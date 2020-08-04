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Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест

Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест

Суд не смог избрать меру пресечения террористу Каримову, который 3 августа захватил и угрожал взорвать отделение банка. Каримов требовал, чтобы текст подозрения перевели на русский, а когда судья отказалась это сделать, заявил ей отвод.

Об этом рассказал прокурор Александр Жила, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что та отказалась удовлетворить его ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

По словам прокурора, судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому он обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа.

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Также прокурор добавил, что Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Он заявил, что вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Жила сообщил, что судебное заседание по этому делу продолжится завтра. В 8:00 будет автораспределение дела об отводе судьи Матийчук, а дальше по результатам рассмотрения ходатайства об отводе дело продолжит рассматривать или эта судья, или другой.

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Прокурор добавил, что подозреваемый пользуется услугами адвоката по назначению, то есть бесплатного; что он имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве; что сейчас не сотрудничает со следствием.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Автор: 

арест (10465) терроризм (18692) украинский язык (1192) русский язык (580) мера пресечения (469) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+32
Російська мова не повинна використовуватися в українському судочинстві, якщо не судять громадянина росії.
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04.08.2020 21:37 Ответить
+32
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 1450
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04.08.2020 21:51 Ответить
+21
Чергова вистава 95-го криворізького мікрорайону?
Чи не забагато їх останнім часом?
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04.08.2020 21:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Каримов ********"... Где-то такое уже было...
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04.08.2020 21:33 Ответить
так уже за это (непонимание украинского языка) и нужно было отправить под арест
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04.08.2020 22:17 Ответить
Скудоумие не преступление, а врожденный дар, которым озарены 73% избирателей Украины.
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04.08.2020 22:18 Ответить
99% он не олигофрен, погуглите как они выглядят.
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04.08.2020 22:30 Ответить
Гугл почему-то выдает Сцивоху.....
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04.08.2020 22:56 Ответить
Ніхто не задумувався, чому усскоязічніє, не можуть адекватно сприймати світ і не здатні до творчості, якщо не володіють іншою, природною мовою?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Гіпотеза_Сепіра_-_Ворфа

і ще, це цікаво..
https://www.youtube.com/watch?v=Dd75Y0lihwc&list=LL&index=31&t=0s

"я русскій мне простітельно!"
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04.08.2020 23:29 Ответить
Тест на москаля! Москаль не належить до слов'янських народів і не зрозуміє слів. Перевірено.
https://www.youtube.com/watch?v=QaaXZNFsTe8

Дати послухати і не показувати титри! Українець, білорус, поляк зрозуміють про що йде мова.
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04.08.2020 23:54 Ответить
клоуни при владі
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04.08.2020 21:35 Ответить
да пристрелили бы придурка типа при попытке побега..и дешевле и переводчика не надо...
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04.08.2020 21:37 Ответить
нельзя, остальные актеры разбегутся...
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04.08.2020 21:57 Ответить
!!
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04.08.2020 22:57 Ответить
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05.08.2020 08:24 Ответить
Чергова вистава 95-го криворізького мікрорайону?
Чи не забагато їх останнім часом?
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04.08.2020 21:36 Ответить
І треба надати рускаму язику статусу, щоб террористам було зручніше
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04.08.2020 21:43 Ответить
Російська мова не повинна використовуватися в українському судочинстві, якщо не судять громадянина росії.
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04.08.2020 21:37 Ответить
Наоборот, приговор на гилляку, очень способствует изучению гос языка
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04.08.2020 22:16 Ответить
Вот еще и за яйца в нормальной стране взяли бы кто дал тот вид на жительство и на 10 лет а не на 2 как везде.
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04.08.2020 21:37 Ответить
Стопудово, без хабаря, такі справи не роблят !!))
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04.08.2020 21:41 Ответить
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 6303
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04.08.2020 21:38 Ответить
аннулировать вид на жительство, выслать из страны без права возврата пожизненно! То он умственно отсталый (нга кой ему вообще тогда вид на жительство давали , дебилу) то он грамотный такой судье отвод знает как дать.. писец гастрабайтеры ухуели!
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04.08.2020 21:38 Ответить
Пусть отсидит сначала за преступление, а потом можно и нужно дать под зад.
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04.08.2020 22:31 Ответить
да вроде сказали что у него справка олигофрена, так что не посадят, а вот на больничку могут, но толь ко нах его содержать на больничке за наш счет!? так что пусть до дому едет лечится))
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04.08.2020 23:29 Ответить
"Мая твая не понимаєт" суто чурбанська відмазка !!))
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04.08.2020 21:38 Ответить
Перекладача з узбекської мови йому забезпечили.
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04.08.2020 21:39 Ответить
Этот Курган Помоев... тьфу, Сугроб Каримов давно должен был выучить украинский....
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04.08.2020 21:39 Ответить
Люто плюсую😂
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04.08.2020 22:00 Ответить
А разве у узбеков почки и печень не там находится где и у белых людей?
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04.08.2020 21:40 Ответить
Ну ясное дело не понимает,с Аваковым он то по расейски договаривался...
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04.08.2020 21:41 Ответить
Так и напишите понимает только пи.....ю
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04.08.2020 21:41 Ответить
адин палка три струна ...я хазяин весь страна ...мая твая непанимает
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04.08.2020 21:42 Ответить
Хади,хади мой караван ,два ішак і три баран !!))
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04.08.2020 21:44 Ответить
людина, маючи вид на проживання (10 років тому як...) не може зрозуміти мову країни проживання! тим хто видав вид на проживання - позбалення громадянства, та перевірка доходу (включаючи родичів).
дебільного на видобуток урану, років на 10 (маючи вид на проживання (10 років тому як...))
слабо раді прийняти відповідні закони? чи будемо надалі смоктати доларову соску від влади?
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04.08.2020 21:44 Ответить
и чего это украинская Фемида с ним ТАК возится? не понимаю.
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04.08.2020 21:44 Ответить
Тому що це іноземна чурка,а не волонтер чи український націанолист !!))
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04.08.2020 21:47 Ответить
До Зе у вас з'явилися претензії?
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04.08.2020 21:47 Ответить
а мне всё равно,- чиновник ли из попередников или сам ЗЕ.
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04.08.2020 22:42 Ответить
По сценарию.
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05.08.2020 05:55 Ответить
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 165
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04.08.2020 21:47 Ответить
Громадянину України у Росії надають перекладача з російської на українську?
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04.08.2020 21:48 Ответить
Пам*ятаю, що один з наших моряків вимагав перекладача.
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05.08.2020 01:45 Ответить
А как только пришло сообщение ультиматум от этого чурки о захвате банка и человека в заложники---та через окошко с автобуса со шторкой снял бы его снайпер----и комеди с отводом судьи не было, та и забыли бы через час. А теперь на пару с луцким ********* будут путь Нели Штепы повторять. И повторят.
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04.08.2020 21:49 Ответить
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 1450
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04.08.2020 21:51 Ответить
І прибалт,почувши до себе звернення "российским суржиком" відразу вмикав "олл фрост" , тобто повну відморозку !!))
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04.08.2020 21:56 Ответить
Сравни интеллект украинцев и латышей. Латыши не выбирали коммуниста Кравчука своим президентом.
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04.08.2020 23:20 Ответить
Вони б і клоуна не вибирали б.
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04.08.2020 23:21 Ответить
Не намогайся порівняти незрівнянне!! Літовці ж обирали Бразаускаса !!))
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05.08.2020 02:10 Ответить
У мене, ще при Союзі, випадок був: Їхав через Кам"янку (Уральська область, Казахстан). В ті часи там можна було купить непогану парфюмерію - казахам без потреби була, а на магазини виділяли. От ми там і скуповувалися для себе і сімейних. Зайшов. Продавець - казашка. Стою, роздивляюсь вітрину, прицінююсь. Під"їжджає автомобіль. Заходить казах. Питає дівку, чи є у неї безпечні бритви, хороший одеколон і зубна паста... (я тоді трохи вже казахську розумів). Та очі витріщила і каже "Гаварите па-русски... Я Вас не понимаю...". Ох він їй і "вчистив"... Мова казахська, слова "манкурт" і "дочка запаршивленої верблюдиці", були найм"якішими... (У казахів теж є своя "нецензурщина"). Потім пішов. Вона стоїть, очима лупає: "Не панимаю, чего он орал?" Ну, я і "переклав". Та ще більше очі витріщила: "А откуда Вы казахский знаете? Вы же русский?..." "Девушка, я не русский... Я украинец..."
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05.08.2020 06:56 Ответить
Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт - Цензор.НЕТ 1636
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05.08.2020 07:36 Ответить
Можна чекати розслідування,ХТО надав узбеку посвідку на постійне проживання без перевірки на знання української ? Нє ? (Вірніше,у директора якої школи цей узбек купив довідку про достатнє володіння українською ?)
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04.08.2020 21:53 Ответить
Допоміжної для дітей з ЗПР (затримкою психічного розвитку), якщо вірити довідці, що він олігофрен...
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04.08.2020 22:00 Ответить
Якраз хотів про це написать...(Коли піднявся "гвалт", і його назвали "олігофреном", я сказав, що по зовнішньому вигляду він не схожий на "розумово відсталого", бо надивився на таких вдосталь - як на неповнолітніх, так і на дорослих, і запропонував відкрить і подивиться у Інтернет фото "олігофренів", "дебілів", "імбецилів"...).
"Прокурор добавил,... что он имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве; что сейчас не сотрудничает со следствием".В радянські часи жарт ходив :
- В тюрму Узбекистану не можна провести лише слона...
- Чому?
- Двері вузькі... Та й бажання нема..."
Як і у нас, там "все купується і все продається...".
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05.08.2020 06:46 Ответить
Ну так сделайте и ему отвод - отведите в сторонку и отп..те. Делов то.
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04.08.2020 21:56 Ответить
т.е если я чурка то меня что арестовать нельзя???? а по моему если ты террорист то тебя надо стрелять на месте и до ареста не доводить.
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04.08.2020 21:57 Ответить
****, ну анекдот же
- Ну, на нет и суда нет
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04.08.2020 21:59 Ответить
Козломорді ржуть з хохлів, а ті вже скоро звикнуть...
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04.08.2020 22:00 Ответить
Ты слово хохлов всё равно не употребляй. Не надо.
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04.08.2020 22:44 Ответить
Хохол це малоросійська бидлота завдяки якій топчемо на місці власне лайно 30років.
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05.08.2020 02:03 Ответить
Хохол, це українець з ковбасною ідеологією !!" За шмат гнилої ковбаси....і т.д. і т.п. !!!))
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05.08.2020 02:14 Ответить
Є з чого ржати. Українці хваляться своїми ВПС, в яких нема ні одного бойового літака новіше 1991 року.
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04.08.2020 23:23 Ответить
Не думаю, что в войне с запоребриком нужны самолеты.
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05.08.2020 08:10 Ответить
Так довбогризам на практиці доводять корисність незнання мови...
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04.08.2020 22:06 Ответить
депорт на историческую родину
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04.08.2020 22:16 Ответить
Звичайно, але спочатку повинен присісти та відсидіти...
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04.08.2020 23:03 Ответить
Яке відсидіти??? А ви готові додатково 10 гривень зі своєї кишені щодня виділяти на утримання цього дебіла, на охорону і т. п.
І не потрібно зараз розпинатись про бюджет, про те що ви платите податки. Я плачу податки щоб забезпечувати розвиток і безпеку СВОЄЇ КРАЇНИ
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05.08.2020 07:59 Ответить
звичайно, і не тільки 10 гривень...В результаті рашистської агресії та безкарності тих,хто до неї привів і її покликав,в результаті безвізу з сраним СНГ та засиллям криміналу з Кавказу та Центральної Азії, продажності чинуш, ми вже втратили та втрачаємо незрівнянно більше.

Якщо не саджати, а просто відпускати, то рашистське, кавказське, азійське лайно буде лізти весь час,а колаборанти та зальотний кримінал ніколи не закінчаться.
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05.08.2020 11:09 Ответить
У арсенборисыча много оригинальных кадров. Где он их находит?
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04.08.2020 22:17 Ответить
Странно, Бенядиктовна уже возбудилась? Видосики хде?
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04.08.2020 22:17 Ответить
Что то я не пойму, кто олигофрен, каримов, или прокурор с судьей?
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04.08.2020 22:22 Ответить
олигофрены только те,кто выбрал зекретина
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05.08.2020 09:17 Ответить
Пораздавали-попродавали вид на жительство сброду , который кошмарит украинцев !!! Проверить каждого из этого долгого списка "гостей" - многие (если не большинство) из которых занимаются злодеяниями в Украине под крышей пристроившихся к власти преступников...
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04.08.2020 22:23 Ответить
Якщо б його ліквідували на місці, то не було б ніяких проблем з мовою.
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04.08.2020 22:30 Ответить
Надо передать в руки узбекского правосудия..там он выучит украинский за один день и очень быстро напишет чистосердечное признание и раскаяние державною мовою....
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04.08.2020 22:35 Ответить
А что так можно было? Зато Стерненку отказали в отводе судьи, несмотря на доказательства заангажированности конкретных судей и прокурворов. Все что нужно знать о судебной и правохранительной системы Украины.
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04.08.2020 22:35 Ответить
Эх ***, зарежу судью, и скажу, что ничего не понимаю, переводите древнеарамейскою. А потом скажу- чё то ничего не понял.
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04.08.2020 22:43 Ответить
нужно было стрелять ...
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04.08.2020 22:56 Ответить
"Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком... ему была разъяснена его суть на русском языке"
Настоящий русский узбек.
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04.08.2020 23:00 Ответить
У нас министр МВД не говорит по украински, а вы к узбеку пристали
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04.08.2020 23:11 Ответить
Ну что за цирк е*аный!!!
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04.08.2020 23:49 Ответить
Пристрелить уйобка.
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05.08.2020 01:01 Ответить
За гроші українські чиновники і глухонімому випишуть папірець що він видатний декламатор...
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05.08.2020 01:33 Ответить
Чому в Україні видають посвідки на проживання особам що не володіють мовою?
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05.08.2020 01:58 Ответить
Навіть надают посади на держслужбі !!))
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05.08.2020 02:16 Ответить
тролит нашу тупую власть и дурное законодательство))
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05.08.2020 06:43 Ответить
Неконституційна НЕЧІСТЬ вже знахабніла вкрай. А чого дивуватись? Коли сам "сра...гарант" Конституції ....витирає кожного дня з самого ранку ноги...правильно...об неї. І тоді чому не можна навіть іноземцю об неї не витерти?
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05.08.2020 07:28 Ответить
Господи! Поверни до керування країною патріотичного українського керманича!
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05.08.2020 07:29 Ответить
Актору-терористу гарантували режисери, що його не будуть чіпати, після спектаклю "Терорист в банку з рюкзаком Авакова". Типу він олігофрен, а свої права знає не гірше правника.
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05.08.2020 07:47 Ответить
Теперь его отпустят?
Задержание 3 суток, нет решения суда - обязаны отпустить. Судья в доле.
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05.08.2020 09:48 Ответить
пока два маразматика торгуют Украиной, цирк развлекает овец новым шоу, предоставьте ему на двух языках, украинский и его родной, кто он там узбек, и пусть выбирает.
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05.08.2020 10:19 Ответить
Вот оно - десять лет узбек в Украине, а не знает ни узбекского, ни украинского...
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05.08.2020 11:47 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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05.08.2020 17:42 Ответить
 
 