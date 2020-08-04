Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест

Суд не смог избрать меру пресечения террористу Каримову, который 3 августа захватил и угрожал взорвать отделение банка. Каримов требовал, чтобы текст подозрения перевели на русский, а когда судья отказалась это сделать, заявил ей отвод.

Об этом рассказал прокурор Александр Жила, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что та отказалась удовлетворить его ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

По словам прокурора, судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому он обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа.

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Также прокурор добавил, что Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Он заявил, что вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Жила сообщил, что судебное заседание по этому делу продолжится завтра. В 8:00 будет автораспределение дела об отводе судьи Матийчук, а дальше по результатам рассмотрения ходатайства об отводе дело продолжит рассматривать или эта судья, или другой.

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Прокурор добавил, что подозреваемый пользуется услугами адвоката по назначению, то есть бесплатного; что он имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве; что сейчас не сотрудничает со следствием.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.