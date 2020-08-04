Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва, - МИД

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и членов их семей нет пострадавших в результате взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, добавив, что посольство выясняет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Ливане.

"Среди сотрудников Посольства и членов их семей пострадавших нет. Работают "горячие линии" в Посольстве и МИД. Наше дипломатическое учреждение сейчас выясняет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.

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