При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб". Жена и дочь премьер-министра страны ранены

В результате взрыва в порту Бейрута погиб генеральный секретарь ливанской партии "Катаиб" Низар Наджарян.

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Во время взрыва Наджарян находился в штаб-квартире партии.



По информации Times of Israel, в результате взрыва пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

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Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.