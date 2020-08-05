Если роль Нормандского формата будет уменьшена, то минские договоренности теряют смысл, - Кравчук
Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он подверг сомнению целесообразность коммуникации советников лидеров стран Нормандской четверки, выглядит как попытка уменьшить значение Нормандского формата, но без него теряют смысл Минские соглашения.
"Когда я прочитал письмо господина Козака, которое он прислал советникам глав государств Германии, Франции и Украины, то я ощутил там какие-то осложнения ситуации. Ну по крайней мере, он точно предлагает вывести из Нормандского формата одно из звеньев - советников глав государств. Он (Козак) говорит, что не хочет принимать участие в этом "цирке" или "комедии", приблизительно так он сказал. Я ощутил, что речь идет о том, чтобы как-то уменьшить вес Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По мнению Кравчука, если роль Нормандского формата будет уменьшена, то Минские договоренности теряют смысл.
"Потому что Минские договоренности действуют не сами по себе. Минская Трехсторонняя группа создана для того, чтобы анализировать, выполнять, имплементировать в жизнь договоренности, которые достигаются там, на высоком уровне", - указал он.
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Организация СП (совместных предприятий) по утилизации всех ликвидных предприятий ВПК в Украине. В результате Украина осталась без новейших вооружений в армии при начале войны с РФ.
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Отказ от золотого запаса и Внешних Активов за границей Украины в пользу РФ.
Введение в оборот страны ничего не стоящих купонов с инфляцией 3 000 %.
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За каждую взорванную шахту лампасники получали $ 1.2 млн долларов USA.
Сдача в аренду на 20лет РФ Севастопольской морской базы, что послужило через 25 лет аннексии Крыма ...
И еще много чего ...
Даже очевидный факт для них- ничто
легионпетики.
Офіційної позиції за минулі роки і до цього часу, як не було, так і немає.
Чи дипломатичність понад усе?
лучше бы сидел на даче, зарю коммунизма выглядывал
- Що воно зробило гарного ? - отримую мовчазну злість.
Коли питаю, що їм поганого зробив Порошенко, що він вкрав? - чую нервовий скрегіт кликами. Ось вам картинка, лохи дорогенькі, роздруковуйте і насолоджуйтесь кінцем епохи бідності та брехні.
Чого ж ти повну інформацію не навів- що ВВП України за часів Порошенко навіть не вийшов на довоєнні показники?