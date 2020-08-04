РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10857 посетителей онлайн
Новости
3 972 14

Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По словам Хамада, еще свыше 2,5 тыс. пострадали.

Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ливанский Красный Крест также предупредил, что ожидается рост числа погибших и пострадавших.

Ранее во вторник сообщалось, что в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно сильным. Ущерб нанесен многим городским кварталам.

На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

Местные СМИ сообщают о переполненности больниц города из-за большого количества пострадавших. Некоторые не могут получить медицинскую помощь, поскольку оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых запечатлены тела людей под развалинами.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Нажаль буде значно більше...
показать весь комментарий
04.08.2020 22:36 Ответить
+4
Було б дивно, якби 200-ті, самі приходили до шпиталів.
Приходять поранені.
Хай Аллах допоможе живим.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:39 Ответить
+4
Не справедливо!! Этот взрыв должен был произойти где-то в Парашке!!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нажаль буде значно більше...
показать весь комментарий
04.08.2020 22:36 Ответить
уже сообщают о 50 погибших в результате взрыва в порту Бейрута
показать весь комментарий
04.08.2020 22:46 Ответить
Ну, в международных СМИ сразу говорят о СОТНЯХ погибших и тысячах раненых. Боюсь, что реальная цифра будет 400-500, там пишут, что реально чуть ли не половина центра города серьезно разрушена...
показать весь комментарий
05.08.2020 00:02 Ответить
Було б дивно, якби 200-ті, самі приходили до шпиталів.
Приходять поранені.
Хай Аллах допоможе живим.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:39 Ответить
А невірним він теж допоможе?
показать весь комментарий
04.08.2020 22:52 Ответить
У Бога багато імен.
показать весь комментарий
05.08.2020 10:59 Ответить
місцеві лікарні переповнено, терміново потрібні госпітальні судна...
і такі напевно є у пацаків на базі ув сирійському Тартусі...
показать весь комментарий
04.08.2020 22:41 Ответить
принимать хоть какую то помощь от москалей потом себе дороже выходит
показать весь комментарий
04.08.2020 22:45 Ответить
Уже больше сорока...от пожарников тушивших первый пожар и следа не осталось..
Из ленты новостей Ливанские новости
Я повторю это снова, наденьте маски, потому что воздух сейчас ядовит.
Если идет дождь, пожалуйста, держитесь подальше от этого дождя любой ценой-
Потери товаров в порту составляют миллиарды, более 90% склада с лекарствами от хронических заболеваний было уничтожено.

Электрические офисы Ливана полностью разрушены.
- Беспошлинная зона полностью разрушена
- Зернохранилище просто рухнуло.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:46 Ответить
Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте - Цензор.НЕТ 5393
Вот эти что ли?
показать весь комментарий
04.08.2020 22:47 Ответить
Не справедливо!! Этот взрыв должен был произойти где-то в Парашке!!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:48 Ответить
Согласен 100500.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:53 Ответить
Думаю,вибух потужністю був десь 1-2 кілотонни.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:56 Ответить
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:30 Ответить
 
 