Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва, - МИД
Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и членов их семей нет пострадавших в результате взрыва.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, добавив, что посольство выясняет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Ливане.
"Среди сотрудников Посольства и членов их семей пострадавших нет. Работают "горячие линии" в Посольстве и МИД. Наше дипломатическое учреждение сейчас выясняет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва", - сказал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.
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Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает https://lenta.ru/tags/organizations/sky-news/ Sky News Arabia.
По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», - заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.
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https://twitter.com/newkc14/status/1290699530606960642 2 ч
В результате взрыва в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5?src=hashtag_click #Бейруте есть обрушившиеся здания, под обломками люди. Также пишут, что в р-не взрыва проживает в основном https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5?src=hashtag_click #армяне . Это Бурдж Хамуд, который называют "армянским городком Бейрута"