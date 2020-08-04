Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не предлагал кандидатуру первого премьер-министра Украины Витольда Фокина для работы в ТКГ.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сразу уточняю: такого предложения от меня не поступало. Когда я встретился в Офисе Президента на приглашение прийти на переговоры, я впервые там увидел Фокина. Он меня спросил: "Ты знаешь, чего нас пригласили?". Я говорю: "Нет. А может, ты знаешь?". Он говорит: "Я тоже не знаю". Таким образом, нас пригласили вместе. Был разговор с нами вместе. Я не предлагал, и он не предлагал. Нас пригласили, велся разговор. Я говорил, Фокин говорил. Нам дали время для того, чтобы мы пообщались вместе. Мы с ним встретились один на один, мы общались, мы вспоминали, какие есть возможности", - заявил Кравчук.

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По его словам, на Донбассе есть много людей, с которыми Фокин работал, которые знают его, и он знает их. "Я спрашиваю: почему не использовать этот опыт, если речь идет о коммуникации... Ведь речь о мире на Донбассе, мы предлагаем что-то Донбассу. Ну нельзя что-то делать на Донбассе, не зная желаний и требований людей там. И Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.

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