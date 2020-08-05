Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 70, ранены 3,6 тыс. человек

До 67 выросло число жертв взрыва в порту Бейрута.

Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на Минздрав Ливана.

Кроме того, 3,6 тыс. человек получили ранения, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 2 750 пострадавших.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

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Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.