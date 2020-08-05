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Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук

Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он подверг сомнению целесообразность коммуникации советников лидеров стран Нормандской четверки, выглядит как попытка уменьшить значение Нормандского формата, но без него теряют смысл Минские соглашения.

"Когда я прочитал письмо господина Козака, которое он прислал советникам глав государств Германии, Франции и Украины, то я ощутил там какие-то осложнения ситуации. Ну по крайней мере, он точно предлагает вывести из Нормандского формата одно из звеньев - советников глав государств. Он (Козак) говорит, что не хочет принимать участие в этом "цирке" или "комедии", приблизительно так он сказал. Я ощутил, что речь идет о том, чтобы как-то уменьшить вес Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По мнению Кравчука, если роль Нормандского формата будет уменьшена, то Минские договоренности теряют смысл.

"Потому что Минские договоренности действуют не сами по себе. Минская Трехсторонняя группа создана для того, чтобы анализировать, выполнять, имплементировать в жизнь договоренности, которые достигаются там, на высоком уровне", - указал он.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+11
Сдаст Украину как сдал ядерное оружие и в замен этого страна получила "кравчучки" - достойный обмен !!! Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7619
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05.08.2020 01:25 Ответить
+7
старый му...ак ! сиди дома, дави блох!
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05.08.2020 00:52 Ответить
+7
А кто признал?Даже ДыЛыНыРы не признаны террористической организацией,а Украина формально не то,что не находится в состоянии войны,а даже не имела локального конфликта.Есть международно признанные процедуры,ни одна из которых выполнена не была.В первую очередь-разрыв дипломатических отношений.Ну,тут,я думаю,шоколадная свора легко найдет объяснение почему за 5 лет их вождь этого не сделал.А сейчас так и речь уже об этом не идет-Зеля же в глаза ***** посмотрел
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05.08.2020 01:10 Ответить
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старый му...ак ! сиди дома, дави блох!
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05.08.2020 00:52 Ответить
Отлично! Шо еще петики могут прокукарекать?
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05.08.2020 00:54 Ответить
Чи варто намогатись порозумітись з несамовитим зебобіком !!)))
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05.08.2020 01:00 Ответить
пэдрикам главное нагадить в первом посте и самим себе налайкать
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05.08.2020 06:52 Ответить
Сдаст Украину как сдал ядерное оружие и в замен этого страна получила "кравчучки" - достойный обмен !!! Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7619
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05.08.2020 01:25 Ответить
вау, какой ты балбес! ядреное оружие не Кравчук, а Кучма сдавал, под давлением США!
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05.08.2020 06:46 Ответить
только муд -аки могут оскорблять человека стараниями которого Украина стала независимой!
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05.08.2020 06:43 Ответить
Независимая от благосостояния Украинцев.
Нажились только барыги кагала за 29 лет.
Продано и разворовано секретарем цк кпу с 25 летним стажем все ЧМП (Черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая новые круизные лайнеры , весь торговый флот и рыболовную флотилию , которая снабжала не дорогой рыбной продукцией всю Украину .Сел за все только директор ЧМП Кудюкин .
Организация СП (совместных предприятий) по утилизации всех ликвидных предприятий ВПК в Украине. В результате Украина осталась без новейших вооружений в армии при начале войны с РФ.

Обнуление всех вкладов Украинцев Сбербанке.
Сдача всех активов Украины во внешторгбанке РФ.
Отказ от золотого запаса и Внешних Активов за границей Украины в пользу РФ.

Введение в оборот страны ничего не стоящих купонов с инфляцией 3 000 %.
Сдача еще на совещании в Москве в 1992 году стратегического и тактического оружия.
Кучма только закончил начатую сдачу ЯО.( В обмен на Гарантию территориальной целостности Украины. И где эти гарантии ?

За каждую взорванную шахту лампасники получали $ 1.2 млн долларов USA.
Сдача в аренду на 20лет РФ Севастопольской морской базы, что послужило через 25 лет аннексии Крыма ...
И еще много чего ...
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05.08.2020 07:25 Ответить
В общем по сути правильно. Если брать по пунктам возникают вопросы.
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05.08.2020 10:19 Ответить
К сожалению, здесь полно таких, которые дискредитируют все и вся, нивелируют даже самое главное, что обрела Украина в прошлом столетии- независимость.

Даже очевидный факт для них- ничто
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05.08.2020 07:56 Ответить
Имя им - легионпетики.
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05.08.2020 09:22 Ответить
Ці домовленості з моменту підписання були мертвими. Бо кацапи ні разу, ні, хоч в одній дрібниці, їх не виконали. Скільки ще буде "перемирь"? Треба відкрито визнавати, що у нас війна. І ніхто вам по цих формулах штангенциркуля, чи особливих умов для дамбвабве здати Україну не дасть.
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05.08.2020 00:56 Ответить
Хіба хтось не визнав?
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05.08.2020 00:59 Ответить
У петиков никто не "визнав". Кроме Пети, конечно.
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05.08.2020 01:03 Ответить
А кто признал?Даже ДыЛыНыРы не признаны террористической организацией,а Украина формально не то,что не находится в состоянии войны,а даже не имела локального конфликта.Есть международно признанные процедуры,ни одна из которых выполнена не была.В первую очередь-разрыв дипломатических отношений.Ну,тут,я думаю,шоколадная свора легко найдет объяснение почему за 5 лет их вождь этого не сделал.А сейчас так и речь уже об этом не идет-Зеля же в глаза ***** посмотрел
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05.08.2020 01:10 Ответить
А докладніше, хто саме?
Офіційної позиції за минулі роки і до цього часу, як не було, так і немає.
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05.08.2020 02:19 Ответить
війна є війна....там відстані не курвиметрами вимірюють чи штангельциркулями, а потом і кров'ю, каліцтвом та смертями людей....
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05.08.2020 01:08 Ответить
Які відстані? Мова йде про "формулу Штанмайєра". І що там пропонується. Прочитайте уважно.
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05.08.2020 01:12 Ответить
а я тобі не про формулу, я тобі про реаліі війни сказав....почитай в інеті про "сталінскі обрубки" - це результати війни...
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05.08.2020 01:15 Ответить
У тому і справа, що про реалії, а не про (так обізвали) незрозумілі АТО та ССО.
Чи дипломатичність понад усе?
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05.08.2020 02:29 Ответить
любитель попиарится,
лучше бы сидел на даче, зарю коммунизма выглядывал
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05.08.2020 01:05 Ответить
позорится на старость, кравчучки мало
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05.08.2020 01:07 Ответить
снилась йому та зірка комунізму.....він же її і розвалив з російським п'яницею.....
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05.08.2020 01:09 Ответить
В жопу етот норманский формат. Чем он отличается от минского? Те же продажные хари. Вообще то Норманский формат должен был пройти с участием Великобритании и США, а не с теми самыми жабоедами и фрицами которые помогли в 2014 сдать крым
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05.08.2020 01:11 Ответить
Неправда, они высказали была глубокую озабоченность..
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05.08.2020 02:32 Ответить
А що там у тих тристоронніх (Україна-ДНР-ЛНР) дагаварьонностях мовитиься про "Нормандський формат"?
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05.08.2020 01:11 Ответить
Минские соглашения не только не реализуемы - они в первую очередь бессмысленны ибо к миру они не приведут ну никак.
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05.08.2020 01:13 Ответить
С этим не поспоришь. Слава Святому Петру!
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05.08.2020 01:21 Ответить
Честно сказать я не знаю что бы я делал окажись на его месте .. по факту сепаратисты с российскими ЧВКашниками тогда летом 2014го имели серьезный военный успех ( Иловайский и Изваринский котлы) и остановить их наступление реально было только дипломатически. я не сторонник Пети но по моему Путина за столом переговоров он переиграл в чистую.
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05.08.2020 01:26 Ответить
І прапор вже не український та путін з великої літери... Все зрозуміло.
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05.08.2020 03:05 Ответить
святому , это в смысле цадику?
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05.08.2020 01:28 Ответить
Коли я питаю зефанів:
- Що воно зробило гарного ? - отримую мовчазну злість.
Коли питаю, що їм поганого зробив Порошенко, що він вкрав? - чую нервовий скрегіт кликами. Ось вам картинка, лохи дорогенькі, роздруковуйте і насолоджуйтесь кінцем епохи бідності та брехні.

Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5226
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05.08.2020 01:21 Ответить
опять у тебя цыганские разводки типа ввп, экономика, инвесторы.
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05.08.2020 01:31 Ответить
З яких пір АВП, економіка та інвестори стали "циганською розводкою"? Може у тебе почався новий етап безальтернативного миролюбства до Зе, якого ти допоміг обрати?
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05.08.2020 03:49 Ответить
ВВП - це добре, але що ж за покращення народ відчув з 2014 року?!!! Може в області правопорядку, чи медицині, чи соціальному захисті населення? Знаю, що постійно субсидії різали, долар з 8 до 27 гривні підскочив, ціни потихеньку росли....люди на заробітки тікали до Європи щоб сім'ї кормити...а це влада ще додала жару....довалює те, що попередники не довалили....
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05.08.2020 01:40 Ответить
Та вони вже 30-ть років за одним столом сидять,як політбюро і по колу найвищі пости займають-вже коло пройшли до Кравчука,зараз тільки мама бені по черзі в могилу.
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05.08.2020 05:46 Ответить
Який стосунок ВВП має до Президента? Ау, ********, згорніть свій графік трубочкою і затусуйте його туди, звідки витягнули. Президент відповідає за оборону і зовнішні відносини.
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05.08.2020 08:11 Ответить
Якщо роль Нормандського формату буде зменшена, то Мінські домовленості втрачають сенс, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1110

Чого ж ти повну інформацію не навів- що ВВП України за часів Порошенко навіть не вийшов на довоєнні показники?
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05.08.2020 10:22 Ответить
Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7976
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05.08.2020 06:46 Ответить
Кравчук, кончай юлить. Козак сказал, чтобы вы с Фокиным посмотели в глаза лугандонцам и сели с ними за стол переговоров, а ихтамнет. Точно то же самое Кадырка написал Зеле, а Фокин это же на днях повторил. А перед этим Зеля заглянул в глаз Ху#лу и не увидел в нём войны. Правда, вместо глаза оказалась ху#ловская дупа, но какая разница...
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05.08.2020 07:08 Ответить
Не пора ли этому старому козлу на помойку истории?
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05.08.2020 07:14 Ответить
У старца, похоже, имеет место словесный понос! Куда ни ткнись, везде сей окурок жизни, всезнайка, мнящая себя истиной в последней инстанции! Прямо птица говорун, у которой с клетки сняли тряпку. Теперь всех забодает своими "умными" мыслями, а ведь всего несколько дней прошло, как замшелая личность вылезла на солнце из политического забытья. Большая жаль, что сей паноптикум продолжается, а это уже даже улыбку не вызывает!
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05.08.2020 07:20 Ответить
Кравчук совершенно прав , насчет Нормандского формата. Путина на Парижский саммит вьітягивали за уши , а на Берлинский он не хочет ехать еще сильнее . Отсюда и попьітки сорвать мероприятие , письмо Козака из данной серии. Проблема для Кремля в том , что они утратили инициативу , которая перешла к Украине.
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05.08.2020 07:57 Ответить
Нормандский формат потерял смысл вместе с Минскими договорённостями. Нет третьего пути, который ищет Кравчук. Остался только путь к победе.
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05.08.2020 10:25 Ответить
Нормандский формат потерял смьісл только для Кремля , с новьім подходом Зеленского. Но Кремль не имеет там право "вето" , поєтому его заставят продолжать участие в политико-дипломатическом процессе урегулирования конфликта. А насчет победьі никаких возражений нет , только єто будет дипломатическая победа Украиньі.
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05.08.2020 10:48 Ответить
Политико-дипломатическое урегулирование конфликта исчерпало себя, да и опасно для страны. НЕ известно как долго сможет президент противостоять нажиму.
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05.08.2020 10:54 Ответить
Трудно сказать , сколько еще Путин сможет сопротивляться нажиму , но Москву заставят уйти из Донбасса , вместе с ихтамнетами и вооружениями.
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05.08.2020 12:09 Ответить
Якщо змішати зелений колір із червоним, то що буде? Правильно. Крім коліру того ще й буде смердіти.
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05.08.2020 09:35 Ответить
"письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он подверг сомнению целесообразность коммуникации советников лидеров стран Нормандской четверки, выглядит как попытка уменьшить значение Нормандского формата, но без него теряют смысл Минские соглашения." Нет Леонид Макарович, это письмо даже не выглядит, а является операцией прикрытия агента ФСБ по кличке "Козырь".
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05.08.2020 16:03 Ответить
 
 