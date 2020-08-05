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Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 70, ранены 3,6 тыс. человек

Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 70, ранены 3,6 тыс. человек

До 67 выросло число жертв взрыва в порту Бейрута.

Как передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на Минздрав Ливана.

Кроме того, 3,6 тыс. человек получили ранения, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 2 750 пострадавших.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Также на Цензор.НЕТ: При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб". Жена и дочь премьер-министра страны ранены

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126)


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Топ комментарии
+5
Как не прискорбно, но жертв будет тысячи... там порт и прилегающие кварталы стерты с земли..
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05.08.2020 00:26 Ответить
+5
Короче, порта в Бейруте больше нет!
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05.08.2020 00:27 Ответить
+5
скоро мы все узнаем, и мне чет кажется что от туда будут торчать кацапские лапти..
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05.08.2020 00:30 Ответить
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Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненным...
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05.08.2020 00:24 Ответить
Как не прискорбно, но жертв будет тысячи... там порт и прилегающие кварталы стерты с земли..
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05.08.2020 00:26 Ответить
Хто додумався створити склад вибухівки в порту?
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05.08.2020 00:28 Ответить
скоро мы все узнаем, и мне чет кажется что от туда будут торчать кацапские лапти..
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05.08.2020 00:30 Ответить
Очмоб.
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05.08.2020 00:39 Ответить
Очень много противоречивой информации по Бейруту. Пусть пока информационные агентства разберутся, а мы подождем до завтра..
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05.08.2020 00:51 Ответить
Уже торчат -селитра 2750 тн из Мордора..конфискована в 2013 году судно «Rhosus»
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05.08.2020 01:15 Ответить
.. таких взрывов на складах не боевых взрывчатых веществ не бывает, это несомненно боевые средства поражения и очень скоро их принадлежность вылезет наружу - слишком велики разрушения и резонанс.(с)
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05.08.2020 00:28 Ответить
Соболезнование
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05.08.2020 00:27 Ответить
Короче, порта в Бейруте больше нет!
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05.08.2020 00:27 Ответить
Просто кошмар ад соболезную людям
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05.08.2020 00:28 Ответить
К 70?! Посмотрите видео, шизофреники, прежде чем молоть ерундой!
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05.08.2020 00:35 Ответить
Там тысячи погибших, если не десятки. Если верить силе взрыва и кипишливым сми. Однако ядовитый дым, явно похож на нитрат натрия, оранжевый такой. Но раз порт, то туда вполне могли завезти что то взрывное, что бы там все началось и списали на случайность.
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05.08.2020 00:39 Ответить
Он самый и есть...Да и чего гадать вот https://t.me/s/nauala Канал новостей конкретно с места трагедии
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05.08.2020 01:22 Ответить
Они к утру откопают такую кучу людей, ахнут все наверно.
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05.08.2020 01:27 Ответить
Очень многих и откопать не получится..Если у судов стоявших в порту повыносило ВСЕ иллюминаторы, а ударной волной выносило стекла за десять километров а за три-пять сдувало автомобили с трассы...представить силу термобарического удара в порту....какая баротравма...да их просто распылило...ты по ссылке глянь фотки порта - там не раскрошен только метал...Первая фотка за сегодня на канале - бывшее бетонное здание зернового терминала - одна гора щебенки..
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05.08.2020 01:44 Ответить
Таки да.... Плюха там такая, что похоже будут по кусочкам складывать. Мрак короче полный.
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05.08.2020 02:16 Ответить
Там не 70, там 700 человек могло погибнуть
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05.08.2020 00:41 Ответить
Ще одна версія: вибух складу з нітратом амонію (амонієвою селітрою). https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7261821/
Нітрат амонію сам по собі є вибуховою речовиною. Але його важко здетонувати. Тому фермери не бояться, що вибухне їх добриво.
Але якщо злипнеться величезна брила цього добрива, то воно може здетонувати. Таких випадків було не мало. Але цей, якщо це правда, стане найбільшою катастрофою з нітратом амонію в історії.
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05.08.2020 00:53 Ответить
Вообще перед взрывом в пожаре ясно виднелись белые точечные вспышки. Возможно действительно пиротехника горела, или боеприпасы.
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05.08.2020 01:02 Ответить
Итак - Какие предположения можно вывести от взрыва в Бейруте.
1 - Первыми кто выдвинул версию о взрыве пиротехники, являются прокремлевские СМИ, а так же блогеры.
2 - В Ливане существует террористическая организация Хезболла, которая фактически является правящей в Ливии. Хезболла является антидемократической террористической организацией, которая запрещенна во всех демократических странах. В РФ эта террористическая организация не является запрещенной, что указывает на то, что РФ тесно сотрудничают ливанскими террористами.
3 - Поскольку Ливан находится в военном конфликте с Израилем, в 2017 году, РФ на официальном уровне обратились к правительству Израиля с требованием не поставлять Украине израильского вооружения и отказаться от военной помощи Украине. В случае же игнорирования этих требований, минобороны РФ обещали поставку российского вооружения Ливану.

4 - Хоть РФ и отрицала поставки вооружения Ливану, все таки имеются данные что РФ поставляла ракетное вооружение Ливану - детальнее здесь
https://24news.com.ua/10728-v-ruki-xezbolla-popalo-strashnoe-rossijskoe-oruzhie/
5 - Военные корабли балтийского флота РФ постоянно околачивались в бейрутском порту. Минобороны РФ не скрывало что Ливан, является форпостом российской безопасности.
Поэтому, версия о взрыве корабля ВМС РФ в бейрутском порту Ливана, более реалистична чем взрывы пиротехники.
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05.08.2020 01:26 Ответить
 
 