Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте
Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.
По словам Хамада, еще свыше 2,5 тыс. пострадали.
Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.
Ливанский Красный Крест также предупредил, что ожидается рост числа погибших и пострадавших.
Ранее во вторник сообщалось, что в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно сильным. Ущерб нанесен многим городским кварталам.
На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.
Местные СМИ сообщают о переполненности больниц города из-за большого количества пострадавших. Некоторые не могут получить медицинскую помощь, поскольку оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.
Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых запечатлены тела людей под развалинами.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.
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Приходять поранені.
Хай Аллах допоможе живим.
і такі напевно є у пацаків на базі ув сирійському Тартусі...
Из ленты новостей Ливанские новости
Я повторю это снова, наденьте маски, потому что воздух сейчас ядовит.
Если идет дождь, пожалуйста, держитесь подальше от этого дождя любой ценой-
Потери товаров в порту составляют миллиарды, более 90% склада с лекарствами от хронических заболеваний было уничтожено.
Электрические офисы Ливана полностью разрушены.
- Беспошлинная зона полностью разрушена
- Зернохранилище просто рухнуло.
Вот эти что ли?
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.