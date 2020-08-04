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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина

1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина

На территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды. Скважина, которая питала село, пересохла.

Об этом сообщил руководитель аппарата оккупационной администрации Симферопольского района Иван Юрченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Из-за пересыхания скважины без воды осталось около 1800 человек.

"У нас была скважина, но в связи с погодными условиями вода просто ушла из скважины. Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась. Планируется построить новый трубопровод, который мы будем вести от городского трубопровода. Прокладка будет на расстоянии 1,2 км. Подвоз воды организован четыре раза в день", – сказала руководитель муниципального унитарного предприятия "Мирное" Евгения Гудима.

Также на Цензор.НЕТ: МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым

24 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Власти Украины настаивают, что возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова.

Автор: 

Крым (26427) вода (921)


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Топ комментарии
+56
Крим повертаєтся до природнього стану-напівпустелі !!))
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04.08.2020 22:01 Ответить
+55
1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина - Цензор.НЕТ 5455
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04.08.2020 21:57 Ответить
+52
Окупант сам повинен забезпечувати водою населення Криму.
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04.08.2020 21:56 Ответить
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нас рать
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05.08.2020 05:56 Ответить
та хоть 18000....
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05.08.2020 06:25 Ответить
Пусть вспомнят как голосовали на "референдуме" в 14 году
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05.08.2020 06:44 Ответить
1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина - Цензор.НЕТ 1445
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05.08.2020 07:11 Ответить
Не треба злорадствувати над селянами з Мирного. Танці закінчились,почалось буденне життя...без води. Якби у Путіна не зробили б хоча б одну суперпуперракету для "устрашенія і прівєдєнія к руцькому міру" ,то там би були б з водою всі села навколо ,а не тільки Мирне. Кримчане,беріть за горло Аксьонова і давіть з нього воду,бо він казав,що вода є!!!!!!
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05.08.2020 07:14 Ответить
Сказать, что вода есть-это одно, а есть ли вода-это другое. Часть подземных вод Крыма-это остатки воды из северокрымского канала, которая за многие годы его эксплуатации просочилась в водные горизонты и пополнила их. Нет канала-нет пополнения подземных горизонтов. Мирное-это одна из первых ласточек. Оставшаяся вода, если и будет, то будет очень солёной.
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05.08.2020 07:48 Ответить
Природу не нає..шь,без канала, Крим буде солончаковою напівпустелею !!!)))
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05.08.2020 09:14 Ответить
Марат - ПНХ! В имени ***** ты сделал пять ошибок
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05.08.2020 08:03 Ответить
Хто коня вкрав той його і поїть.
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05.08.2020 07:48 Ответить
"Пусть пьют мочу" ( Москаль )
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05.08.2020 08:04 Ответить
И не ипет!
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05.08.2020 08:26 Ответить
Как то пофиг.

Пейте мочу
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05.08.2020 09:53 Ответить
Если в кране нет воды, значит выпили москали!
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05.08.2020 13:13 Ответить
Москалі в Криму тільки 6 років, а спостереження вели 150....
От п.боли
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06.08.2020 03:42 Ответить
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