В Минских соглашениях нет требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в Конституции, - Кравчук
В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить положение об "особом статусе" оккупированных территорий в Конституцию Украины.
Об этом глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации на Донбассе, отмечает Кравчук.
"Мы не можем подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло значительное время, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе", - сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"
Кравчук указал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый "особый статус" ОРДЛО в Конституцию Украины.
"А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу", - предлагает он.
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Тебе надо, commie, ты и заполняй!
Тот, чія совесть, как чистый хрусталь...добре написав Сковорода, чи не так?
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Странный "копипаст" - с автоматическим переводом с "в Украине" на "на Украине".
Также, найди мне такую страну, о которой в русском языке говорят "на стране Х" вместо "в стране Х".
ЛДНР - республики, значит "в республиках" и "в ЛДНР", как в своё время было "в республике УССР" и "в УССР".
Киев - город, значит "в городе" и "в Киеве".
Украина - страна, значит "в стране" и "в Украине"
Поэтому в этом "вяликарусскам наречии" имеется куча "исключений из правил"...
"Каждый уважающий себя русский человек должен знать, что "евонный" пишется с двумя "Н", а "ихний" - с одной".
3. Ваши комментарии про "в" и "на"выдают имперского фсбшного бота и не касаются темы статьи.
Первая попытка подписания согласованного варианта на заседании Минской контактной группы 18 сентября, однако, закончилась провалом. Представитель Украины в ТКГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леонид Кучма заявил, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-:1-26 [26] . Министр иностранных дел Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Пристайко заявил о том, что срыв подписания формулы произошёл в связи с техническими проблемамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-:1-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-27 [27] . Позднее пресс-секретарь главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группы перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера»: в частности, полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооружённых формирований, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения и установление контроля над неподконтрольным Украине участке российско-украинской границыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-28 [28] .
1 октября Контактная группа по Донбассу утвердила в письменном виде единую редакцию «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октябряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-29 [29] . При этом члены Контактной группы утвердили единую редакцию, не подписывая её: представитель действующего председателя ОБСЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD Мартин Сайдик , комментируя итоги заседания, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО «подтвердили текст "формулы Штайнмайера"» письмами в его адрес. Письма, подписанные представителем ОБСЕ, российской стороной, представителями непризнанных республик и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября и заканчивались текстом, что «сторона принимает текст этой формулы»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-30 [30] .
Владимир Зеленский 1 октября на брифинге для прессы подтвердил, что «формулу Штайнмайера» имплементируют в закон об особом статусе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО . При этом он заявил, что местные выборы на Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
Это - письма на деревню Сайдику, и они не имеют никакой юридической силы.
"полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооружённых формирований, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения и установление контроля над неподконтрольным Украине участке российско-украинской границы" !!!
В воскресенье ближе к вечеру состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По итогу разговора украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу, хотя ранее неоднократно отвергала саму такую возможность.
"стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - написала пресс-служба Зеленского.
Откуда вот это: "украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу"?
Вчера Кравчук сказал, что М-2 не требует изменений в Конституции.
Смотрим М-2:
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
Децентрализация есть и так в Конституции, конец 2015-го давно наступил, про статус не говорится в контексте конституционных изменений.
Рано паникуете, идёт процесс, и никакие решения не приняты.
1. Грузия и Молдова согласились с миротворцами россиянами.
2. Грузия и Молдова подписали невыгодные для себя соглашения.