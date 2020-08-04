1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина

На территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды. Скважина, которая питала село, пересохла.

Об этом сообщил руководитель аппарата оккупационной администрации Симферопольского района Иван Юрченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Из-за пересыхания скважины без воды осталось около 1800 человек.

"У нас была скважина, но в связи с погодными условиями вода просто ушла из скважины. Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась. Планируется построить новый трубопровод, который мы будем вести от городского трубопровода. Прокладка будет на расстоянии 1,2 км. Подвоз воды организован четыре раза в день", – сказала руководитель муниципального унитарного предприятия "Мирное" Евгения Гудима.

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24 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

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При этом председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Власти Украины настаивают, что возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова.