замість завзятих Петрових бійців.
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05.08.2020 06:42 Ответить
"Сразу уточняю: такого предложения от меня не поступало. Когда я встретился в Офисе Президента на приглашение прийти на переговоры, я впервые там увидел Фокина. Он меня спросил: "Ты знаешь, чего нас пригласили?". Я говорю: "Нет. А может, ты знаешь?". Он говорит: "Я тоже не знаю". Таким образом, нас пригласили вместе. Был разговор с нами вместе. Я не предлагал, и он не предлагал. Нас пригласили, велся разговор. Я говорил, Фокин говорил. Нам дали время для того, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один, мы общались, мы вспоминали, какие есть возможности", - заявил Кравчук.Источник: https://censor.net/n3211923

Вот только они так и не вспомнили как расшифровывается ТКГ и на хрена это все надо. Посидели, поговорили, потужились хотя бы что-то вспомнить. Не получилось, разошлись.
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05.08.2020 07:50 Ответить
маразм победил. радуемся.
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05.08.2020 10:34 Ответить
да он непомнит что делал вчера - это возраст
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24.08.2020 18:42 Ответить
 
 