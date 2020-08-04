Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По словам Хамада, еще свыше 2,5 тыс. пострадали.

Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ливанский Красный Крест также предупредил, что ожидается рост числа погибших и пострадавших.

Ранее во вторник сообщалось, что в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно сильным. Ущерб нанесен многим городским кварталам.

На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

Местные СМИ сообщают о переполненности больниц города из-за большого количества пострадавших. Некоторые не могут получить медицинскую помощь, поскольку оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых запечатлены тела людей под развалинами.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.

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