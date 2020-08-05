Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 70, ранены 3,6 тыс. человек
До 67 выросло число жертв взрыва в порту Бейрута.
Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на Минздрав Ливана.
Кроме того, 3,6 тыс. человек получили ранения, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось о 50 погибших и 2 750 пострадавших.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
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Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.
От взрыва могли пострадать два украинских корабля.
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Нітрат амонію сам по собі є вибуховою речовиною. Але його важко здетонувати. Тому фермери не бояться, що вибухне їх добриво.
Але якщо злипнеться величезна брила цього добрива, то воно може здетонувати. Таких випадків було не мало. Але цей, якщо це правда, стане найбільшою катастрофою з нітратом амонію в історії.
1 - Первыми кто выдвинул версию о взрыве пиротехники, являются прокремлевские СМИ, а так же блогеры.
2 - В Ливане существует террористическая организация Хезболла, которая фактически является правящей в Ливии. Хезболла является антидемократической террористической организацией, которая запрещенна во всех демократических странах. В РФ эта террористическая организация не является запрещенной, что указывает на то, что РФ тесно сотрудничают ливанскими террористами.
3 - Поскольку Ливан находится в военном конфликте с Израилем, в 2017 году, РФ на официальном уровне обратились к правительству Израиля с требованием не поставлять Украине израильского вооружения и отказаться от военной помощи Украине. В случае же игнорирования этих требований, минобороны РФ обещали поставку российского вооружения Ливану.
4 - Хоть РФ и отрицала поставки вооружения Ливану, все таки имеются данные что РФ поставляла ракетное вооружение Ливану - детальнее здесь
https://24news.com.ua/10728-v-ruki-xezbolla-popalo-strashnoe-rossijskoe-oruzhie/
5 - Военные корабли балтийского флота РФ постоянно околачивались в бейрутском порту. Минобороны РФ не скрывало что Ливан, является форпостом российской безопасности.
Поэтому, версия о взрыве корабля ВМС РФ в бейрутском порту Ливана, более реалистична чем взрывы пиротехники.