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Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва, - МИД

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва, - МИД

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и членов их семей нет пострадавших в результате взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, добавив, что посольство выясняет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Ливане.

"Среди сотрудников Посольства и членов их семей пострадавших нет. Работают "горячие линии" в Посольстве и МИД. Наше дипломатическое учреждение сейчас выясняет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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взрыв (6815) Ливан (126) МИД (7011) посольство (1085)


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телефон оперативної служби Посольства України в Лівані (+961) 5921-668
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04.08.2020 22:23 Ответить
«Последствия взрыва в морском порту ливанского Бейрута сравнимы с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает https://lenta.ru/tags/organizations/sky-news/ Sky News Arabia.

По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», - заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.
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04.08.2020 22:27 Ответить
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center

@newkc14
https://twitter.com/newkc14/status/1290699530606960642 2 ч
В результате взрыва в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5?src=hashtag_click #Бейруте есть обрушившиеся здания, под обломками люди. Также пишут, что в р-не взрыва проживает в основном https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5?src=hashtag_click #армяне . Это Бурдж Хамуд, который называют "армянским городком Бейрута"
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04.08.2020 22:29 Ответить
 
 